SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu
SON DAKİKA| NATO doğu kanadında alarma geçti! Türk F-16’ları İHA’yı vurdu
Son Dakika: NATO, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının Türk ve İtalyan savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Türk F-16'ları ile İtalyan Eurofighter'larının İHA tehdidine karşı havalandığını belirterek, İttifak'ın olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazır olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 16:45Son Güncelleme: 14 Ağustos 2026 16:47