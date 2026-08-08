Orta Doğu'da yeni Türk çağı! 'Mekke Anlaşması' bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek

Çünkü türünün ilk örneği olarak gösterilen bu anlaşmadaki "Birine saldırı herkese saldırıdır" maddesi hayli caydırıcı olacak. Zaten Hindistan ve İsrail'de en çok endişeye yol açan unsurun da bu madde olduğunu görüyoruz.

Hâsılı kelam, İran'a yönelik savaşın altıncı ayına girdiği ve İsrail'in bu savaşı derinleştirip bölgenin diğer ülkelerine yaymaya çalıştığı bir dönemde imzalanan Mekke Paktı, her açıdan siyonist endeksli bölgesel kaos planlarına gösterilen bir kırmızı kart ve tarihi bir ihtar niteliğinde. Türkiye'nin bu hamlesi bütün bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek.