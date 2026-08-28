Mekke Anlaşması’nda Türkiye’nin yeni rolü! “Güvenlik haritasını yeniden şekillendiriyor”

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ KÂĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAK
Eurasia Review'in aktardığına göre, anlaşmanın imzalanmasından yalnızca altı gün sonra Türkiye Savunma Bakanlığı, paktı somut mekanizmalarla destekleyecek hazırlıklara başladı. Planlanan yapı kapsamında dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra genelkurmay başkanları arasında düzenli koordinasyon mekanizmaları kurulacak. Üç ülke ayrıca kara, deniz, hava ve siber alanlarda ortak tatbikatlar düzenlemeyi; insansız hava araçları, yapay zekâ, elektronik harp, askeri üretim ve teknoloji transferinde ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor. Reuters'a göre savunma sanayileri arasındaki entegrasyonun da derinleştirilmesi planlanıyor.