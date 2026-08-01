Mersin'de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: "Tek başımıza yakaladı, darbetti!"
Mersin'in Akdeniz ilçesinde markete sığınan 11 yaşındaki M.A.D.'yi feci şekilde darbeden şüpheli M.E., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren ve omuriliğinde çatlak ile beyninde ödem tespit edilen küçük çocuk "Onun sonsuza kadar hapis cezası almasını istiyorum" dedi. Gözü yaşlı baba ise "Allah kimseyi böyle sınamasın, en ağır cezayı alsın" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.