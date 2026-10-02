Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü
Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,33 küçülerek 83 bin 469 adede geriledi. Otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 27,80 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,42 daraldı. Ocak-Eylül dönemindeki toplam daralma ise yüzde 13,39 olarak kaydedildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2026 09:02Son Güncelleme: 02 Ekim 2026 09:03