SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Ancak Trump'ın yalnızca bir gün sonra farklı bir söylem benimsediği aktarıldı. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump'ın, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin saldırının ertelenmesini talep ettiğini belirttiği ve "Dünyanın gelecekteki yararı ve başarılı, müreffeh bir İran'ın varlığı için, hızlı bir anlaşmaya varılması şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim." dediği aktarıldı.