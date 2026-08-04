Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’

"KARDEŞİM İNTİHAR SÜSÜ VERİLEREK ASILDI"

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden ve mezarını ziyaret eden Nuray Değirmenci dosyasının tekrar açılmasını istiyor. Acılı abla, "Kardeşim hayat dolu bir kızdı, intihar edecek biri değildi. İntihar süsü verilerek asıldı. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzına dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı? O adam cenazeye bile katılmadı. Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Gülistan ve diğer faili meçhul olayların dosyaları açılıp, cinayetler çözülüyor. Kız kardeşimin de dosyası yeniden açılsın " ifadelerini kullandı.