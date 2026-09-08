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  • Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

Türkiye'nin dört bir yanında tarihin izleri hâlâ yaşıyor. Hititlerden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık miras; 81 ilin her birinde farklı bir hikâyeye dönüşüyor. Kimi bir antik kentte, kimi unutulmuş bir köyde, kimi de doğanın sakladığı bir yapıda karşımıza çıkıyor. Peki sizin memleketinizde kaç kişinin bilmediği hangi tarihi ve kültürel hazine var? İşte 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineleri!

01 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri
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Bu rehberde, Türkiye'nin 81 ilinde saklı kalan tarihi ve turistik hazinelerin izini sürüyoruz. İç Anadolu'nun asırlık kalelerinden Ege'nin görkemli antik kentlerine, Karadeniz'in sisli yaylalarından Akdeniz'in masmavi koylarına kadar her şehir, kendine özgü bir hikâye ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikler barındırıyor. Anadolu'nun binlerce yıllık mirasını yansıtan bu rotalar, hem geçmişe ışık tutuyor hem de Türkiye'nin kültürel zenginliğini tüm renkleriyle ortaya koyuyor.

02 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

1. ADANA

- Taş Köprü: Seyhan Nehri üzerindeki Roma döneminden kalma, hala kullanılmakta olan köprü.

- Varda Köprüsü: Alman köprüsü olarak da bilinen, muhteşem manzarasıyla fotoğraf çekim noktası.

- Adana Ulu Camii: 16. yüzyılda yapılan büyük ve görkemli cami.

03 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

2. ADIYAMAN

- Nemrut Dağı: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, devasa kral heykelleri ile ünlü.

- Cendere Köprüsü: Antik Roma dönemine ait, hala ayakta olan tarihi köprü.

- Perre Antik Kenti: Tarihi kaya mezarları ve su yollarıyla dikkat çeken antik kent.

04 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

3. AFYONKARAHİSAR

- Afyon Kalesi: Şehre hakim konumda, Bizans dönemine kadar uzanan tarihi kale.

- Frig Vadisi: Frig uygarlığından kalma kaya anıtları ve yerleşimleri barındıran vadiler.

- Kaplıcalar: Şifa kaynağı olarak bilinen termal sulara sahip kaplıcalar.

05 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

4. AĞRI

- İshak Paşa Sarayı: 17. yüzyıldan kalma, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden.

- Ağrı Dağı: Türkiye'nin en yüksek dağı, Nuh'un gemisine dair efsaneleriyle ünlü.

- Doğubayazıt Kalesi: Ağrı Dağı manzaralı, tarih boyunca stratejik öneme sahip kale.

06 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

5. AKSARAY

- Ihlara Vadisi: Doğal güzellikleri ve tarihi kiliseleriyle ünlü derin bir vadi.

- Selime Katedrali: Vadi çevresinde peri bacaları arasında yer alan tarihi katedral.

- Aziz Gregorius Kilisesi: Ihlara Vadisi'ndeki, Hristiyanlık tarihi açısından önemli kilise.

07 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

6. AMASYA

- Kral Kaya Mezarları: Pontus Krallığı'ndan kalma etkileyici kaya mezarları.

- Amasya Evleri: Yeşilırmak kenarındaki geleneksel Osmanlı evleri.

- Ferhat Su Kanalı: Amasya'nın efsanevi âşıkları Ferhat ile Şirin'e atfedilen su kanalı.

08 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

7. ANKARA

- Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı.

- Augustus Tapınağı: Roma döneminden kalma tapınak kalıntıları.

- Ankara Kalesi: Şehrin en eski yerleşimlerinden biri olan kale ve çevresi.

09 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

8. ANTALYA

- Aspendos Tiyatrosu: Roma dönemine ait, çok iyi korunmuş antik tiyatro.

- Olympos: Antik kent kalıntıları ve doğal güzellikleriyle ünlü.

- Perge Antik Kenti: Helenistik dönemden kalma sütunlu caddeleri ile dikkat çeken antik kent.

10 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

9. ARTVİN

- Karagöl-Sahara Milli Parkı: Doğa yürüyüşü ve kamp yapmak için ideal bir milli park.

- Macahel Vadisi: UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı ilan edilmiş, endemik bitkilerle dolu vadi.

- Şavşat Kalesi: Ortaçağ'dan kalma kale, Şavşat'ın doğal güzellikleriyle çevrili.

11 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

10. AYDIN

- Aphrodisias Antik Kenti: Roma dönemine ait tapınaklar, stadyum ve tiyatrosu ile ünlü antik kent.

- Tralleis Antik Kenti: Aydın il merkezinde yer alan tarihi kalıntılar.

- Kuşadası: Turistik plajları, limanı ve gece hayatı ile bilinen tatil bölgesi.

12 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

11. BALIKESİR

- Cunda Adası: Şirin bir ada ve tarihi Rum evleri ile ünlü tatil yeri.

- Kaz Dağları: Yunan mitolojisinde İda Dağı olarak geçen, doğa yürüyüşleri için ideal bir bölge.

- Manyas Kuş Cenneti: Göçmen kuşların uğrak yeri olan doğal park.

13 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

12. BARTIN

- Amasra: Tarihi kalıntıları, deniz manzaraları ve balık restoranlarıyla ünlü ilçe.

- Amasra Kalesi: Bizans döneminden kalma, Amasra manzaralı bir kale.

- Küçük Liman: Balıkçı kayıklarıyla dolu sakin ve güzel bir koy.

14 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

13. BATMAN

- Hasankeyf: Tarihi mağaraları, köprüleri ve kalıntılarıyla zengin bir antik yerleşim.

- Malabadi Köprüsü: 12. yüzyıldan kalma, büyük taş kemerli tarihi köprü.

15 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

14. BAYBURT

- Bayburt Kalesi: 3 bin yıldan fazla bir geçmişe sahip, Bizans döneminden kalma kale.

- Baksı Müzesi: Geleneksel el sanatlarını modern sanatla buluşturan müze.

16 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

15. BİLECİK

- Söğüt: Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin memleketi.

- Ertuğrul Gazi Türbesi: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun babası Ertuğrul Gazi'nin türbesi.

17 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

16. BİNGÖL

- Yüzen Adalar: Doğal olarak hareket eden ilginç bir göl oluşumu.

- Bingöl Dağı: Yüksekliği ve doğasıyla bölgenin simgesi olan dağ.

18 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

17. BİTLİS

- Nemrut Krater Gölü: Türkiye'nin en büyük krater gölü.

- Bitlis Kalesi: Urartulardan kalma kale, şehir manzarasını sunar.

19 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

18. BOLU

- Abant Gölü: Doğal güzellikleriyle ünlü, dinlenme ve yürüyüş alanı.

- Yedigöller: Doğa severler için kamp ve yürüyüş alanı olan yedi göllü milli park.

- Kartalkaya: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri.

20 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

19. BURDUR

- Salda Gölü: Berrak suyu ve beyaz kumları ile "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinir.

- Sagalassos Antik Kenti: Roma dönemine ait, görkemli kalıntılara sahip bir antik kent.

21 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

20. BURSA

- Uludağ: Kış sporları merkezi, aynı zamanda doğa yürüyüşleri için uygun.

- Yeşil Türbe: Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı türbe.

- Cumalıkızık Köyü: Osmanlı döneminden kalma mimarisi ile tanınan köy.

22 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

21. ÇANAKKALE

- Truva Antik Kenti: Homeros'un İlyada destanına konu olan antik kent.

- Çanakkale Şehitleri Anıtı: Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yapılmış anıt.

- Assos Antik Kenti: Athena Tapınağı ile ünlü antik kent.

23 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

22. ÇANKIRI

- Çankırı Kalesi: Bizans dönemine ait tarihi kale.

- Tuz Mağarası: Şifa kaynağı olarak bilinen tuz mağarası.

- Buğday Pazarı Medresesi: Osmanlı dönemine ait tarihi medrese.

24 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

23. ÇORUM

- Hattuşaş: Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki antik şehir.

- Alacahöyük: Hititler'e ait önemli arkeolojik kazı alanı.

- Çorum Müzesi: Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze.

25 Memleketinizin bu hazinesini biliyor musunuz? 81 ilin keşfedilmeyi bekleyen gizli güzellikleri

24. DENİZLİ

- Pamukkale: Travertenleri ve antik Hierapolis kenti ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde.

- Hierapolis Antik Kenti: Pamukkale'nin yanı başında, Roma döneminden kalma antik kent.

- Laodikya Antik Kenti: İyi korunmuş antik kent kalıntıları.