Netanyahu'nun oğluna suikast girişimi! Miami'den gizlice İsrail’e kaçırıldı
Netanyahu'nun oğluna suikast girişimi! Miami'den gizlice İsrail’e kaçırıldı
ABD merkezli Newsmax'in kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir suikast planının tespit edilmesi üzerine Miami'den gizlice tahliye edilerek acilen İsrail'e götürüldü. Haberde, İranlı ajanların Yair'in konutunu ve hareketlerini takip ettiği ileri sürülürken, Netanyahu da kısa süre önce oğullarından birinin İran'ın hedefinde olduğunu açıklamıştı.
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 14:18Son Güncelleme: 26 Ağustos 2026 14:19