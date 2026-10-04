Motorine indirim geliyor: Araç sahipleri dikkat! İşte 4 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler nedeniyle indirim beklentisi oluştu. Motorine indirim gelmesi beklenirken araç sahiplerinin gözleri 4 Ekim Pazar günü akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu?