Mekke ittifakı yeni askeri manzaranın önemli parçası: İsrail’in planlarını değiştirecek

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR YENİ GÜVENLİK ARAYIŞLARINI HIZLANDIRIYOR
İsrail merkezli Aurora'ya göre Mekke Ortak Savunma İttifakı, Orta Doğu'daki ülkelerin geleneksel güvenlik sistemlerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde ortaya çıktı. İran'la yaşanan savaş, Husilerin saldırıları ve deniz taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, bölgedeki ülkelerin mevcut güvenlik düzenlemelerinin yeterliliğine ilişkin kaygılarını artırdı. Bu gelişmeler, devletleri alternatif askeri ortaklıklar geliştirmeye ve savunma alanındaki koordinasyonlarını güçlendirmeye yöneltiyor.