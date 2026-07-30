MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarstı. Kendisinden haber alamayınca yetkililere ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan acı olayın ardından ilk kez konuştu. Olayla ilgili soruşturma ve Adli Tıp süreci devam ederken, Malkoçoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesini ve şüphelerini paylaştı