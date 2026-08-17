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  • Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

ABD'de Meta, çocukların sosyal medya kullanımını artırmak ve onları platformlarda tutmak amacıyla bağımlılık yaratıcı özellikler kullanmakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı dava yarın California'da görülmeye başlayacak. Dava sonucunda Meta'ya ağır mali yaptırımlar uygulanması ve Facebook ile Instagram'da kapsamlı değişiklikler yapılması isteniyor.

01 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde
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Facebook ve Instagram'ın çocukları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandığı ve genç kullanıcıların verilerinin yasa dışı kullanıldığı iddialarıyla Meta'ya karşı açılan davada kritik aşamaya gelindi. Duruşmada şirketi ağır yaptırımlar bekliyor.

02 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

META'YA KARŞI AÇILAN DAVA YARIN BAŞLIYOR

Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri nedeniyle açılan davada yarın ABD'nin California eyaletinde mahkemeye çıkacak. Reuters'ın haberine göre Oakland'daki federal mahkemede görülecek davanın yaklaşık yedi hafta sürmesi bekleniyor.

03 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Davada Colorado, Kentucky, California ve New Jersey başta olmak üzere eyalet yönetimleri, Meta'nın platformlarını genç kullanıcıları bağımlı hale getirmek için mümkün olduğunca uzun süre tutacak şekilde tasarladığını ve platformların güvenliği konusunda tüketicileri yanılttığını öne sürüyor.

04 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

29 EYALET ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ GÜNDEME TAŞIYOR

Davanın bir diğer ayağında ise 29 eyalet, Meta'nın çocuklara ait verileri federal yasalara aykırı şekilde topladığını ve kullandığını savunuyor.

05 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Eyaletler, Meta'nın yaş sınırlamaları getirmesi, sonsuz kaydırma ve bildirimler gibi bazı özellikleri kaldırması ve içerik öneri sisteminde kullanıcıların platformda geçirdiği süre yerine gençlerin güvenliğine daha fazla önem vermesi gibi değişiklikler yapmasını talep ediyor.

06 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

META'YA 1,4 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLECEK CEZA

Davanın Meta açısından en dikkat çekici boyutlarından biri ise olası mali sonuçları. Eyalet başsavcıları, Meta'dan 1,4 trilyon dolara ulaşabilecek kapsamlı maddi tazminat talebinde bulunuyor.

07 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

DAVA 2023'TE AÇILMIŞTI

Eyaletlerin Meta'ya yönelik davası yeni değil. Dava 2023 yılında, Instagram ve Facebook'un genç kullanıcılar üzerindeki etkisine ilişkin çok eyaletli bir soruşturmanın ardından açıldı.

08 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Ancak yarın başlayacak duruşma, davanın en kritik aşamalarından biri olarak görülüyor. Reuters'a göre Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin de davada ifade vermesi bekleniyor.

09 Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Meta açısından dava, yalnızca milyarlarca dolarlık olası mali sonuçlar nedeniyle değil, platformların çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler yapılmasının gündeme gelmesi nedeniyle de önem taşıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #META #FACEBOOK #INSTAGRAM

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