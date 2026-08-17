Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde
Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde
ABD'de Meta, çocukların sosyal medya kullanımını artırmak ve onları platformlarda tutmak amacıyla bağımlılık yaratıcı özellikler kullanmakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı dava yarın California'da görülmeye başlayacak. Dava sonucunda Meta'ya ağır mali yaptırımlar uygulanması ve Facebook ile Instagram'da kapsamlı değişiklikler yapılması isteniyor.
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2026 16:59Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026 17:08