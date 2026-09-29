SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! “Türkiye’yle çatışmak riskli”

MODERN SİLAHLAR TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?
Yunanistan'ın modern gemiler, savaş uçakları, füze sistemleri, insansız hava araçları, İHA karşıtı sistemler ve yeni teknolojilere yatırım yaptığına dikkat çekilen analizde, bir platformun tek başına savaş gücü oluşturmadığı vurgulandı. Habere göre gerçek caydırıcılık, askeri sistemlerin teslim törenlerinde çekilen fotoğraflarla değil, rakibin kriz anında Yunanistan'ın ne yapabileceğine ve ne yapmaya kararlı olduğuna inanmasıyla ölçülüyor. Bu nedenle modern sistemlerin yalnızca envantere girmesinin değil, bunların personel, mühimmat, bakım, lojistik, komuta-kontrol ve diğer unsurlarla birlikte tam operasyonel kapasiteye ulaştırılmasının önem taşıdığı belirtildi.