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  • Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

Meta'nın çocuk güvenliği tartışmaları kapsamında eyaletlerle 18 milyar dolarlık uzlaşmaya gitmesinin ardından gözler YouTube'a çevrilirken, şirketten tepki çeken bir açıklama geldi. YouTube CEO'su Neal Mohan, benzer bir anlaşma yapmayı düşünmediklerini belirterek uzlaşma beklentilerine kapıyı kapattı.

01 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!
AA AA

ABD'de açılan dava sonucu Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varmasının ardından YouTube'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

02 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

CNN'in bu uzlaşma kapsamında YouTube'un da benzeri anlaşmalara varıp varmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

03 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

Mohan, "Platformumuzda gençlerin güvende olduğundan emin olmak için uzun süredir yatırımlar yapıyoruz. Bundan sonra YouTube'dan bekleyeceğiniz şey, bu tarz konulara eğilmeyi sürdüreceğimizdir." yorumunu yaptı.

04 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

YouTube'un içerik olarak Meta'dan farklı olduğunu vurgulayan Mohan, şirketlerinin insanların oturma odasında izleyebileceği içerikler yayınlama peşinde olduğunu söyledi.

05 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

META EYALETLERLE UZLAŞMAYA VARMIŞTI

Meta, sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla ABD'de açılan davada 26 Ağustos'ta uzlaşmaya gitmişti.

06 Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!

Uzlaşma dilekçesinde, Meta'nın sosyal medya platformlarının genç kullanıcıları için günlük kullanım sınırları ve gece kullanımını engelleyen kısıtlamalar getirmeyi, çocukların platforma veya platformda bulunan yaş sınırlamasına tabi içeriklere erişmesini önlemek amacıyla geliştirilmiş yaş doğrulama önlemleri uygulamayı ve ebeveynler ile velilerin çocuklarını çevrim içi ortamda korumalarına yardımcı olacak ilave araçların kullanılmasını zorunlu kılmayı taahhüt ettiği belirtilmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YOUTUBE #META #SOSYAL MEDYA

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