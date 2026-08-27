SON DAKİKA| Olası savaşta gizli senaryo ortaya çıktı! Kim hangi ülkeyi destekleyecek?

FRANSA İLE SAVUNMA ANLAŞMASININ KAPSAMI

Habere göre, Atina'nın en önemli diplomatik güvencelerinden biri Fransa ile imzalanan ikili savunma anlaşması. Anlaşmanın 2. maddesi, Yunanistan'ın ana karası, adaları ve karasularına yönelik silahlı saldırı halinde Paris'e askeri yöntemler dahil karşılıklı yardım yükümlülüğü getiriyor. Ancak aynı korumanın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) veya kıta sahanlığında yaşanacak anlaşmazlıklar için otomatik olarak geçerli olmadığı vurgulanıyor. Habere göre bu alanlar egemen toprak değil, egemenlik hakları kapsamında değerlendiriliyor.