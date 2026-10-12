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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için 'fark'lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için 'fark'lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Ocak 2027 için yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı alacak kamu çalışanları için farklı hesaplamalar gündemde. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

01 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürüyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında ise 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

02 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

03 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

04 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Yıl sonu enflasyon tahminleri, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

05 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

OVP TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.

Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.

06 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

MERKEZ BANKASININ İŞARET ETİĞİ RAKAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Merkez Bankasının son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,61 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,07 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,87 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,01 zam alabileceği öngörülüyor.

Buna göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

07 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 oldu. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşabileceği, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,05'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 877 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 65 TL'ye yükselebilecek.

08 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 8,66'ya çıkabileceği hesaplanıyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin 305 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 257 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

09 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

OCAK ZAMMI İÇİN SON ÜÇ AY BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceği, oluşacak enflasyon farkını ve toplam zam oranını belirleyecek.

Açıklanan maaş tutarları, farklı yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hazırlanan senaryoları yansıtıyor. Kesin zam oranı ve yeni maaşlar, 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

10 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

İşte polis, öğretmen, doktor Ocak 2027 zam hesaplama tablosu:

11 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

  • OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL

  • FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

  • OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL

  • FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL

Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

  • OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL

  • FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

  • OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL

  • FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

  • OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL

  • FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL

Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

  • OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL

12 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

  • OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL

Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

  • OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL

13 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

  • OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL

Vaiz Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

  • OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 93.950 TL — Zam farkı: +6.967 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL

  • FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

  • OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 91.641 TL — Zam farkı: +6.796 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL

  • FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL

Öğretmen Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

  • OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 89.923 TL — Zam farkı: +6.669 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL

  • FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL

14 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

  • OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 81.955 TL — Zam farkı: +6.078 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL

  • FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL

Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

  • OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL

  • FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL

En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

  • OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL

  • FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

15 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

İşte en düşük 4C'li emekli maaşı tablosu

16 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 112.140 TL

TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL

OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL

AA Finans (%8,05 zam): 121.167 TL — Zam farkı: +9.027 TL

Piyasa (%8,01 zam): 121.121 TL — Zam farkı: +8.981 TL

FKE (%8,66 zam): 121.851 TL — Zam farkı: +9.711 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 99.377 TL

TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL

OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL

AA Finans (%8,05 zam): 107.377 TL — Zam farkı: +8.000 TL

Piyasa (%8,01 zam): 107.337 TL — Zam farkı: +7.960 TL

FKE (%8,66 zam): 107.983 TL — Zam farkı: +8.606 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 80.490 TL

TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL

OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL

AA Finans (%8,05 zam): 86.969 TL — Zam farkı: +6.479 TL

Piyasa (%8,01 zam): 86.935 TL — Zam farkı: +6.445 TL

FKE (%8,66 zam): 87.460 TL — Zam farkı: +6.970 TL

17 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 68.691 TL

TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL

OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL

AA Finans (%8,05 zam): 74.221 TL — Zam farkı: +5.530 TL

Piyasa (%8,01 zam): 74.193 TL — Zam farkı: +5.502 TL

FKE (%8,66 zam): 74.640 TL — Zam farkı: +5.949 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 65.853 TL

TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL

OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL

AA Finans (%8,05 zam): 71.154 TL — Zam farkı: +5.301 TL

Piyasa (%8,01 zam): 71.131 TL — Zam farkı: +5.278 TL

FKE (%8,66 zam): 71.556 TL — Zam farkı: +5.703 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 47.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL

OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.731 TL — Zam farkı: +3.854 TL

Piyasa (%8,01 zam): 51.714 TL — Zam farkı: +3.837 TL

FKE (%8,66 zam): 52.023 TL — Zam farkı: +4.146 TL

18 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 47.693 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL

OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.532 TL — Zam farkı: +3.839 TL

Piyasa (%8,01 zam): 51.517 TL — Zam farkı: +3.824 TL

FKE (%8,66 zam): 51.823 TL — Zam farkı: +4.130 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 47.093 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL

OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.884 TL — Zam farkı: +3.791 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.778 TL

FKE (%8,66 zam): 51.171 TL — Zam farkı: +4.078 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

19 MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen doktor ve hemşire için ’fark’lı hesap! İşte zamlı maaş tablosu

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,01 zam): 50.671 TL — Zam farkı: +3.763 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 39.681 TL

TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL

OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL

AA Finans (%8,05 zam): 42.875 TL — Zam farkı: +3.194 TL

Piyasa (%8,01 zam): 42.859 TL — Zam farkı: +3.178 TL

FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut maaş: 33.995 TL

TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL

OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL

AA Finans (%8,05 zam): 36.732 TL — Zam farkı: +2.737 TL

Piyasa (%8,01 zam): 36.723 TL — Zam farkı: +2.728 TL

FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 31.313 TL

TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL

OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL

AA Finans (%8,05 zam): 33.834 TL — Zam farkı: +2.521 TL

Piyasa (%8,01 zam): 33.825 TL — Zam farkı: +2.512 TL

FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR ZAMMI

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