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MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef'te yedek yarışmacılar kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO VE YEDEK YARIŞMACILAR | 3 Ağustos MasterChef'te yedek yarışmacılar kim oldu?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ederken yedek yarışmacılar da netlik kazanıyor. Her bölümde kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, şeflerden geçer not alarak ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın son bölümünün ardından ana kadroya katılan isimler ve yedek listesine giren yarışmacılar izleyiciler tarafından merak ediliyor.