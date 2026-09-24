Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!
Meta eyaletlerle anlaşırken YouTube’dan skandal çıkış: Çocuk güvenliği uzlaşmasına kapıyı kapattı!
Meta'nın çocuk güvenliği tartışmaları kapsamında eyaletlerle 18 milyar dolarlık uzlaşmaya gitmesinin ardından gözler YouTube'a çevrilirken, şirketten tepki çeken bir açıklama geldi. YouTube CEO'su Neal Mohan, benzer bir anlaşma yapmayı düşünmediklerini belirterek uzlaşma beklentilerine kapıyı kapattı.
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2026 13:15Son Güncelleme: 24 Eylül 2026 13:16