Meta yarın hakim karşısında: Çocukları sosyal medyaya bağımlı hale getirdiniz! 1,4 trilyon dolarlık ceza gündemde

Eyaletler, Meta'nın yaş sınırlamaları getirmesi, sonsuz kaydırma ve bildirimler gibi bazı özellikleri kaldırması ve içerik öneri sisteminde kullanıcıların platformda geçirdiği süre yerine gençlerin güvenliğine daha fazla önem vermesi gibi değişiklikler yapmasını talep ediyor.