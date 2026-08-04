Medine günlüğünde işkenceyi yazmıştı! Acılı ablanın feryadı yürek burktu: ‘Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık’
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 9 yıl önce Medine Kara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acılı ailesi henüz 1 yıllık evliyken evinde iple asılı halde bulunan Medine'nin eşi tarafından intihar süsü verilerek öldürüldüğünü iddia etti. Adana'da yaşayan ablası Nuray Değirmenci (56), kardeş acısını unutamadığını her gün gözyaşı döktüğünü söylerken kardeşinin günlüğünü bulduğunu ifade etti. Medine'nin günlüğünde yazanlar ise işkencenin boyutunu gözler önüne sürdü. İşte detaylar…