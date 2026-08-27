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  • SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

Son Dakika: Yunan medyası Doğu Akdeniz'de olası bir Türkiye-Yunanistan askeri çatışmasının her iki ülke için de ağır siyasi, ekonomik ve güvenlik sonuçları doğuracağını ileri sürdü. Analize göre ABD ve NATO önceliğini ateşkese verirken, İsrail desteğini diplomasi ve istihbaratla sınırlayacak, Fransa'nın savunma yükümlülüğü ise yalnızca Yunan topraklarına yönelik saldırılarda devreye girecek. Raporda, 12 deniz mili adımının en yüksek gerilim senaryosu olduğu iddia edildi.

01 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?
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Yunanistan merkezli LamiaFM'e göre, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik belirsizlik ve Ege'deki kırılgan denge, düşük olasılıklı bir askeri çatışma senaryosunda dahi uluslararası aktörleri hızla devreye sokacak, ancak hiçbir taraf için gerçek bir kazanım yaratmayacak.

02 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

Doğu Akdeniz'de süregelen egemenlik ve deniz yetki alanı anlaşmazlıkları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri hassas bir dengede tutmaya devam ediyor. Yunanistan merkezli LamiaFM, olası bir askeri çatışma halinde uluslararası güçlerin nasıl pozisyon alacağını, Fransa ile savunma anlaşmasının sınırlarını ve 12 deniz mili tartışmasının yaratabileceği riskleri değerlendirdi.

03 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

ULUSLARARASI AKTÖRLER ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEK

Yunanistan merkezli LamiaFM'e göre, şiddetli bir kriz veya genel çatışma durumunda dış güçlerin önceliği taraflardan birini askeri olarak desteklemekten ziyade kendi stratejik çıkarlarını korumak olacak. İsrail'in Atina ile geliştirdiği stratejik ortaklığa rağmen doğrudan Ege'de askeri müdahalede bulunmasının beklenmediği belirtilirken, desteğin istihbarat paylaşımı, teknolojik yardım ve Türkiye üzerindeki diplomatik baskıyla sınırlı kalacağı ifade edildi.

04 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

ABD'nin ise ilk 24 ila 48 saat içinde NATO'nun güneydoğu kanadını korumak amacıyla yoğun diplomatik girişim başlatacağı ve acil ateşkes için taraflara güçlü baskı uygulayacağı öngörüldü. Raporda Rusya'nın NATO içindeki istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışacağı, ancak Yunanistan'a doğrudan destek vermeyeceği değerlendirilirken; NATO'nun iki üyesi arasındaki çatışmada 5. Madde'nin fiilen işletilemeyeceği ve ittifakın müzakere çağrılarıyla sınırlı kalacağı belirtildi.

05 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

Avrupa Birliği'nin güçlü siyasi açıklamalar yapabileceği, ancak ortak Avrupa ordusunun bulunmaması ve yaptırım kararlarının yavaş işlemesi nedeniyle kısa vadede sınırlı operasyonel etkiye sahip olacağı kaydedildi.

06 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

FRANSA İLE SAVUNMA ANLAŞMASININ KAPSAMI

Habere göre, Atina'nın en önemli diplomatik güvencelerinden biri Fransa ile imzalanan ikili savunma anlaşması. Anlaşmanın 2. maddesi, Yunanistan'ın ana karası, adaları ve karasularına yönelik silahlı saldırı halinde Paris'e askeri yöntemler dahil karşılıklı yardım yükümlülüğü getiriyor. Ancak aynı korumanın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) veya kıta sahanlığında yaşanacak anlaşmazlıklar için otomatik olarak geçerli olmadığı vurgulanıyor. Habere göre bu alanlar egemen toprak değil, egemenlik hakları kapsamında değerlendiriliyor.

07 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

12 DENİZ MİLİ KARARI EN YÜKSEK RİSK SENARYOSU

LamiaFM değerlendirmesinde, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında hukuken tek taraflı bir hak olduğu ileri sürüldü. Buna karşın, Ege'de evrensel şekilde 12 deniz miline geçilmesi halinde Yunanistan'ın egemenlik alanını ve MEB'ini genişleteceği, buna karşılık Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği "casus belli" pozisyonunu devreye sokabileceği iddia edildi. Böyle bir senaryoda deniz ablukası ve geniş çaplı çatışma riskinin önemli ölçüde artacağı değerlendirildi.

08 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

MISIR İLE MEB VE GİRİT-KIBRIS KABLOSU

Habere göre, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB iş birliği ve Girit-Kıbrıs elektrik kablosu projesi Atina açısından stratejik önem taşıyor. Bu altyapının bazı deniz yetki alanlarını ulusal güvenlik kapsamına yaklaştırdığı belirtilirken, Türkiye'nin araştırma gemilerinin geçişini engelleme ihtimali ve Mısır'ın bölgede gerilimin tırmanmaması yönündeki diplomatik baskısının yeni kriz başlıkları oluşturabileceği iddia edildi.

09 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

EN BÜYÜK RİSK YERLEŞİM OLMAYAN ADACIKLAR

Yunanistan merkezli LamiaFM'e göre, büyük ve yerleşim bulunan Yunan adalarının işgal edilmesi operasyonel açıdan son derece düşük ihtimal olarak görülüyor. Asıl tehlikenin, müzakere üstünlüğü sağlamak amacıyla yerleşim bulunmayan adacıklar veya kayalıkların ani bir "oldu bitti" operasyonuyla ele geçirilmesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

10 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

Haberde ayrıca, olası bir savaşta Türkiye'nin de ciddi maliyetlerle karşılaşacağı, PKK/YPG gibi terör örgütlerin doğu sınırlarındaki baskıyı artırabileceği ve turizm ile sermaye akışındaki kayıpların her iki ülke ekonomisi için de yıkıcı sonuçlar doğuracağı ileri sürüldü.

11 SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

LAHEY SEÇENEĞİ VE DİPLOMATİK DENGE

LamiaFM analizine göre, Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru Yunanistan açısından yalnızca kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırmasıyla sınırlı kalması halinde avantaj sağlayabileceği iddia edildi. Buna karşılık Türkiye'nin silahsızlandırma veya "gri bölgeler" gibi başlıkları da içeren kapsamlı bir müzakere paketi sunması durumunda Atina'nın diplomatik geri adım atma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DOĞU AKDENİZ #ABD #NATO #İSRAİL #YUNANİSTAN #TÜRKİYE

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