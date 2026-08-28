Mekke Anlaşması’nda Türkiye’nin yeni rolü! “Güvenlik haritasını yeniden şekillendiriyor”

NATO ÜYESİNDEN BÖLGESEL GÜÇ MERKEZİNE

ABD merkezli analize göre Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca NATO'nun güneydoğu kanadındaki bir üye olarak değil, Karadeniz'den Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na uzanan geniş bir jeopolitik alanda bağımsız bir güç merkezi olarak tanınmasını istiyor. Savunma ihracatı bu stratejinin temel araçlarından biri olarak görülüyor. Silah satışlarının ekonomik gelir sağlamasının yanı sıra uzun vadeli siyasi ortaklıklar ve diplomatik nüfuz oluşturduğu belirtilirken, Mekke Paktı'nın Türkiye'ye bu hedefler için daha geniş bir hareket alanı sunduğu ifade edildi.