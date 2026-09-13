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  • Mansur Yavaş'tan 'istifa' hazırlığı: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Mansur Yavaş'tan 'istifa' hazırlığı: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüşmesi ve ardından yaşanan gelişmeler siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Mansur Yavaş'a yönelik Yeni Parti ve CHP'den sert eleştiriler gelirken, Yavaş ise her iki partiye de 'rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan çekinmem' restini çekti. AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edebileceği ve önümüzdeki dönemdeki siyasi tutumuna ilişkin canlı yayında dikkat çeken bilgiler verdi. İşte detaylar!

01 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz her geçen gün artarken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabulü her iki parti içinde büyük tepkilere neden oldu.

Mansur Yavaş'ın her iki partiye yönelik rest gibi açıklamaları ise siyaset gündemine bomba gibi düştü. Peki Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?

02 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Mansur Yavaş-CHP-Yeni Parti hattındaki son durumu ve Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik dikkat çeken bilgiler verdi:

MANSUR YAVAŞ'TAN İSTİFA HAZIRLIĞI!

Mansur Yavaş yol ayrımında. CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Resmi olarak da CHP ile ilişkisini sonlandırması bekleniyor. Bu güçlü bir ihtimal. Her şey 9 Eylül'de başladı. CHP'nin kuruluş etkinliklerine katılmadı ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu CHP cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

03 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Nihayetinde Yavaş'a hem CHP'nin grup başkanı Faik Öztrak hem de CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan peş peşe tepkiler geldi. Bunun kabul edilemez olduğunu ifade edildi.

04 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Mansur Yavaş, Yeni Parti ve CHP arasında bir tarafsız bölgede bulunuyor. Denge siyaseti izliyor aslında. Bu eleştirilere yönelik şunu söyledi: 'Eğer bu tutumum iki genel merkez tarafından da rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem' dedi. Yani bir siyasi rest... 2 genel merkeze de bu mesaj verildi.

Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? | Video

05 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Bağımsız olarak yoluna devam edebileceği şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Mansur Yavaş'ın ne zaman CHP'den istifa edeceği sorusu gündemde. Bu ayın sonunda 25-27 Eylül'de Kılıçdaroğlu/CHP Bolu'da kamp yapacak. Kampın ardında CHP genel merkezinde belediye başkanları toplantısı var. Haliyle CHP üyesi olduğu için Yavaş da davet edilecek.

06 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI PLANINDAN VAZ MI GEÇECEK?

Eğer; Mansur Yavaş bu davete icabet etmezse, Yavaş ile ilgili disiplin sürecinin başlatılabileceği dillendiriliyor. Hatta milletvekillerinin Yavaş'ın bu tutumundan rahatsız oldukları ifade ediliyor. Yani 'Mansur Yavaş ihraç edilmeli' şeklinde cümleler duyabiliriz bu süreçte.

07 Mansur Yavaş’tan ’istifa’ hazırlığı: ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ planından vaz mı geçecek? Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Ancak Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden CHP'den istifa etme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kulislerde CHP ve Yeni Parti'nin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı planından önümüzdeki süreçte vazgeçebileceği ifade ediliyor. Kulisler hareketli...

#MANSUR YAVAŞ #CHP #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #CUMHURBAŞKANLIĞI #ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ

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