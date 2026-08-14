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  • SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

Son Dakika: NATO, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının Türk ve İtalyan savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Türk F-16'ları ile İtalyan Eurofighter'larının İHA tehdidine karşı havalandığını belirterek, İttifak'ın olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazır olduğunu vurguladı.

01 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu
AA AA

NATO, son dönemde Avrupa'nın doğu kanadında yaşanan hava sahası ihlallerine bir yenisinin eklenmesi üzerine alarma geçti. Letonya hava sahasına giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü.

02 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

NATO Sözcüsü Allison Hart, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) Türk ve İtalyan hava unsurlarınca düşürüldüğünü belirterek, İttifak'ın tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

03 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

TÜRK F-16'LARI HAVALANDI

Hart, Letonya hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürülmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

04 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

Sözcü, "Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter'ları ve Estonya'dan Türk F-16'ları, Letonya hava sahası üzerindeki bir İHA nedeniyle havalandı." ifadesini kullandı.

05 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

Bir gün önce ise Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren insansız hava araçlarının ardından harekete geçtiğini belirten Hart, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

06 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

NATO: 7 GÜN 24 SAAT HAZIRIZ

Hart, "NATO, olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırdır. Topraklarımızı korumaya ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

07 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

Letonya da hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ve tehdidin sona erdiğini bildirmiş ancak İHA'nın nereden havalandığına dair bilgi paylaşmamıştı.

08 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi, Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son zamanlardaki İHA olaylarını ele almak üzere önceki gün toplanarak, bu tür hadiseleri kınamış ve müttefik topraklarının savunulmasında kararlı olunduğunu belirtmişti.

09 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

RUSYA'NIN POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI İHLALLERİ

Romanya hava sahasını ihlal eden, Rusya'ya ait olduğu açıklanan 3 insansız hava aracı, 24-26 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmişti.

10 SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu

30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında "Kh-101" tipi bir füze, Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düşmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#LETONYA #NATO #TÜRKİYE #İTALYA

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