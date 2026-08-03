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  • MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef'te yedek yarışmacılar kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef'te yedek yarışmacılar kim oldu?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ederken yedek yarışmacılar da netlik kazanıyor. Her bölümde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, şeflerden geçer not alarak ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın son bölümünün ardından ana kadroya katılan isimler ve yedek listesine giren yarışmacılar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

01 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacılar, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşanabilecek gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. 3 Ağustos 2026 tarihli bölümün ardından güncellenen ana kadro ve yedek isimler gündemdeki yerini koruyor.

02 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

  1. Batuhan Nazikoğlu
  2. Nilay Özgen
  3. Hasan Alp Karabacak
  4. Şiringül Kaya
  5. Enes Vardar
  6. Eyüp Can Güneş
  7. Demirhan Ali
  8. Nurten Tamer Ocak
  9. Şadi Altınay
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül

03 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026 sürecinde şu ana kadar yedek kadroda yer alma hakkı kazanan isimler:

  • Emre
  • Cansu
  • Hami Efe
  • Fatma
  • Esra
  • Betül
04 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?

3 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE YEDEK YARIŞMACILAR KİM OLDU?

3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yedek isimler henüz belli olmadı.

05 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?
06 MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef’te yedek yarışmacılar kim oldu?

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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