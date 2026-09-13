Mansur Yavaş'tan 'istifa' hazırlığı: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz her geçen gün artarken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabulü her iki parti içinde büyük tepkilere neden oldu.

Mansur Yavaş'ın her iki partiye yönelik rest gibi açıklamaları ise siyaset gündemine bomba gibi düştü. Peki Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?