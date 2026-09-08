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Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

Türkiye'nin dört bir yanında tarihin izleri hâlâ yaşıyor. Hititlerden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık miras; 81 ilin her birinde farklı bir hikâyeye dönüşüyor. Kimi bir antik kentte, kimi unutulmuş bir köyde, kimi de doğanın sakladığı bir yapıda karşımıza çıkıyor. Peki sizin memleketinizde kaç kişinin bilmediği hangi tarihi ve kültürel hazine var? İşte 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineleri!