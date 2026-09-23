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  • MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış için gözler yıl sonu enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından kamu çalışanlarının yeni dönemde alacağı zam oranı gündemdeki yerini korurken, memur zammı ve güncel memur maaşı hesaplamaları da araştırılıyor.

01 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027 döneminde kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış için hesaplamalar sürüyor. Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının belirleyici olacağı süreçte, memur zammı için oluşacak oran merak edilirken yeni memur maaşı tutarları da araştırılıyor.

02 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın paylaştığı üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE öngörüsü yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

Bu beklenti üzerinden yapılan hesaplamada enflasyon farkının yüzde 1,59, toplam maaş artışının ise yüzde 6,67 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

03 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor

04 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

05 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.

06 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı. İlk 8 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte memur maaşı artışına ilişkin tablo şekillenirken, yılın son dört ayına ait veriler bekleniyor.

07 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:
Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL
Yüzde 7 zam: 75.141 TL
Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL
08 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

09 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

10 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Uzman Doktor
Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL — Zam farkı: +11.575 TL
OVP (%7,14 zam): 182.914 TL — Zam farkı: +12.184 TL
Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL — Zam farkı: +13.756 TL
FKE (%8,60 zam): 185.413 TL — Zam farkı: +14.683 TL
Profesör
Mevcut maaş: 153.208 TL
TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL — Zam farkı: +10.386 TL
OVP (%7,14 zam): 164.140 TL — Zam farkı: +10.932 TL
Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL — Zam farkı: +12.342 TL
FKE (%8,60 zam): 166.384 TL — Zam farkı: +13.176 TL
11 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mühendis
Mevcut maaş: 109.185 TL

TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL — Zam farkı: +7.407 TL
OVP (%7,14 zam): 116.981 TL — Zam farkı: +7.796 TL
Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL — Zam farkı: +8.800 TL
FKE (%8,60 zam): 118.575 TL — Zam farkı: +9.390 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 107.110 TL

TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL — Zam farkı: +7.265 TL
OVP (%7,14 zam): 114.757 TL — Zam farkı: +7.647 TL
Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL — Zam farkı: +8.631 TL
FKE (%8,60 zam): 116.321 TL — Zam farkı: +9.211 TL

12 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Araştırma Görevlisi
Derece/Kademe: 7/1
Mevcut maaş: 102.779 TL

TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL — Zam farkı: +6.962 TL
OVP (%7,14 zam): 110.512 TL — Zam farkı: +7.733 TL
Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL — Zam farkı: +8.562 TL
FKE (%8,60 zam): 111.618 TL — Zam farkı: +8.839 TL
Avukat
Mevcut maaş: 102.135 TL

TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL — Zam farkı: +6.922 TL
OVP (%7,14 zam): 109.787 TL — Zam farkı: +7.652 TL
Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL — Zam farkı: +8.476 TL
FKE (%8,60 zam): 110.919 TL — Zam farkı: +8.784 TL

13 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Başkomiser
Mevcut maaş: 101.242 TL
TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL — Zam farkı: +6.861 TL
OVP (%7,14 zam): 108.830 TL — Zam farkı: +7.588 TL
Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL — Zam farkı: +8.405 TL
FKE (%8,60 zam): 109.949 TL — Zam farkı: +8.707 TL
Polis Memuru
Mevcut maaş: 92.618 TL
TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL — Zam farkı: +6.283 TL
OVP (%7,14 zam): 99.567 TL — Zam farkı: +6.949 TL
Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL — Zam farkı: +7.698 TL
FKE (%8,60 zam): 100.583 TL — Zam farkı: +7.965 TL
14 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Uzman Öğretmen
Mevcut maaş: 92.166 TL

TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL — Zam farkı: +6.250 TL
OVP (%7,14 zam): 99.078 TL — Zam farkı: +6.912 TL
Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL — Zam farkı: +7.655 TL
FKE (%8,60 zam): 100.092 TL — Zam farkı: +7.926 TL
Vaiz
Mevcut maaş: 86.983 TL

TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL — Zam farkı: +5.899 TL
OVP (%7,14 zam): 93.504 TL — Zam farkı: +6.521 TL
Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL — Zam farkı: +7.223 TL
FKE (%8,60 zam): 94.464 TL — Zam farkı: +7.481 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 84.845 TL

TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL — Zam farkı: +5.759 TL
OVP (%7,14 zam): 91.212 TL — Zam farkı: +6.367 TL
Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL — Zam farkı: +7.052 TL
FKE (%8,60 zam): 92.142 TL — Zam farkı: +7.297 TL
Öğretmen
Mevcut maaş: 83.254 TL

TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL — Zam farkı: +5.641 TL
OVP (%7,14 zam): 89.485 TL — Zam farkı: +6.231 TL
Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL — Zam farkı: +6.904 TL
FKE (%8,60 zam): 90.414 TL — Zam farkı: +7.160 TL

15 MEMUR ZAMMI HESABI: Öğretmen, doktor, polis... 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Teknisyen (Lise Mezunu)
Mevcut maaş: 75.877 TL

TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL — Zam farkı: +5.148 TL
OVP (%7,14 zam): 81.293 TL — Zam farkı: +5.416 TL
Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL — Zam farkı: +6.111 TL
FKE (%8,60 zam): 82.402 TL — Zam farkı: +6.525 TL


Memur (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 73.070 TL

TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL — Zam farkı: +4.955 TL
OVP (%7,14 zam): 78.288 TL — Zam farkı: +5.218 TL
Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL — Zam farkı: +5.889 TL
FKE (%8,60 zam): 79.354 TL — Zam farkı: +6.284 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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