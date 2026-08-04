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  • Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yıl önce Medine Kara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acılı ailesi henüz 1 yıllık evliyken evinde iple asılı halde bulunan Medine'nin eşi tarafından intihar süsü verilerek öldürüldüğünü iddia etti. Adana'da yaşayan ablası Nuray Değirmenci (56), kardeş acısını unutamadığını her gün gözyaşı döktüğünü söylerken kardeşinin günlüğünü bulduğunu ifade etti. Medine'nin günlüğünde yazanlar ise işkencenin boyutunu gözler önüne sürdü. İşte detaylar…

01 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN

Medine Kara 1 yıllık evli iken 8 Eylül 2017'de evinde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı ön otopsi raporunda, genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca sağ diz ön kısmında ve her iki diz kapağı dış kısmında yine morarmalar olduğu raporda yer aldı.

02 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

OTOPSİ RAPORU: 'ASILMAYA BAĞLI ÖLDÜ'

Bir ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Medine Kara'nın intihar ettiği, asılmaya bağlı öldüğü belirtildi.

03 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

Rapor üzerine dosya kapatıldı. Acılı aile Medine'nin, eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı.

04 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

MEDİNE'NİN GÜNLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada Medine'nin yaşadığı işkencelerini yazdığı günlüğü ortaya çıktı.

05 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

"AĞZIMA SİLAHI DAYAYIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİN"

Talihsiz kadının, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin.

06 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürür seni öldürürüm' diye o silahla tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti.

07 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

"BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Bu notların ardından Ahmet Kara hakkında "Basit yaralama" suçundan dava açıldı. 3 yıla hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan Ahmet Kara, devam eden duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi.

08 Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

"KARDEŞİM İNTİHAR SÜSÜ VERİLEREK ASILDI"

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden ve mezarını ziyaret eden Nuray Değirmenci dosyasının tekrar açılmasını istiyor. Acılı abla, "Kardeşim hayat dolu bir kızdı, intihar edecek biri değildi. İntihar süsü verilerek asıldı. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzına dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı? O adam cenazeye bile katılmadı. Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Gülistan ve diğer faili meçhul olayların dosyaları açılıp, cinayetler çözülüyor. Kız kardeşimin de dosyası yeniden açılsın " ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #DÖRTYOL

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