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  • Netanyahu'nun oğluna suikast girişimi! Miami'den gizlice İsrail’e kaçırıldı

Netanyahu'nun oğluna suikast girişimi! Miami'den gizlice İsrail’e kaçırıldı

ABD merkezli Newsmax'in kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir suikast planının tespit edilmesi üzerine Miami'den gizlice tahliye edilerek acilen İsrail'e götürüldü. Haberde, İranlı ajanların Yair'in konutunu ve hareketlerini takip ettiği ileri sürülürken, Netanyahu da kısa süre önce oğullarından birinin İran'ın hedefinde olduğunu açıklamıştı.

01 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı
AJANSLAR AJANSLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından ABD'nin Miami kentinden gizlice tahliye edilerek apar topar İsrail'e getirildiği öne sürüldü.

02 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı

İRANLI AJANLAR MIAMI'DE SAHADA İDDİASI

ABD merkezli Newsmax kanalının konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının Yair'i hedef alan suikast planını Aralık 2025'te öğrendiği iddia edildi.

03 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı

Kaynak, İranlı ajanların Başbakan'ın oğlunun kaldığı konutu ve hareketlerini izlemek üzere Miami'de sahada olduğunu öne sürdü.

04 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı

APAR TOPAR İSRAİL'E DÖNDÜ

Haberde, İsrail'in ABD makamlarını uyardığı, Yair'e Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildiği ve bunun üzerine Yair'in eşyalarını almadan apar topar İsrail'e döndüğü aktarıldı.

05 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı

Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamada, oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu ileri sürmüştü.

06 Netanyahu’nun oğluna suikast girişimi! Miami’den gizlice İsrail’e kaçırıldı

Binyamin Netanyahu'nun Yair ve Avner adında iki oğlu var. Avner İsrail'de yaşarken, Yair Netanyahu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de yaşıyordu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #İSRAİL #ABD #İRAN #MİAMİ

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