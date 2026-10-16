Osman Gazi yarın Karadeniz'e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize giden yolda, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Mavi Vatan'daki görev yerine gitmek için hazır. 17 Ekim Cumartesi günü dev platformumuzu Filyos'tan Karadeniz'e uğurlayacağız. Karadeniz'in kalbinde 20 yıl boyunca 7/24 görev yapacak olan Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Böylece doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihi bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.