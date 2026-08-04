SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu
Son Dakika: ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri stratejisinin başarısızlığa uğradığını ve çatışmanın kontrolden çıkarak bölgesel bir savaştan küresel bir krize dönüşme riskinin giderek arttığını yazdı. Gazeteye göre, Beyaz Saray'da İran politikası konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken, İran'ın saldırılarını sürdürmesi ve ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin endişeler mevcut krizi daha da derinleştiriyor. New York Times, yaşanan gelişmelerin dünya güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tırmanma riskine işaret etti.