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  • Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Petrol piyasalarındaki dalgalı seyir pompa fiyatlarına yansıyor. Araç kullanıcıları ise benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Motorine ise pazartesi günüden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. 4 Ekim Pazar akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim gelecek mi?

01 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler nedeniyle indirim beklentisi oluştu. Motorine indirim gelmesi beklenirken araç sahiplerinin gözleri 4 Ekim Pazar günü akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu?

02 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ABD'nin Orta Doğu hakkında aldığı kararlar ve Çin'in bu ay yakıt ihracatını durdurmasına ilişkin haberler sonrasında petrol 102 dolar civarında işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayacağı beklentileri piyasaları olumsuz etkiledi.

03 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Bu arada, Çin'in büyük rafinerileri Ekim ayı için rafine yakıt ihracatının çoğunu askıya aldı. Öte yandan Basra Körfezi'nden petrol akışındaki güçlü bir toparlanma, yukarı yönlü fiyat baskılarını büyük ölçüde dengeledi.

04 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yaklaştı. G7, önümüzdeki dört ay içinde 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stokunu serbest bırakma konusunda anlaştı.

05 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM

Yurt içinde akaryakıt fiyatlarında petrolde yaşanan geri çekilmelerle beraber indirim beklentisi oluştu. Petros'un aktardığına göre de pazartesi gece (06.10.2026 saat 00.01'den) geçerli olacak şekilde motorine 4.95 TL indirim bekleniyor.

06 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84.60 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 41.20 TL

07 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Anadolu Yakası

Benzin: 84.50 TL
Motorin: 94.90 TL
LPG: 40.60 TL

08 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Ankara

Benzin: 85.60 TL
Motorin: 96.10 TL
LPG: 41.29 TL

09 Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

İzmir

Benzin: 85.90 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 41.20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN

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