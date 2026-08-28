SON DAKİKA| Moskova’daki gizli görüşmenin perde arkası! Putin’in hedefinde 2 Avrupa ülkesi var

TRUMP: BU SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray, Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında ayrıntılı açıklama yapmazken, ABD Başkanı Donald Trump geziyi "yarı rutin" olarak nitelendirdi. Trump, muhafazakâr radyo sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bundan bir şeyler çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için çok çalışıyoruz ve açıkçası her iki taraf da bu noktada savaşın bitmesini istiyor." ifadelerini kullandı. CIA Sözcüsü ziyaret hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Sözcüsü gazetecileri Trump'ın açıklamalarına yönlendirdi.