Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomist, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde indirime gitmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.