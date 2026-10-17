Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Pakistan'ın büyük bir silahlı kuvvete ve Suudi Arabistan ile köklü bir askeri iş birliği geçmişine sahip olması, ittifakın askeri kapasitesi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte İslamabad'ın olası bir çatışmaya ne ölçüde dahil olacağı, ittifakın geleceğini etkileyebilecek temel meselelerden biri olarak öne çıkıyor.