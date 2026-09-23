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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL'yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL'yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranına çevrildi. Yıl sonu TÜFE tahminlerine göre en düşük memur maaşı 75.140 TL ile 76.355 TL aralığına yükselecek, polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşı ise 100 bin TL'yi aşacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 33.734 TL ile 34.279 TL seviyesine ulaşacak. İşte ayrıntılar...

01 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yapılan zam oranının ardından 2027 yılındaki yeni artışa odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in , "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" şeklindeki açıklamasının ardından gözler yıl sonu enflasyon tahminlerine çevrildi.

02 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

03 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor

04 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

05 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

Buna tahmine göre ise toplam zam oranı yüzde 8,60 olacak.

06 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL
  • Yüzde 7 zam: 75.141 TL
  • Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL
  • Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL
07 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

08 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.

09 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

10 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Uzman Doktor

Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL — Zam farkı: +11.575 TL
  • OVP (%7,14 zam): 182.914 TL — Zam farkı: +12.184 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL — Zam farkı: +13.756 TL
  • FKE (%8,60 zam): 185.413 TL — Zam farkı: +14.683 TL

Profesör

Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL — Zam farkı: +10.386 TL
  • OVP (%7,14 zam): 164.140 TL — Zam farkı: +10.932 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL — Zam farkı: +12.342 TL
  • FKE (%8,60 zam): 166.384 TL — Zam farkı: +13.176 TL
11 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Mühendis

Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL — Zam farkı: +7.407 TL
  • OVP (%7,14 zam): 116.981 TL — Zam farkı: +7.796 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL — Zam farkı: +8.800 TL
  • FKE (%8,60 zam): 118.575 TL — Zam farkı: +9.390 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL — Zam farkı: +7.265 TL
  • OVP (%7,14 zam): 114.757 TL — Zam farkı: +7.647 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL — Zam farkı: +8.631 TL
  • FKE (%8,60 zam): 116.321 TL — Zam farkı: +9.211 TL

Araştırma Görevlisi

Derece/Kademe: 7/1
Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL — Zam farkı: +6.962 TL
  • OVP (%7,14 zam): 110.512 TL — Zam farkı: +7.733 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL — Zam farkı: +8.562 TL
  • FKE (%8,60 zam): 111.618 TL — Zam farkı: +8.839 TL

Avukat

Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL — Zam farkı: +6.922 TL
  • OVP (%7,14 zam): 109.787 TL — Zam farkı: +7.652 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL — Zam farkı: +8.476 TL
  • FKE (%8,60 zam): 110.919 TL — Zam farkı: +8.784 TL
12 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Başkomiser

Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL — Zam farkı: +6.861 TL
  • OVP (%7,14 zam): 108.830 TL — Zam farkı: +7.588 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL — Zam farkı: +8.405 TL
  • FKE (%8,60 zam): 109.949 TL — Zam farkı: +8.707 TL

Polis Memuru

Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL — Zam farkı: +6.283 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.567 TL — Zam farkı: +6.949 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL — Zam farkı: +7.698 TL
  • FKE (%8,60 zam): 100.583 TL — Zam farkı: +7.965 TL
13 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Uzman Öğretmen

Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL — Zam farkı: +6.250 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.078 TL — Zam farkı: +6.912 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL — Zam farkı: +7.655 TL
  • FKE (%8,60 zam): 100.092 TL — Zam farkı: +7.926 TL

Vaiz

Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL — Zam farkı: +5.899 TL
  • OVP (%7,14 zam): 93.504 TL — Zam farkı: +6.521 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL — Zam farkı: +7.223 TL
  • FKE (%8,60 zam): 94.464 TL — Zam farkı: +7.481 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL — Zam farkı: +5.759 TL
  • OVP (%7,14 zam): 91.212 TL — Zam farkı: +6.367 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL — Zam farkı: +7.052 TL
  • FKE (%8,60 zam): 92.142 TL — Zam farkı: +7.297 TL

Öğretmen

Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL — Zam farkı: +5.641 TL
  • OVP (%7,14 zam): 89.485 TL — Zam farkı: +6.231 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL — Zam farkı: +6.904 TL
  • FKE (%8,60 zam): 90.414 TL — Zam farkı: +7.160 TL
14 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Teknisyen (Lise Mezunu)

Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL — Zam farkı: +5.148 TL
  • OVP (%7,14 zam): 81.293 TL — Zam farkı: +5.416 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL — Zam farkı: +6.111 TL
  • FKE (%8,60 zam): 82.402 TL — Zam farkı: +6.525 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL — Zam farkı: +4.955 TL
  • OVP (%7,14 zam): 78.288 TL — Zam farkı: +5.218 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL — Zam farkı: +5.889 TL
  • FKE (%8,60 zam): 79.354 TL — Zam farkı: +6.284 TL
15 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı 100 bin TL’yi aşacak! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için zam hesabı

Memur emeklileri Ocak 2027 zam hesaplama tablosu

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) TCMB %6,78 Zamlı Zam Farkı OVP %7,14 Zamlı Zam Farkı FKE %8,60 Zamlı Zam Farkı Piyasa %8,06 Zamlı Zam Farkı
Müsteşar (1/1) 112.140 119.743 +7.603 120.147 +8.007 121.784 +9.644 121.178 +9.038
Genel Müdür (1/1) 99.377 106.115 +6.738 106.473 +7.096 107.923 +8.546 107.387 +8.010
Profesör (1/4) 80.490 85.947 +5.457 86.237 +5.747 87.412 +6.922 86.977 +6.487
Pratisyen Hekim (1/4) 68.691 73.348 +4.657 73.596 +4.905 74.598 +5.907 74.227 +5.536
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 65.853 70.318 +4.465 70.555 +4.702 71.516 +5.663 71.161 +5.308
Başkomiser (1/4) 47.877 51.123 +3.246 51.295 +3.418 51.994 +4.117 51.736 +3.859
Mühendis (1/4) 47.693 50.927 +3.234 51.098 +3.405 51.795 +4.102 51.537 +3.844
Polis Memuru (1/4) 47.093 50.286 +3.193 50.455 +3.362 51.143 +4.050 50.889 +3.796
Öğretmen (1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.942 +4.034 50.689 +3.781
Hemşire (Lisans - 1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.942 +4.034 50.689 +3.781
İmam-Hatip 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.942 +4.034 50.689 +3.781
Avukat (1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.942 +4.034 50.689 +3.781
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 39.681 42.371 +2.690 42.514 +2.833 43.094 +3.413 42.879 +3.198
Teknisyen (Lise - 1/4) 33.995 36.300 +2.305 36.422 +2.427 36.919 +2.924 36.735 +2.740
Memur (Lisans - 1/4) 31.313 33.436 +2.123 33.549 TL +2.236 34.006 +2.693 33.837 +2.524
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #MEMUR ZAMMI #MEMUR MAAŞI

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