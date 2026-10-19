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  • Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Kurul, politika faizine ilişkin kararını bu hafta açıklayacak. Peki politika faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistler ve bankaların tüm beklentileri...

01 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Yurt içi piyasaların gelecek haftaki en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı para politikası kararı olacak. TCMB'nin faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentileri de belli oldu.

02 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Finans piyasalarının yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim Perşembe günü yapacak.

03 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından politika faizine ilişkin karar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

04 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası, eylül ayındaki önceki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olarak bilinen politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

05 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomist, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde indirime gitmesini bekliyor.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

06 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

YABANCI KURUMLARIN TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America'nın beklentileri, TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekebileceği yönünde şekilleniyor.

07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

JPMorgan'ın tahminine göre, ekim ayında yapılması beklenen 100 baz puanlık indirimin ardından aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirim gelebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde politika faizi yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyebilir.

08 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

Goldman Sachs ise diğer kurumlardan farklı bir beklenti ortaya koyuyor. Kurum, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini öngörüyor. Bu değerlendirmede rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrar riskleri öne çıkıyor.

09 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

Kurum / anket

22 Ekim beklentisi

Yıl sonu beklentisi

Citi

100 baz puan indirim, faiz yüzde 36

Yüzde 35 olarak aktarılıyor

JPMorgan

100 baz puan indirim, faiz yüzde 36

Yüzde 35

Morgan Stanley

100 baz puan indirim, faiz yüzde 36

Yüzde 35 olarak aktarılıyor

Bank of America

100 baz puan indirim, faiz yüzde 36

Yüzde 36 olarak aktarılıyor

Goldman Sachs

Faiz sabit, yüzde 37

Yüzde 37

EKOTÜRK anketi

İndirim beklentisi ağırlıkta

Medyan beklenti yüzde 35

Matriks Haber anketi

İndirim beklentisi ağırlıkta, yüzde 36

Yüzde 35
10 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

FAİZ KARARINDA ENFLASYON MESAJLARI DA İZLENECEK

TCMB'nin faiz kararında enflasyon görünümü, iç talepteki gelişmeler ve enerji fiyatlarının oluşturabileceği riskler önem taşıyor. Faiz indirimi bekleyen kurumlar enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya dikkat çekerken, daha temkinli yaklaşanlar fiyat istikrarı ve finansal risklerin önemini vurguluyor.

11 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte PPK öncesi masadaki tüm tahminler

Merkez Bankasının 22 Ekim'de açıklayacağı kararın yanı sıra karar metninde enflasyonla mücadele ve gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin verilecek mesajlar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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