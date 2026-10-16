  • Haberler
  • Galeri
  • Osman Gazi yarın Karadeniz'e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Osman Gazi yarın Karadeniz'e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 17 Ekim'de Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimini 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarması hedeflenen platformun, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. İşte detaylar...

01 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak.

02 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak.

03 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

20 YIL GÖREV YAPACAK

Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak platformla, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 9.5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

04 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

İlk olarak Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Osman Gazi platformu, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 2025'te platformun adının Osman Gazi olarak belirlendiğini açıklamış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurlamıştı.

05 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen platform, Karadeniz'deki görevine hazırlanırken modifikasyon işlemlerinden de geçirildi. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunan platformdaki 11 tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak yeniden inşa edildi.


06 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...
  • 298.5 metre: Uzunluk
  • 56 metre: Genişlik
  • 29.5 metre: Derinlik
  • 21: Üstyapısındaki tesis sayısı
  • 642 kilometre: Elektrik kablosu uzunluğu
  • 260 ton: Kulenin ağırlığı
  • 10 milyon $: Günlük gaz üretiminin değeri

07 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Bunların 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında üretildi. Diğer 10 tesis ise sahaya uygun şekilde modifiye edilerek platforma entegre edildi. Bakım ve hazırlık çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılan platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor.

08 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin de yapıldığı çalışmalarda yaklaşık 7 bin kişi görev aldı. Bu yıl ağustosta acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan alev kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki kule, platformdaki yerine yerleştirildi.

09 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

ÜRETİM 2027 BAŞINDA

140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi, 17 Ekim Cumartesi günü Filyos Limanı'ndan uğurlanmasının ardından karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.

10 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Platform, bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı kullanıma hazır hale getirerek ulusal şebekeye iletecek. Platformun günlük doğal gaz üretiminin bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon dolarlık mali büyüklüğe karşılık geleceği, Türkiye ekonomisine yıllık 3.5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

11 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

Osman Gazi'nin göreve uğurlanmasının ardından yıl sonu itibarıyla alev kulesinden ilk gazın yakılması, 2027'nin başında ise üretime başlanması planlanıyor.

12 Osman Gazi yarın Karadeniz’e uğurlanacak! Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı: Hedef günlük 20 milyon metreküp...

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize giden yolda, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Mavi Vatan'daki görev yerine gitmek için hazır. 17 Ekim Cumartesi günü dev platformumuzu Filyos'tan Karadeniz'e uğurlayacağız. Karadeniz'in kalbinde 20 yıl boyunca 7/24 görev yapacak olan Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Böylece doğal gaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihi bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#OSMAN GAZİ #SAKARYA GAZ SAHASI #KARADENİZ #ALPARSLAN BAYRAKTAR #DOĞAL GAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!