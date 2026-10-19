Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

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Kurum / anket
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22 Ekim beklentisi
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Yıl sonu beklentisi
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Citi
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100 baz puan indirim, faiz yüzde 36
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Yüzde 35 olarak aktarılıyor
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JPMorgan
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100 baz puan indirim, faiz yüzde 36
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Yüzde 35
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Morgan Stanley
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100 baz puan indirim, faiz yüzde 36
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Yüzde 35 olarak aktarılıyor
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Bank of America
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100 baz puan indirim, faiz yüzde 36
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Yüzde 36 olarak aktarılıyor
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Goldman Sachs
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Faiz sabit, yüzde 37
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Yüzde 37
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EKOTÜRK anketi
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İndirim beklentisi ağırlıkta
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Medyan beklenti yüzde 35
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Matriks Haber anketi
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İndirim beklentisi ağırlıkta, yüzde 36
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Yüzde 35