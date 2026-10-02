Otomotivde dengeler değişti: Eylül ayında satışlar sert düştü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,33 oranında daraldı. Toplam satışlar 83 bin 469 adet seviyesinde gerçekleşti.