Mekke Savunma Anlaşması ne anlam taşıyor? Batı basınından "Müslüman NATO'su" benzetmesi

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Ankara, düzenlemenin salt savunma nitelikli olduğunu, belirli bir aktöre yönelik bulunmadığını ve diğer bölgesel ülkelere açık kaldığını özenle vurguluyor. Buna karşılık Batı basını şimdiden "Müslüman NATO'su" yakıştırmalarına başladı." dedi.

İşte Melih Altınok'un 'Üçü bir arada: Güçlü ordu, nükleer ve petrol' başlıklı yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Suudi Arabistan'a, bölgesel dengeleri derinden etkileyecek son derece önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Mekke'deki Safa Sarayı'nda yalnızca Veliaht Prens Muhammed bin Selman değil, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de onu bekliyordu.