MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

İmam-Hatip
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 39.681 TL
TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL
OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL
AA Finans (%8,05 zam): 42.875 TL — Zam farkı: +3.194 TL
Piyasa (%8,01 zam): 42.859 TL — Zam farkı: +3.178 TL
FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL
Teknisyen (Lise - 1/4)
Mevcut maaş: 33.995 TL
TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL
OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL
AA Finans (%8,05 zam): 36.732 TL — Zam farkı: +2.737 TL
Piyasa (%8,01 zam): 36.723 TL — Zam farkı: +2.728 TL
FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 31.313 TL
TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL
OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL
AA Finans (%8,05 zam): 33.834 TL — Zam farkı: +2.521 TL
Piyasa (%8,01 zam): 33.825 TL — Zam farkı: +2.512 TL
FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL