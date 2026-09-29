SON DAKİKA| O sorular Atina’yı çıkmaza soktu! “Türkiye’yle çatışmak riskli”

YUNANİSTAN ORDUSUNDA NELER OLUYOR?

Analize göre Silahlı Kuvvetler bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken tek bir sistem. Kara gücü olmadan hava gücünün, kara alanını kontrol etme ve koruma kapasitesi olmadan deniz gücünün tek başına yeterli olmayacağı belirtildi. Aynı şekilde hava ve deniz desteğinden yoksun kara kuvvetlerinin de yeterli olmayacağı ifade edildi. Bu nedenle temel meselenin hangi kuvvet komutanlığının daha güçlü olduğu değil, Silahlı Kuvvetlerin tamamının birleşik bir muharebe sistemi olarak çalışıp çalışamayacağı olduğu kaydedildi.