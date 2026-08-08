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  • Orta Doğu'da yeni Türk çağı! 'Mekke Anlaşması' bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Orta Doğu'da yeni Türk çağı! 'Mekke Anlaşması' bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, tarihi Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Bercan Tutar, "Mekke-i Mükerreme'deki irade beyanı İslam dünyasının yüzyıldır beklediği dayanışma muştusu olarak karşılandı" dedi. Bercan Tutar, "Türkiye'nin bu hamlesi bütün bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek" vurgusu yaptı.

01 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek
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Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, "Pakt, Türkiye liderliğinde bir "İslam NATO'su"na dönüşme potansiyeli bile taşıyor. Bundan sonrasını İsrail ve Hindistan gibi 'art niyetliler' düşünsün artık. Bunlara arka çıkmayı planlayan küresel aktörler düşünsün." ifadelerine yer verdi.

02 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

İşte Bercan Tutar'ın 'Mekke'den gelen muştu' başlıklı yazısı:

Türkiye, içeride ve dışarıda tarih yazmaya devam ediyor. İç cepheyi güçlendiren kardeşlik mutabakatından sonra bu kez dış cepheyi tahkim eden bir hamle geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması (Mekke Paktı) şimdiden dünyada büyük yankı uyandırdı. Daha da uyandıracak.

03 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Çünkü anlaşmanın yeri, aktörleri ve maddeleri göz önüne alındığında bu ortak hamle her açıdan bölgesel ve küresel dengeleri sarsacak niteliklere sahip görünüyor.

04 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Her şeyden önce Mekke ümmetin hasretini çektiği birlik ve dirilişin simgesidir. Mekke anlaşmasındaki her ayrıntı özenle seçilmiş. Bu hamle İslam dünyası için beklenen dirilişi, direniş ve kararlılığı da sembolize ediyor. Bu nedenle Mekke-i Mükerreme'deki irade beyanı İslam dünyasının yüzyıldır beklediği dayanışma muştusu olarak karşılandı.

05 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

İmzaların Riyad'da değil de kardeşliğin, dürüstlük, dostluk, birbirinden emin olmanın ve birbirine güvenmenin simgesi olan Mekke'de ve cuma günü atılmasının bir manası var. Çünkü Mekke, ümmetin günde beş vakit yüzünü çevirdiği kıblemizdir. Mescid-i Haram'a, Allah'ın evi Kâbe'ye ev sahipliği yapıyor. Herkese açık ve herkesi kucaklayan yönüyle Mekke Paktı, bir anlamda ümmetin birlik manifestosudur.

06 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Zira İslam dünyasının 'çelik çekirdeği' Türkiye liderliğinde imzalanan Mekke Paktı özellikle İsrail'in kaotik politikalarını ve bu politikalara alet olanların saldırganlığını durdurarak bölgemizde post-siyonist bir çağın kapılarını aralıyor.

07 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Bu anlaşma, Ortadoğu'da İsrail'e endeksli kaotik senaryoları akamete uğratmak dışında ABD ve Avrupa'ya endeksli güvenlik mimarisinde de köklü bir depreme yol açacak. Haliyle Batı'nın emperyal çıkarlarına ayarlı güvenlik şemsiyesi yerine bölgemizde Türkiye liderliğinde barış, istikrar ve işbirliğine dayalı yeni bir güvenlik ekosistemi devreye girecek.

08 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Mekke Paktı'nda ifadesini bulan bu yeni güvenlik ekosistemi Ortadoğu'yu aşıp Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz ve Güney Asya'ya kadar uzanan bir stratejik derinliğe de sahip görünüyor. Çünkü diğer ülkelerin katılımına da açık olacak.

09 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Bu yönüyle Ankara, Riyad ve İslamabad arasında imzalanan Mekke Paktı, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirecek tarihi bir adım niteliğinde. Bu anlaşma, petrol zengini Suudi Arabistan ve nükleer güce sahip Pakistan'ın yanı sıra NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve hızla büyüyen savunma sanayisine sahip Türkiye arasındaki ilişkileri pekiştirerek üst bir aşamaya taşıyacak.

10 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Mekke Paktı, bu yüzden ortak bir savunma anlaşmasının çok ötesinde anlamlara da sahip. Hatta bu açıdan pakt, Türkiye liderliğinde bir "İslam NATO'su"na dönüşme potansiyeli bile taşıyor. Bundan sonrasını İsrail ve Hindistan gibi 'art niyetliler' düşünsün artık. Bunlara arka çıkmayı planlayan küresel aktörler düşünsün.

11 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Çünkü türünün ilk örneği olarak gösterilen bu anlaşmadaki "Birine saldırı herkese saldırıdır" maddesi hayli caydırıcı olacak. Zaten Hindistan ve İsrail'de en çok endişeye yol açan unsurun da bu madde olduğunu görüyoruz.

Hâsılı kelam, İran'a yönelik savaşın altıncı ayına girdiği ve İsrail'in bu savaşı derinleştirip bölgenin diğer ülkelerine yaymaya çalıştığı bir dönemde imzalanan Mekke Paktı, her açıdan siyonist endeksli bölgesel kaos planlarına gösterilen bir kırmızı kart ve tarihi bir ihtar niteliğinde. Türkiye'nin bu hamlesi bütün bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek.

12 Orta Doğu’da yeni Türk çağı! ’Mekke Anlaşması’ bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Türkiye'nin evine ve tarihine yürüyüşü sadece iç cephedeki değil dış cephedeki bütün sömürgeci denge ve denklemleri de yıkacak. Bunun yerine özlemini çektiğimiz kardeşlik iklimini tesis edecek. Mekke Paktı, Türkiye'nin her tür denklemdeki kilit ve öncü ülke rolünü bir kez daha tescilliyor.

Zira I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlarımızı keyfi olarak şekillendiren emperyal güçlerin ülkemizi hapsettiği parantezler artık paramparça. Ortadoğu'da yeni bir Türk çağı başlıyor. Mekke Paktı işte ümmetin dirilişini ve birliğini simgeleyen bu yeniçağın mührü diye okunmalıdır.

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