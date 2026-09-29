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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yapılan zam oranının ardından 2027 yılındaki yeni artışa odaklandı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrilirken, masadaki yeni zam oranı ortaya çıktı. Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte memur ve 4C'liler için yeni ipucu...

01 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi temmuz ayında yapılan zam oranının ardından 2027 yılındaki yeni artışa odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" şeklindeki açıklamasının ardından gözler yıl sonu enflasyon tahminlerine çevrildi.

02 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

GÖZLER ZAM İÇİN 3. İPUCUNDA

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

03 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Memur ve memur emeklileri için şuana kadar bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu nedenle zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

04 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Kritik veri öncesinde memur ve memur emeklileri için yeni ipucu geldi. OVP, Merkez Bankası ve piyasanın beklentilerinin yanı sıra Finansal Kurumlar Birliği yıl sonu için yeni enflasyon tahminini açıkladı.

05 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarılmış, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükselmişti.

06 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

07 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

08 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.

09 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,67 zamlı 74.908 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7 zamlı 75.141 TL
  • Piyasa tahmini:Yüzde 8,01 zamlı 75.849 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,66 zamlı yaklaşık 76.305 TL
10 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Mevcut 4 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

11 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

12 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Uzman Doktor
Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 182.130 TL — Zam farkı: +11.400 TL
  • OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 184.403 TL — Zam farkı: +13.673 TL
  • FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör
Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 163.434 TL — Zam farkı: +10.226 TL
  • OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 165.472 TL — Zam farkı: +13.264 TL
  • FKE (%8,66 zam): 166.477 TL — Zam farkı: +13.269 TL

Mühendis
Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 116.464 TL — Zam farkı: +7.279 TL
  • OVP (%7 zam): 116.829 TL — Zam farkı: +7.644 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 117.926 TL — Zam farkı: +8.741 TL
  • FKE (%8,66 zam): 118.651 TL — Zam farkı: +9.466 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 114.253 TL — Zam farkı: +7.143 TL
  • OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 115.683 TL — Zam farkı: +8.573 TL
  • FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi
Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 109.633 TL — Zam farkı: +6.854 TL
  • OVP (%7 zam): 109.973 TL — Zam farkı: +7.194 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 111.601 TL — Zam farkı: +8.822 TL
  • FKE (%8,66 zam): 112.492 TL — Zam farkı: +9.713 TL

Avukat
Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
  • OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 110.870 TL — Zam farkı: +8.735 TL
  • FKE (%8,66 zam): 111.754 TL — Zam farkı: +9.619 TL
13 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Başkomiser
Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.000 TL — Zam farkı: +6.758 TL
  • OVP (%7 zam): 108.330 TL — Zam farkı: +7.088 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 109.904 TL — Zam farkı: +8.662 TL
  • FKE (%8,66 zam): 110.782 TL — Zam farkı: +9.540 TL

Polis Memuru
Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
  • OVP (%7 zam): 99.100 TL — Zam farkı: +6.482 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 100.478 TL — Zam farkı: +7.860 TL
  • FKE (%8,66 zam): 101.280 TL — Zam farkı: +8.662 TL

Uzman Öğretmen
Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.314 TL — Zam farkı: +6.148 TL
  • OVP (%7 zam): 98.617 TL — Zam farkı: +6.451 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 99.984 TL — Zam farkı: +7.818 TL
  • FKE (%8,66 zam): 100.784 TL — Zam farkı: +8.618 TL

Vaiz
Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 92.787 TL — Zam farkı: +5.804 TL
  • OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 94.359 TL — Zam farkı: +7.376 TL
  • FKE (%8,66 zam): 95.115 TL — Zam farkı: +8.132 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 90.509 TL — Zam farkı: +5.664 TL
  • OVP (%7 zam): 90.785 TL — Zam farkı: +5.940 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 92.045 TL — Zam farkı: +7.200 TL
  • FKE (%8,66 zam): 92.782 TL — Zam farkı: +7.937 TL
14 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Öğretmen
Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 88.805 TL — Zam farkı: +5.551 TL
  • OVP (%7 zam): 89.081 TL — Zam farkı: +5.827 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 90.301 TL — Zam farkı: +7.047 TL
  • FKE (%8,66 zam): 91.024 TL — Zam farkı: +7.770 TL

Teknisyen (Lise Mezunu)
Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 80.937 TL — Zam farkı: +5.060 TL
  • OVP (%7 zam): 81.189 TL — Zam farkı: +5.312 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 82.115 TL — Zam farkı: +6.238 TL
  • FKE (%8,66 zam): 82.772 TL — Zam farkı: +6.895 TL

Memur (Üniversite Mezunu)
Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 77.947 TL — Zam farkı: +4.877 TL
  • OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 79.077 TL — Zam farkı: +6.007 TL
  • FKE (%8,66 zam): 79.709 TL — Zam farkı: +6.639 TL

En Düşük Memur Maaşı
Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
  • OVP (%7 zam): 75.141 TL — Zam farkı: +4.917 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL
  • FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL
15 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,66'lık senaryoda ise 34 bin 258 liraya çıkacak.

16 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

17 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 112.140 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL
  • OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 121.121 TL — Zam farkı: +8.981 TL
  • FKE (%8,66 zam): 121.851 TL — Zam farkı: +9.711 TL

Genel Müdür (1/1)
Mevcut maaş: 99.377 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL
  • OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 107.337 TL — Zam farkı: +7.960 TL
  • FKE (%8,66 zam): 107.983 TL — Zam farkı: +8.606 TL

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 80.490 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL
  • OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 86.935 TL — Zam farkı: +6.445 TL
  • FKE (%8,66 zam): 87.460 TL — Zam farkı: +6.970 TL

Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut maaş: 68.691 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL
  • OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 74.193 TL — Zam farkı: +5.502 TL
  • FKE (%8,66 zam): 74.640 TL — Zam farkı: +5.949 TL
18 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 65.853 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL
  • OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 71.131 TL — Zam farkı: +5.278 TL
  • FKE (%8,66 zam): 71.556 TL — Zam farkı: +5.703 TL

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 47.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL
  • OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 51.714 TL — Zam farkı: +3.837 TL
  • FKE (%8,66 zam): 52.023 TL — Zam farkı: +4.146 TL

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 47.693 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL
  • OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 51.517 TL — Zam farkı: +3.824 TL
  • FKE (%8,66 zam): 51.823 TL — Zam farkı: +4.130 TL

Polis Memuru (1/4)
Mevcut maaş: 47.093 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL
  • OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.778 TL
  • FKE (%8,66 zam): 51.171 TL — Zam farkı: +4.078 TL
19 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
  • FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
  • FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

İmam-Hatip
Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
  • FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
20 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
  • FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 39.681 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL
  • OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 42.859 TL — Zam farkı: +3.178 TL
  • FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)
Mevcut maaş: 33.995 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL
  • OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 36.723 TL — Zam farkı: +2.728 TL
  • FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 31.313 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL
  • OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL
  • Piyasa (%8,01 zam): 33.825 TL — Zam farkı: +2.512 TL
  • FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #MEMUR ZAMMI #MEMUR MAAŞI

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