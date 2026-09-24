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  • SON DAKİKA| Netanyahu'nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

SON DAKİKA| Netanyahu'nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

Son Dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta kalacağı yerde ilginç bir olay yaşandı. Netanyahu'nun kalacağı otelin yakınındaki bir kanalizasyondan 3 kişinin çıktığı görüntüler gündem oldu.

01 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar
AA AA

Amerikan basınına göre Netanyahu'nun New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için şehri ziyaretinde kalacağı otelin yakınlarında ilginç bir olay yaşandı.

02 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin otel yakınında bulunan bir kanalizasyon kuyusundan çıktığı görüldü.

03 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

DEĞERLİ EŞYALAR ARAMAK İÇİN KANALİZASYONA GİRDİLER

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, son birkaç ayda değerli eşyalar ve diğer hurda malzemeler aramak için kanalizasyon sistemine giren kişilere rastlandığı belirtildi.

04 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

Açıklamada, "Bu olay da aynı kriterlere uyuyor, ancak NYPD, BM Genel Kurulu ve bölgenin hassasiyetini göz önünde bulundurularak federal ortaklarla birlikte ek güvenlik taramaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

05 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul açılış toplantılarına katılarak bugün bir konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırı politikalarından dolayı büyük tepki ve protestolarla karşılanması öngörülüyor.

06 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

NEW JERSEY EYALETİNDEKİ BİR ASKERİ HAVAALANINA İNECEK

ABD basınında da, güvenlik gerekçesiyle New York'a sabah saatlerinde gelip akşam üzeri tekrar ayrılacağı bildirilen Netanyahu'nun, uçağının da aynı gerekçeyle New York'taki John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey eyaletindeki bir askeri havaalanına ineceği bilgisi paylaşılıyor.

07 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

New York Polis Teşkilatı (NYPD), Amerikan Gizli Servisi (USSS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortak harekat merkezinden oluşan en üst düzeyde güvenlik çemberiyle Netanyahu'nun da dahil olduğu liderlerin korunması hedeflenirken, özellikle İsrail Başbakanı'nın BM'ye ulaşacağı saatlerde bina çevresindeki güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkması öngörülüyor.

08 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da uygulamaya koyduğu hukuksuzluklar ve saldırılar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Netanyahu'nun kısa New York ziyaretinin, kentte düzenlenmesi beklenen protestoların, olası güvenlik riskleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararıyla ilgili tartışmaların gölgesinde geçeceği değerlendiriliyor.

09 SON DAKİKA| Netanyahu’nun kalacağı yerde şoke eden olay! Otel kanalizasyonunda yakalandılar

BİNA ÇEVRESİNDE PROTESTO HAZIRLIĞI

Ayrıca birçok sivil toplum örgütünün de Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada bina çevresinde toplanarak protesto etmeye hazırlandığı biliniyor. BM Genel Kurul salonundaki açılış konuşmalarının ilk iki gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin liderleri Netanyahu'nun saldırgan tutumunu sert dille eleştirmiş, BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in hukuksuzluklarını cezasız bırakmamasını istemişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #NEW YORK #İSRAİL #ABD

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