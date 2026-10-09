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  • Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

Altın ve gümüşte yaşanan sert dalgalanmaların aksine bakır fiyatlarında yükseliş ivmesi sürüyor. Çin'in bakır ithalat priminin Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından kırmızı metalin tonu yüzde 1,08 artarak 14.464 dolara yükseldi.

01 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

Küresel bakır piyasasında fiyatlar, önceki seansta yaşanan kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti.

02 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 1,08 artarak 14.464 dolara çıktı. Maden üretimindeki aksaklıklar ve Çin'den gelen güçlü talep, fiyatlardaki toparlanmada etkili oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise farklı bir görünüm izlendi. Bakır fiyatı, Londra piyasasında gece saatlerinde yaşanan düşüşü takip ederek yüzde 0,61 geriledi ve ton başına 110.060 yuandan işlem gördü.

03 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

ÇİN'İN BAKIR İTHALAT PRİMİ 125 DOLARA YÜKSELDİ

Çin'in bakır ithalat talebini gösteren önemli göstergelerden biri olan Yangshan bakır primi, ton başına 125 dolara çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

04 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

İthalat primi, Çin'deki alıcıların bakırı ülkeye getirmek için küresel piyasa fiyatına ek olarak ödediği tutarı ifade ediyor. Primdeki yükseliş, Çin piyasasında fiziksel bakıra yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Çin'deki talep göstergelerinin güçlenmesi, küresel bakır piyasasında fiyatları destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

05 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

ARZ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Bakır fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise arz tarafındaki üretim riski oldu. Antofagasta'nın Şili'de bulunan Centinela bakır madenindeki grevin, kasım ayında üretimi yarı yarıya azaltabileceği belirtildi.

Olası üretim kaybı, küresel bakır arzına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oldu. Çin'deki güçlü talep ile maden üretiminde yaşanabilecek aksaklıkların aynı döneme denk gelmesi, piyasada arz-talep dengesinin yakından izlenmesine yol açıyor.

06 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

ABD'YE BAKIR STOKU TAŞINMASI ARZI SIKIŞTIRIYOR

Rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifeleri öncesinde metalin ABD'ye taşındığına ilişkin haberler de piyasada takip ediliyor. Bakır stoklarının ABD'ye yönelmesi, diğer bölgelerdeki kullanılabilir metal miktarının azalmasına neden olabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Çin'in ithalat primindeki yükseliş, Centinela madenindeki grev ihtimali ve ABD'ye yönelik stok hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada kısa vadeli fiziksel arzın daha fazla önem kazandığı görülüyor.

07 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

BAKIRDA KISA VADELİ FİYATLAR ÖNE ÇIKABİLİR

Fiziksel arzın daraldığı dönemlerde bakır fiyatlarındaki baskı, genellikle hemen teslim edilebilen metalde ve yakın vadeli kontratlarda daha belirgin hissediliyor. Bu durum, yakın vadeli fiyatların daha ileri teslim tarihli kontratlara kıyasla yükselmesine yol açabiliyor.

08 Ne altın ne de gümüş! Çin talebi artırdı, fiyatlar yükselişe geçti

Piyasada "backwardation" olarak adlandırılan bu yapı, yakın vadeli bakır fiyatlarının ileri vadeli fiyatların üzerinde bulunması anlamına geliyor. Böyle bir durumda kısa vadeli korunma işlemlerini yenilemek ve işletmelerin üretimde kullanmak üzere stok tutmasını finanse etmek daha maliyetli hale gelebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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