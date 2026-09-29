MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memura yeni zam tablosu! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için yeni hesap

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.
Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.