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  • MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: "Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi..."

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarstı. Kendisinden haber alamayınca yetkililere ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan acı olayın ardından ilk kez konuştu. Olayla ilgili soruşturma ve Adli Tıp süreci devam ederken, Malkoçoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesini ve şüphelerini paylaştı

01 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan haber dün geldi.

02 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ünlü şef, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde hareketsiz halde bulundu.

03 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

04 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

ORTAĞI İLK KEZ KONUŞTU!

Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu ilk kez konuştu. Posta'ye yer alan habere göre, ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilginin henüz bulunmadığını ifade eden arkadaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği."

05 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

YENİ İŞ YERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞMIŞTI...

Şef Eren Kaşıkçı, Kadıköy'deki "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" restoranını büyütmeyi hedefliyordu. Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için yoğun mesai harcıyordu. Eren Kaşıkçı Kadıköy'deki iş yerine de en son önceki gün geldi.

06 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

ŞEFLER PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARINI PAYLAŞTI

MEHMET YALÇINKAYA

"Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."

07 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

DANILO ZANNA

"Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın."

08 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde hayatını kaybetmişti! Ortağından ölümüne dair dikkat çeken açıklama: Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi...

SOMER SİVRİOĞLU

"Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun"

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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