Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent'te kritik eşikler belli oldu

BRENT PETROLDE GÖZLER 80-81 DOLARDA

Brent petrolde de teknik görünüm zayıflamaya başladı.

Fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesiyle birlikte 80-81 dolar bandı önemli destek bölgesi haline geldi.

Bu seviyenin aşağı kırılması halinde Brent petrolde ilk etapta 74 dolar, daha uzun vadede ise 68 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık fiyatların yeniden güç kazanabilmesi için önce 86 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın, ardından da 100 dolar direncinin aşılması gerektiği belirtiliyor.