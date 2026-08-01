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  • Mersin'de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: "Tek başımıza yakaladı, darbetti!"

Mersin'de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: "Tek başımıza yakaladı, darbetti!"

Mersin'in Akdeniz ilçesinde markete sığınan 11 yaşındaki M.A.D.'yi feci şekilde darbeden şüpheli M.E., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren ve omuriliğinde çatlak ile beyninde ödem tespit edilen küçük çocuk "Onun sonsuza kadar hapis cezası almasını istiyorum" dedi. Gözü yaşlı baba ise "Allah kimseyi böyle sınamasın, en ağır cezayı alsın" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

01 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!
AA AA

Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

02 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

"TEK BAŞIMIZA YAKALADI, DARBETTİ!"

M.A.D, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:
"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum. "M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.

03 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

"GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

04 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'in Akdeniz ilçesinde şiddete maruz kalan evladımızın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Söz konusu olayın tespit edilmesinin hemen ardından il müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçti. Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimleri tarafından yakalandı. Uzman ekiplerimiz tarafından hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatıldı ve ihtiyaç duyulan tüm destek hizmetleri titizlikle sürdürülecek. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya; onların haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.

05 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

OLAY

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında

06 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

07 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!

TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

08 Mersin’de markette saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı: Tek başımıza yakaladı, darbetti!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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