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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Memur ve memur emeklileri 2027 yılındaki yeni artış için 5 Ekim'e tarihine odaklandı. TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE verileri merakla beklenirken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri zam hesabını yeniden şekillendirdi. Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte memur ve 4C'liler için yeni ipucu...

01 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" şeklindeki açıklamasının ardından gözler bir kez daha TÜİK'e çevrildi. 5 Ekim tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle zam için önemli bir eşik daha aşılacak.

02 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

GÖZLER ZAM İÇİN 3. İPUCUNDA

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

03 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Memur ve memur emeklileri için şuana kadar bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu nedenle zam açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verilerinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

04 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

MEMURA ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Kritik veri öncesinde memur ve memur emeklileri için yeni ipucu AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerden geldi.

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Bu tahmine göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşacak. Toplam zam ise yüzde 8,05'e çıkacak.

05 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

En düşük memur maaşı 75 bin 877 liraya, en düşük 4C'li emekli maaşı ise 34 bin 66 liraya ulaşacak.

06 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

DİĞER TAHMİNLER NE YÖNDE?

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise TÜFE'nin eylülde yüzde 2,11 artacağı tahmin edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

07 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

FKB'nin tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.

08 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,67 zamlı 74.908 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7 zamlı 75.141 TL
  • Piyasa tahmini:Yüzde 8,01 zamlı 75.849 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 8,05 zamlı 75 bin 877 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,66 zamlı yaklaşık 76.305 TL
09 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Mevcut tahminlere göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

10 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu


11 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

  • OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL

  • FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

  • OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL

  • FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL

Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

  • OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL

  • FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

  • OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL

  • FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

  • OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL

  • FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL

Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

  • OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL

12 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

  • OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL

Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

  • OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL

13 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

  • OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL

Vaiz Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

  • OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 93.950 TL — Zam farkı: +6.967 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL

  • FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

  • OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 91.641 TL — Zam farkı: +6.796 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL

  • FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL

Öğretmen Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

  • OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 89.923 TL — Zam farkı: +6.669 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL

  • FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL

14 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

  • OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 81.955 TL — Zam farkı: +6.078 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL

  • FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL

Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

  • OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL

  • FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL

En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

  • OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL

  • FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

15 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,66'lık senaryoda ise 34 bin 258 liraya çıkacak.

16 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

17 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 112.140 TL

TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL

OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL

AA Finans (%8,05 zam): 121.167 TL — Zam farkı: +9.027 TL

Piyasa (%8,01 zam): 121.121 TL — Zam farkı: +8.981 TL

FKE (%8,66 zam): 121.851 TL — Zam farkı: +9.711 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 99.377 TL

TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL

OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL

AA Finans (%8,05 zam): 107.377 TL — Zam farkı: +8.000 TL

Piyasa (%8,01 zam): 107.337 TL — Zam farkı: +7.960 TL

FKE (%8,66 zam): 107.983 TL — Zam farkı: +8.606 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 80.490 TL

TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL

OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL

AA Finans (%8,05 zam): 86.969 TL — Zam farkı: +6.479 TL

Piyasa (%8,01 zam): 86.935 TL — Zam farkı: +6.445 TL

FKE (%8,66 zam): 87.460 TL — Zam farkı: +6.970 TL

18 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 68.691 TL

TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL

OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL

AA Finans (%8,05 zam): 74.221 TL — Zam farkı: +5.530 TL

Piyasa (%8,01 zam): 74.193 TL — Zam farkı: +5.502 TL

FKE (%8,66 zam): 74.640 TL — Zam farkı: +5.949 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 65.853 TL

TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL

OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL

AA Finans (%8,05 zam): 71.154 TL — Zam farkı: +5.301 TL

Piyasa (%8,01 zam): 71.131 TL — Zam farkı: +5.278 TL

FKE (%8,66 zam): 71.556 TL — Zam farkı: +5.703 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 47.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL

OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.731 TL — Zam farkı: +3.854 TL

Piyasa (%8,01 zam): 51.714 TL — Zam farkı: +3.837 TL

FKE (%8,66 zam): 52.023 TL — Zam farkı: +4.146 TL

19 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 47.693 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL

OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.532 TL — Zam farkı: +3.839 TL

Piyasa (%8,01 zam): 51.517 TL — Zam farkı: +3.824 TL

FKE (%8,66 zam): 51.823 TL — Zam farkı: +4.130 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 47.093 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL

OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.884 TL — Zam farkı: +3.791 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.778 TL

FKE (%8,66 zam): 51.171 TL — Zam farkı: +4.078 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

20 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara yeni zam hesabı! İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 39.681 TL

TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL

OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL

AA Finans (%8,05 zam): 42.875 TL — Zam farkı: +3.194 TL

Piyasa (%8,01 zam): 42.859 TL — Zam farkı: +3.178 TL

FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut maaş: 33.995 TL

TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL

OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL

AA Finans (%8,05 zam): 36.732 TL — Zam farkı: +2.737 TL

Piyasa (%8,01 zam): 36.723 TL — Zam farkı: +2.728 TL

FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 31.313 TL

TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL

OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL

AA Finans (%8,05 zam): 33.834 TL — Zam farkı: +2.521 TL

Piyasa (%8,01 zam): 33.825 TL — Zam farkı: +2.512 TL

FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR #MEMUR ZAMMI

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