  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! “Türkiye’yle çatışmak riskli”

SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! “Türkiye’yle çatışmak riskli”

Son Dakika: Yunan general Konstantinos Loukopoulos, Türkiye ile olası bir çatışma senaryosunda Atina'nın savunma hazırlığını mercek altına alarak ulusal güvenlik ve askeri stratejinin belirsizliğinden seferberlik kapasitesine, silah sistemlerinin operasyonel durumundan mühimmat ve personel yetersizliğine kadar 10 kritik soru yöneltti. Analizde, modern silah sistemlerinin tek başına caydırıcılık sağlamayacağı belirtilirken, Yunanistan'ın olası bir krizde ne kadar hızlı ve etkin şekilde karşılık verebileceği sorgulandı.

01 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

Yunanistan merkezli Militaire, Türkiye ile olası bir çatışma durumunda Yunanistan'ın savunma kapasitesini sorgulayan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde Atina'nın ulusal güvenlik ve savunma stratejisinden seferberlik kapasitesine, silah sistemlerinin operasyonel durumundan yedek kuvvetlerin hazırlığına kadar birçok başlıkta kritik sorular yöneltildi.

02 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

Militaire'ye göre, ülkenin Türkiye ile yaşanabilecek ciddi bir kriz veya çatışmaya ne ölçüde hazır olduğu konusunda yanıtlanması gereken 10 temel soru bulunuyor. Analizde, yalnızca modern silah sistemlerinin envantere katılmasının gerçek askeri hazırlık anlamına gelmediği, asıl önemli olanın bu sistemlerin savaş koşullarında ne kadar etkili kullanılabileceği olduğu vurgulandı.

03 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ VAR MI?

Analizin ilk sorusu, Yunanistan'ın bir Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne sahip olup olmadığı oldu. Habere göre ulusal güvenlik stratejisi, Silahlı Kuvvetlerin geliştirilmesi, görevleri ve kullanımına ilişkin somut yönlendirmelerin temelini oluşturuyor. Ancak analizde, Başbakan'ın 2019 seçimlerinden önce kurulmasına söz vermesine rağmen, söz konusu stratejiyi hazırlayacak bir Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunmadığı belirtildi. Analizde ayrıca kurumsal bir metin olarak Milli Savunma Politikası'nın yaklaşık 16 yıl öncesine dayandığı ve mevcut jeopolitik koşulları, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve Yunanistan'ın stratejik kültüründeki değişimleri yeterince dikkate almadığı savunuldu.

04 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

HANGİ ASKERİ STRATEJİ UYGULANIYOR?

Militaire, Yunanistan'ın mevcut askeri stratejisinin tam olarak ne olduğunun da sorgulanması gerektiğini belirtti. Analizde, son yıllarda yapılan tercihler sonucunda nasıl bir operasyonel hazırlık, askeri mevcudiyet ve gerçek muharebe kabiliyeti oluşturulduğunun ortaya konulması gerektiği ifade edildi. Yalnızca kaç modern silah sisteminin satın alındığının bilinmesinin yeterli olmadığına dikkat çekilen analizde, bu sistemlerin kaçının tam anlamıyla operasyonel durumda olduğu, mühimmat rezervlerinin ve lojistik destek kapasitesinin ne düzeyde bulunduğu soruldu.

05 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

Bunun yanı sıra olası kayıpların telafi edilme kapasitesi, komuta-kontrol kabiliyeti ve ülkenin toplam muharebe potansiyelini seferber etme kapasitesinin de bilinmesi gerektiği vurgulandı. Militaire'ye göre savaş, yeni bir silah sisteminin teslim alınması töreniyle veya Savunma Konseyi'nin bir fırkateynde toplanmasıyla değerlendirilemez. Asıl sınav; askeri gücün etkili şekilde çalışabilmesi, hayatta kalabilmesi, ikmal yapabilmesi ve gerektiğinde savaşabilmesiyle verilir.

06 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

YA CAYDIRICILIK BAŞARISIZ OLURSA?

Analize göre en önemli stratejik sorulardan biri, caydırıcılığın başarısız olması durumunda Yunanistan'ın ne yapacağı. Militaire, caydırıcılığın gerekli olduğunu ancak tek başına bir savaş planı olmadığını belirtti. Caydırıcılığın, rakibin askeri güç kullanması halinde karşılaşacağı maliyetin çok yüksek olduğuna inanmasına dayanması gerektiği ifade edildi. Ancak rakibin bu maliyete rağmen hedeflerine ulaşabileceğine inanması halinde ne olacağı sorusu gündeme getirildi.

07 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

Analizde, Yunanistan'ın böyle bir durumda vereceği karşılığı önceden planlaması gerektiği belirtildi. Stratejik doktrinin caydırıcılığın sona erdiği noktada da devam etmesi ve olası bir çatışmayla başa çıkabilecek açık ve güvenilir bir askeri kapasitenin bulunması gerektiği kaydedildi.

08 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

YUNANİSTAN NE KADAR HIZLI SEFERBER OLABİLİR?

Militaire'nin yönelttiği bir diğer soru, Yunanistan'ın barış durumundan tam operasyonel konuşlanmaya ne kadar sürede geçebileceği oldu. Analizde, yedek kuvvetlerin mevcut durumu, hemen görevlendirilebilecek yedek askerlerin sayısı ve bunların ne kadarının yeniden uzun süreli eğitime ihtiyaç duymadan operasyonel hale gelebileceği sorgulandı. Ayrıca tam operasyonel güçteki birliklerin ne kadar sürede konuşlandırılabileceğinin de bilinmesi gerektiği belirtildi.

09 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

MODERN SİLAHLAR TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Yunanistan'ın modern gemiler, savaş uçakları, füze sistemleri, insansız hava araçları, İHA karşıtı sistemler ve yeni teknolojilere yatırım yaptığına dikkat çekilen analizde, bir platformun tek başına savaş gücü oluşturmadığı vurgulandı. Habere göre gerçek caydırıcılık, askeri sistemlerin teslim törenlerinde çekilen fotoğraflarla değil, rakibin kriz anında Yunanistan'ın ne yapabileceğine ve ne yapmaya kararlı olduğuna inanmasıyla ölçülüyor. Bu nedenle modern sistemlerin yalnızca envantere girmesinin değil, bunların personel, mühimmat, bakım, lojistik, komuta-kontrol ve diğer unsurlarla birlikte tam operasyonel kapasiteye ulaştırılmasının önem taşıdığı belirtildi.

10 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

YUNANİSTAN RAKİBİNİ NE KADAR İYİ İNCELİYOR?

Analizde, herhangi bir askeri planlamanın rakip hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmadan yapılamayacağı ifade edildi. Militaire'ye göre yalnızca Türkiye'nin sahip olduğu silah sistemlerinin değil, konuşlanma ve hazırlık durumunun, kuvvetlerini kısa sürede belirli bir bölgede yoğunlaştırma kapasitesinin, hava ve deniz gücünün, füze saldırı kabiliyetinin, insansız sistemlerinin ve elektronik harp yeteneklerinin de değerlendirilmesi gerekiyor.

11 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

Analizde, Türkiye'nin kısa sürede önemli miktarda askeri gücü konuşlandırabilecek bir kapasiteye sahip olması durumunda Yunanistan'ın yavaş işleyen bir seferberlik mekanizmasına sahip olmasının risk oluşturacağı ifade edildi.

12 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

YUNANİSTAN ORDUSUNDA NELER OLUYOR?

Analize göre Silahlı Kuvvetler bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken tek bir sistem. Kara gücü olmadan hava gücünün, kara alanını kontrol etme ve koruma kapasitesi olmadan deniz gücünün tek başına yeterli olmayacağı belirtildi. Aynı şekilde hava ve deniz desteğinden yoksun kara kuvvetlerinin de yeterli olmayacağı ifade edildi. Bu nedenle temel meselenin hangi kuvvet komutanlığının daha güçlü olduğu değil, Silahlı Kuvvetlerin tamamının birleşik bir muharebe sistemi olarak çalışıp çalışamayacağı olduğu kaydedildi.

13 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

"ÖĞRENİLEN DERSLER" NEREDE?

Analizde Ukrayna Savaşı, Kızıldeniz'deki çatışmalar ve İsrail-Hamas savaşı gibi son dönemdeki çatışmaların savaşın yürütülme biçimini önemli ölçüde değiştirdiği belirtildi. İHA operasyonları, füzelerin yoğun kullanımı, elektronik harp, birliklerin dağıtılması ihtiyacı, yedek kuvvetlerin önemi ve büyük ve pahalı platformların kırılganlığının son çatışmalarda öne çıkan unsurlar olduğu ifade edildi.

14 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

ORDUNUN İNSAN KAYNAĞI VE MORAL DURUMU

Analizin bir diğer başlığını ise Silahlı Kuvvetlerin insan kaynağı oluşturdu. Militaire, gerekli insan kaynağından yoksun olan ve kendisini değersiz, sesinin duyulmadığını düşünen veya idari ve siyasi deneylerin nesnesi olarak gören bir askeri gücün gerçek anlamda güçlü olamayacağını savundu. Bu kapsamda personel sayıları, askerlerin görev koşulları ve insan kaynağının sürdürülebilirliği konularının da askeri hazırlığın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

15 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

YUNANİSTAN GERÇEKTEN HAZIRLIKLI MI?

Analizin son bölümünde ise olası bir Türkiye-Yunanistan krizinde "sürpriz" ifadesinin kullanılıp kullanılamayacağı sorgulandı. Militaire'ye göre Türkiye'nin yıllardır Yunanistan'ın savunma politikasının temel referans noktalarından biri olması nedeniyle olası bir gelişmenin "sürpriz" olarak nitelendirilmesi tartışmalı. Analizde, yıllardır yapılan analizler, açıklamalar, uyarılar, silahlanma programları, askeri yeniden yapılanmalar ve yeni Caydırıcılık Doktrini'ne ilişkin açıklamalara rağmen olası bir krizin nasıl "sürpriz" olarak değerlendirilebileceği soruldu.

16 SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! Türkiye’yle çatışmak riskli

Analizde ayrıca Yunanistan'ın gerçek hazırlık seviyesinin ne olduğu soruldu. Militaire, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın personel sayılarının kabul edilemeyecek kadar düşük olduğunu kamuoyuna açıklamasına rağmen, bu sayıları artırmak için somut adımlar atılmadığı yönündeki eleştiriyi de gündeme taşıdı. Analizin sonunda ise olası en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde kimin "bilmiyordum" deme cesaretini gösterebileceği sorusu yöneltildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!