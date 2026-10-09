Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

ARZ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Bakır fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise arz tarafındaki üretim riski oldu. Antofagasta'nın Şili'de bulunan Centinela bakır madenindeki grevin, kasım ayında üretimi yarı yarıya azaltabileceği belirtildi.

Olası üretim kaybı, küresel bakır arzına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oldu. Çin'deki güçlü talep ile maden üretiminde yaşanabilecek aksaklıkların aynı döneme denk gelmesi, piyasada arz-talep dengesinin yakından izlenmesine yol açıyor.