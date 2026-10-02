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  • Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,33 küçülerek 83 bin 469 adede geriledi. Otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 27,80 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,42 daraldı. Ocak-Eylül dönemindeki toplam daralma ise yüzde 13,39 olarak kaydedildi. İşte detaylar...

01 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,33 oranında daraldı. Toplam satışlar 83 bin 469 adet seviyesinde gerçekleşti.

02 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 27,80 gerileyerek 63 bin 736 adede düştü. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 10,42 azalarak 19 bin 733 adet oldu.

03 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

OTOMOTİV SATIŞLARI 5 YILLIK ORTALAMAYA YAKIN SEYRETTİ

Yıllık bazdaki sert düşüşe rağmen Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 5 yılın aynı ay ortalamasıyla karşılaştırıldığında yüzde 0,8 artış gösterdi.

04 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Otomobil pazarı, 5 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,9 gerilerken, hafif ticari araç pazarı aynı döneme kıyasla yüzde 10,7 büyüdü.

05 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE OTOMOTİV PAZARI YÜKSELDİ

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 17,8 oranında artış kaydetti.

06 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Bu dönemde otomobil pazarı 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 15,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,5 oranında yükseldi.

07 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE OTOMOTİV SATIŞLARI YÜZDE 13,39 AZALDI

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 daralarak 803 bin 465 adet oldu.

08 Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,12 oranında küçülerek 175 bin 488 adet olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE #OTOMOTİV #OTOMOTİV SEKTÖRÜ #OTOMOBİL SATIŞLARI

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