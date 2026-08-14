SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi, Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son zamanlardaki İHA olaylarını ele almak üzere önceki gün toplanarak, bu tür hadiseleri kınamış ve müttefik topraklarının savunulmasında kararlı olunduğunu belirtmişti.