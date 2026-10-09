Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

ABD'YE BAKIR STOKU TAŞINMASI ARZI SIKIŞTIRIYOR
Rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifeleri öncesinde metalin ABD'ye taşındığına ilişkin haberler de piyasada takip ediliyor. Bakır stoklarının ABD'ye yönelmesi, diğer bölgelerdeki kullanılabilir metal miktarının azalmasına neden olabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.
Çin'in ithalat primindeki yükseliş, Centinela madenindeki grev ihtimali ve ABD'ye yönelik stok hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada kısa vadeli fiziksel arzın daha fazla önem kazandığı görülüyor.