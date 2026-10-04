Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Petrol piyasalarındaki dalgalı seyir pompa fiyatlarına yansıyor. Araç kullanıcıları ise benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Motorine ise pazartesi günüden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. 4 Ekim Pazar akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim gelecek mi?
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2026 12:09Son Güncelleme: 04 Ekim 2026 12:12