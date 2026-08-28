  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

Son Dakika: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre CIA Direktörü John Ratcliffe, Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Rusya'yı NATO ülkelerine yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları konusunda uyardı. Ziyaret, ABD istihbaratının Vladimir Putin'in önümüzdeki yıllarda Baltık ülkelerinden birine sınırlı bir saldırıyla NATO'nun kararlılığını test edebileceği yönündeki yeni değerlendirmelerinin ardından gerçekleşti.

01 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in bu hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin, Rusya'yı NATO ülkelerine yönelik olası bir saldırı konusunda uyarmayı amaçladığı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre ziyaret, Washington'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını test edecek sınırlı bir saldırı düzenleyebileceğine ilişkin yeni istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleşti.

02 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

Gazeteye konuşan ve ziyaret hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Ratcliffe, Rus istihbarat yetkilileriyle Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ratcliffe'in Rusya'da temaslarda bulunduğunu doğrularken, Putin ile doğrudan görüşmediğini, ancak Rus liderin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

03 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

ABD İSTİHBARATI: PUTİN BALTIK ÜLKELERİNİ HEDEF ALABİLİR

Wall Street Journal'a göre Amerikan istihbaratı, Ukrayna savaşında sıkışan ve iç politikada baskı altında bulunan Putin'in, NATO'nun 5. Madde taahhüdünü sınamak amacıyla bir Baltık ülkesine yönelik sınırlı bir saldırı seçeneğini değerlendirebileceğinden endişe ediyor.

04 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

Haberde, olası senaryoların siber saldırılardan küçük ölçekli kara harekâtlarına kadar uzandığı belirtilirken, Washington'ın özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinin risk altında olabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

05 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

ABD'li yetkililere göre İran ile yaşanan savaş nedeniyle Batı'nın kritik mühimmat stoklarında oluşan azalma da Kremlin'in hesaplarını etkileyebilir. ABD'nin hem Ukrayna'ya yaptığı yoğun silah transferleri hem de İran çatışması nedeniyle bazı stratejik mühimmat stoklarının azaldığı ifade edildi.

06 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

TRUMP: BU SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray, Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında ayrıntılı açıklama yapmazken, ABD Başkanı Donald Trump geziyi "yarı rutin" olarak nitelendirdi. Trump, muhafazakâr radyo sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bundan bir şeyler çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için çok çalışıyoruz ve açıkçası her iki taraf da bu noktada savaşın bitmesini istiyor." ifadelerini kullandı. CIA Sözcüsü ziyaret hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Sözcüsü gazetecileri Trump'ın açıklamalarına yönlendirdi.

07 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

EN KRİTİK CIA ZİYARETİ

Ratcliffe'in Moskova ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına girdiği dönemde bir CIA direktörünün gerçekleştirdiği nadir temaslardan biri oldu. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Moskova'ya yapılan son bilinen CIA direktörü ziyareti, Kasım 2021'de dönemin CIA Başkanı William Burns tarafından gerçekleştirilmişti. Burns, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmemesi konusunda uyarmak üzere Kremlin'e gitmişti. Ratcliffe ise Trump yönetiminde, ABD'nin Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri özel temsilcisi Steve Witkoff'un ardından Moskova'ya giden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu.

08 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

RUSYA'DAN İNGİLTERE VE FRANSA'YA: ATEŞLE OYNUYORSUNUZ

CIA Başkanı'nın Kremlin'i NATO'ya saldırmaması konusunda uyardığı yönündeki haberlerin ardından Moskova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze desteğine sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İngiltere'nin Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerini kendi topraklarında üretmesine izin verecek teknoloji transferi kararını "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi.

09 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Londra'nın Kiev'e Storm Shadow üretimi için gizli teknoloji erişimi sağlayacağını açıklarken, Fransa'nın da füze teknolojisi tedarik etmeyi kabul ettiği bildirildi. Zakharova, Rusya'nın buna karşılık Ukrayna içinde ve dışında askeri hedeflere saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

10 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

NATO'NUN DOĞU KANADI ALARMA GEÇTİ

Rusya ile gerilimin tırmandığı dönemde Moskova'ya komşu NATO ülkeleri de askeri hazırlıklarını hızlandırdı. Polonya, Güney Kore'den teslim aldığı ilk K2 Black Panther ana muharebe tanklarının Rusya'nın Kaliningrad bölgesi sınırına yakın konuşlandırılacağını duyurdu.

11 SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ise ülkesinin olası bir tam ölçekli çatışmaya hazırlandığını belirterek, "Savaşa hazırlanıyoruz, umarız asla gerçekleşmez." dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#VLADİMİR PUTİN #WALL STREET JOURNAL #ABD #MOSKOVA #PUTİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!