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  • SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Son Dakika: ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri stratejisinin başarısızlığa uğradığını ve çatışmanın kontrolden çıkarak bölgesel bir savaştan küresel bir krize dönüşme riskinin giderek arttığını yazdı. Gazeteye göre, Beyaz Saray'da İran politikası konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken, İran'ın saldırılarını sürdürmesi ve ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin endişeler mevcut krizi daha da derinleştiriyor. New York Times, yaşanan gelişmelerin dünya güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tırmanma riskine işaret etti.

01 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu
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New York Times'a göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahalesi, yalnızca anayasal tartışmaları değil, aynı zamanda çatışmanın kontrolden çıkarak bölgesel ve küresel bir savaşa dönüşme riskini de beraberinde getiriyor. Gazete, Trump yönetiminin İran'a yönelik stratejisinin başarısız olduğunu ve Beyaz Saray'da bundan sonra izlenecek yol konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını yazdı.

02 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Haberde, NBC News'in Trump'ın İran politikası nedeniyle ulusal güvenlik ekibine sert tepki gösterdiğine ilişkin haberine atıfta bulunularak, yönetim içinde ortak bir strateji oluşturulamadığı belirtildi. New York Times'a göre bunun temel nedeni, atılacak her yeni askeri adımın çatışmayı daha da tırmandırma riski taşırken mevcut politikanın sürdürülmesinin ise stratejik yenilgi ihtimalini artırması.

03 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

TRUMP'IN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HESABI TUTMADI

Habere göre, Trump yönetimi sınırlı hava saldırıları ve İran'da yaşanacağı varsayılan halk ayaklanmasıyla Tahran yönetiminin devrilebileceğini öngördü. Gazete, Trump'ın daha önce Venezuela'da uygulamaya çalıştığı rejim değişikliği stratejisinin benzerini İran'da hayata geçirmek istediğini ancak bunun başarısız olduğunu aktardı.

04 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Haberde, Trump'ın ilk planın başarısız olmasının ardından gerçek anlamda alternatif bir strateji geliştiremediği, bunun yerine İran'a yönelik hava saldırılarını artırarak Tahran yönetiminin teslim olmasını beklediği ifade edildi.

05 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDAKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

New York Times'ın değerlendirmesine göre Trump'ın son açıklamaları da yönetimin yaşadığı belirsizliği ortaya koyuyor. Gazeteye göre Trump, cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları emri verdiğini açıklayarak, "Bir noktada 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler." ifadelerini kullandı.

06 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Ancak Trump'ın yalnızca bir gün sonra farklı bir söylem benimsediği aktarıldı. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump'ın, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin saldırının ertelenmesini talep ettiğini belirttiği ve "Dünyanın gelecekteki yararı ve başarılı, müreffeh bir İran'ın varlığı için, hızlı bir anlaşmaya varılması şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim." dediği aktarıldı.

07 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

ÇATIŞMA BÖLGE GENELİNE YAYILIYOR

ABD merkezli New York Times'a göre, İran ile ABD arasındaki çatışma artık yalnızca iki ülke arasında yaşanmıyor. Haberde, İran'ın Amerikan üslerine yönelik etkili saldırılarını sürdürdüğü, aynı zamanda Washington'ın bölgedeki müttefiklerini de hedef aldığı belirtildi. Bu saldırıların petrol ve doğal gaz tesislerinde ciddi hasara yol açtığı, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisinin ise küresel enerji piyasaları açısından önemli risk oluşturduğu ifade edildi.

08 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Gazeteye göre Yemen'deki Husilerin çatışmaya dahil olmasıyla savaş Kızıldeniz'e kadar genişledi. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Husi kontrolündeki bölgelere kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığında olduğu, hatta Husi deniz ablukasını kırmak amacıyla kara birliklerinin kullanılmasının değerlendirildiği aktarıldı.

09 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

UKRAYNA DA ÇATIŞMANIN YENİ CEPHESİ OLABİLİR

New York Times'ın haberine göre savaşın etkileri yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmıyor. Gazete, Ukrayna'nın Rusya ile İran arasında askeri ekipman taşıdığı gerekçesiyle Hazar Denizi'nde bir İran gemisini hedef aldığını belirtti. Haberde bu gelişmenin İran ile Ukrayna arasında doğrudan gerilim riskini artırdığı değerlendirmesine yer verildi.

10 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

ABD'NİN ASKERİ KAPASİTESİNE İLİŞKİN ENDİŞELER BÜYÜYOR

Habere göre, yaşanan çatışmalar ABD ordusunun bazı zayıf yönlerini de ortaya çıkardı. Gazete, İran'ın Amerikan üsleri ile askeri uçaklarının beklenenden daha savunmasız olduğunu gösterdiğini belirtirken, İran'ın ağır kayıplar vermesine rağmen rejimin insan ve askeri kayıpları ABD kadar önemsemediği değerlendirmesinde bulundu.

11 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Haberde ayrıca Patriot hava savunma sistemleri ve diğer gelişmiş mühimmat stoklarının giderek azaldığına dikkat çekildi. Gazete, yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki gelişmiş önleyici füzelerin, seri üretimi mümkün yaklaşık 35 bin dolarlık insansız hava araçlarını durdurmak için kullanılmasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı görüşünü aktardı.

12 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

WASHİNGTON'DA MÜHİMMAT TARTIŞMASI

New York Times'a göre Trump yönetimi kamuoyuna iki farklı mesaj veriyor. Haberde bir yandan ABD'nin füze stoklarında sorun bulunmadığının savunulduğu, diğer yandan mevcut sıkıntının eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan silah yardımları ve Husilere yönelik operasyonlardan kaynaklandığının öne sürüldüğü belirtildi.

13 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Bununla birlikte gazete, yönetimin fiilen mühimmat stoklarının kritik seviyeye indiği varsayımıyla hareket ettiğini ve çatışmaların sık sık duraksamasının da bunun işareti olabileceğini değerlendirdi.

14 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

NEW YORK TİMES: RİSKLER GİDEREK BÜYÜYOR

Gazete, mevcut tabloyu değerlendirirken ilk Amerikan stratejisinin başarısız olduğunu, İran ile savaşın bölge geneline yayıldığını, İran ile Ukrayna arasında yeni bir cephe oluşma ihtimalinin arttığını, Rusya ve Çin'in askeri desteklerini artırdığına ilişkin işaretlerin bulunduğunu ve ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığını belirtti.

15 SON DAKİKA| Orta Doğu 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde! Trump, ulusal güvenlik ekibine öfke kustu

Haber, tüm bu gelişmeler yaşanırken Trump yönetiminde ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu ve ABD Başkanı'nın öfkeli tavrının karar alma sürecini daha da zorlaştırdığını ifade ederek, mevcut krizin kontrol edilememesi halinde çok daha geniş çaplı bir uluslararası çatışma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NEW YORK TİMES #DONALD TRUMP #BEYAZ SARAY #ABD #İRAN

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