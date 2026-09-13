Mansur Yavaş'tan 'istifa' hazırlığı: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Mansur Yavaş-CHP-Yeni Parti hattındaki son durumu ve Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi:
MANSUR YAVAŞ'TAN İSTİFA HAZIRLIĞI!
Mansur Yavaş yol ayrımında. CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Resmi olarak da CHP ile ilişkisini sonlandırması bekleniyor. Bu güçlü bir ihtimal. Her şey 9 Eylül'de başladı. CHP'nin kuruluş etkinliklerine katılmadı ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu CHP cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.