MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Uzman Öğretmen
Mevcut maaş: 92.166 TL
TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL — Zam farkı: +6.250 TL
OVP (%7,14 zam): 99.078 TL — Zam farkı: +6.912 TL
Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL — Zam farkı: +7.655 TL
FKE (%8,60 zam): 100.092 TL — Zam farkı: +7.926 TL
Vaiz
Mevcut maaş: 86.983 TL
TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL — Zam farkı: +5.899 TL
OVP (%7,14 zam): 93.504 TL — Zam farkı: +6.521 TL
Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL — Zam farkı: +7.223 TL
FKE (%8,60 zam): 94.464 TL — Zam farkı: +7.481 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 84.845 TL
TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL — Zam farkı: +5.759 TL
OVP (%7,14 zam): 91.212 TL — Zam farkı: +6.367 TL
Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL — Zam farkı: +7.052 TL
FKE (%8,60 zam): 92.142 TL — Zam farkı: +7.297 TL
Öğretmen
Mevcut maaş: 83.254 TL
TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL — Zam farkı: +5.641 TL
OVP (%7,14 zam): 89.485 TL — Zam farkı: +6.231 TL
Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL — Zam farkı: +6.904 TL
FKE (%8,60 zam): 90.414 TL — Zam farkı: +7.160 TL