MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,66'lık senaryoda ise 34 bin 258 liraya çıkacak.