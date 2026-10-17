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  • Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

İsrail basınında yer alan habere göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ağustos 2026'da kurulan Mekke Savunma İttifakı, Husilerin saldırıları ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirmeyi hedefliyor. Kolektif savunma anlayışına dayanan ittifakın; Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesi, Pakistan'ın askeri gücü ve Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını bir araya getirerek Orta Doğu'nun askeri yapısında köklü değişiklikler yapacağı ifade edildi. Öte yandan İsrail için yeni bölgesel askeri ittifakların kurulması, özel dikkat gerektiren stratejik bir gelişme şeklinde yorumlandı.

01 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. İsrail merkezli Aurora'ya göre, Yemen'de Husilerin saldırılarının tırmanması ve Suudi Arabistan'ın stratejik tesislerine yönelik tehditler, üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesini hızlandırdı. Kolektif savunma anlayışına dayanan ittifakın, bölgesel güç dengeleri üzerinde etkili olması ve İsrail açısından da yeni stratejik değerlendirmeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

02 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NIN HEDEFİ KOLEKTİF GÜVENLİK

Ağustos 2026'da kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kolektif savunma mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor. İttifakın temel prensibi, üye ülkelerden birine yönelik saldırının diğer ülkelerin güvenliğini de ilgilendirmesi ve ortak bir savunma yaklaşımının benimsenmesi üzerine kuruluyor.

03 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Yemen'de şiddetin tırmanması ve Suudi Arabistan'a ait stratejik tesislerin saldırıların hedefi olması, üç ülke arasındaki siyasi taahhütlerin somut askeri iş birliği adımlarına dönüştürülmesi yönündeki çabaları hızlandırdı.

04 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ TESİSLERİNİ VE TİCARET YOLLARINI KORUMAK İSTİYOR

Aurora'ya göre Suudi Arabistan, ittifak aracılığıyla topraklarını, enerji tesislerini ve ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip ticaret yollarını korumayı hedefliyor. Özellikle Yemen'deki çatışmalar ve Husilerin saldırıları, Riyad yönetiminin bölgesel güvenlik konusundaki kaygılarını artırıyor.

05 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Suudi Arabistan açısından enerji altyapısının güvenliği, yalnızca ulusal savunma meselesi değil, aynı zamanda ekonomik istikrarın ve uluslararası ticaretin devamlılığının korunması anlamına geliyor. Bu nedenle Riyad'ın, bölgesel ortaklıklarını çeşitlendirerek güvenlik kapasitesini artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

06 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

TÜRKİYE BÖLGESEL ETKİSİNİ VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

İsrail merkezli Aurora'nın değerlendirmesine göre Türkiye, ittifak kapsamında bölgesel nüfuzunu artırmayı ve siyasi ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan ülkelerle ilişkilerini daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

07 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik uzmanlığı, askeri sistemleri ve üretim kapasitesi, ittifakın askeri kabiliyetlerine katkı sağlayabilecek temel unsurlar arasında gösteriliyor. Ankara'nın bu iş birliği üzerinden hem bölgesel güvenlik politikalarındaki rolünü güçlendirmesi hem de savunma sanayisi alanındaki kapasitesini ortak projelere yansıtması mümkün görülüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesi, üç ülkenin askeri koordinasyonunu artırabilecek yeni mekanizmaların geliştirilmesinin de önünü açabilir.

08 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Aurora'nın haberinde Pakistan'ın ittifak içerisindeki konumuna da dikkat çekiliyor. Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan askeri ortaklığa sahip olan Pakistan, aynı zamanda İran ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor.

09 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

İslamabad yönetimi, müttefiklerinin güvenliğini koruma gerekliliğini savunurken Husilere karşı doğrudan bir askeri müdahalenin bölgesel ilişkiler üzerindeki olası etkilerini de dikkate alıyor. Bu durum, Pakistan'ın ittifak kapsamındaki yükümlülükleri ile İran'la ilişkilerini koruma hedefi arasında hassas bir denge kurmasını gerektiriyor.

10 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Pakistan'ın büyük bir silahlı kuvvete ve Suudi Arabistan ile köklü bir askeri iş birliği geçmişine sahip olması, ittifakın askeri kapasitesi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte İslamabad'ın olası bir çatışmaya ne ölçüde dahil olacağı, ittifakın geleceğini etkileyebilecek temel meselelerden biri olarak öne çıkıyor.

11 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR YENİ GÜVENLİK ARAYIŞLARINI HIZLANDIRIYOR

İsrail merkezli Aurora'ya göre Mekke Ortak Savunma İttifakı, Orta Doğu'daki ülkelerin geleneksel güvenlik sistemlerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde ortaya çıktı. İran'la yaşanan savaş, Husilerin saldırıları ve deniz taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, bölgedeki ülkelerin mevcut güvenlik düzenlemelerinin yeterliliğine ilişkin kaygılarını artırdı. Bu gelişmeler, devletleri alternatif askeri ortaklıklar geliştirmeye ve savunma alanındaki koordinasyonlarını güçlendirmeye yöneltiyor.

12 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Suudi Arabistan'ın ABD ile ilişkilerini sürdürürken bölgesel iş birliğine dayalı başka güvenlik mekanizmalarını da geliştirmeye çalışması, bu arayışın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Riyad yönetimi, farklı ortaklıkları bir araya getirerek güvenlik alanındaki seçeneklerini genişletmeyi amaçlıyor.

13 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

Aurora'nın değerlendirmesine göre ittifakın uzun vadeli istikrarı, üyelerin ortak savunmanın sınırlarını ne kadar açık biçimde belirleyeceğine bağlı olacak. Üç ülkenin karşılaşabilecekleri tehditlere ilişkin ortak bir yaklaşım geliştirmesi, askeri koordinasyonun etkinliği açısından önem taşıyor. Ancak ittifakın üyelerinden birine yönelik saldırı nedeniyle daha geniş çaplı çatışmalara istemeden dahil olması, iş birliğinin önündeki temel risklerden biri olarak öne çıkıyor.

14 Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

İSRAİL İÇİN YENİ BİR STRATEJİK GELİŞME

İsrail merkezli Aurora'ya göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan yeni askeri ittifak, İsrail açısından yakından takip edilmesi gereken stratejik bir gelişme niteliği taşıyor. Üç ülkenin savunma alanında daha yakın koordinasyon kurması, Orta Doğu'daki askeri ve siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir iş birliği zemini oluşturuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #ORTA DOĞU #SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE #İSRAİL

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