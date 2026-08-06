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  • Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent'te kritik eşikler belli oldu

Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent'te kritik eşikler belli oldu

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşmaya kapı aralayabilecek İran-Umman görüşmelerinin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Brent Petrol 80 doların altında seyrini sürdürürken, Goldman Sachs yeni fiyat beklentisini açıkladı. İşte WTI ve Brent'te kritik eşikler...

01 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Küresel petrol piyasaları, Orta Doğu'da diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesiyle yönünü aşağı çevirdi. İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç çıkabileceğine ilişkin beklentiler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle kullanılabileceği öngörüleri, petrol fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

02 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

Ancak Orta Doğu'da devam eden güvenlik riskleri ve artan ABD petrol stokları piyasadaki belirsizliği koruyor.

03 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

BRENT VE WTI GERİLEDİ

Brent petrol vadeli işlemleri perşembe günü yüzde 0,5 değer kaybederek varil başına 79,08 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,7 düşüşle 74,69 dolardan işlem gördü.

Brent petrol çarşamba gününü sınırlı yükselişle tamamlarken, WTI hafif değer kaybetmişti.

04 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

GÖZLER İRAN-UMMAN GÖRÜŞMELERİNDE

Piyasalardaki fiyatlamada İran ile Umman arasında yürütülen diplomatik temaslar belirleyici oldu.

Nomura Securities Ekonomisti Yuki Takashima, "İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerin ardından satış baskısı oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Takashima, petrol fiyatlarının ABD ile İran'ın 17 Haziran'da geçici barış anlaşmasına vardığı dönemde görülen seviyelere geri döndüğünü belirterek, yatırımcıların tarafların kalıcı bir anlaşmaya ulaşıp ulaşamayacağını yakından izlediğini söyledi.

05 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

BRENT PETROLDE GÖZLER 80-81 DOLARDA

Brent petrolde de teknik görünüm zayıflamaya başladı.

Fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesiyle birlikte 80-81 dolar bandı önemli destek bölgesi haline geldi.

Bu seviyenin aşağı kırılması halinde Brent petrolde ilk etapta 74 dolar, daha uzun vadede ise 68 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık fiyatların yeniden güç kazanabilmesi için önce 86 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın, ardından da 100 dolar direncinin aşılması gerektiği belirtiliyor.

06 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

WTI İÇİN 74-75 DOLAR KRİTİK

Teknik analizlere göre WTI ham petrolünde kısa vadede 74-75 dolar bandı kritik destek konumunda bulunuyor.

Analistler, bu seviyenin korunması halinde fiyatların yeniden 83 dolar ve ardından 90 dolar seviyesine yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini belirtiyor.

Ancak 74-75 dolar desteğinin kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların önce 70 dolara, ardından 66 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor.

Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) orta seviyenin altına inmesi ise aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor.

07 Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent’te kritik eşikler belli oldu

GOLDMAN SACHS'TAN 80-90 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, yayımladığı analizde Brent petrolün varil fiyatının, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın sağlanmasına veya çatışmaların ciddi şekilde tırmanmasına kadar 80-90 dolar aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı.

Banka, piyasadaki mevcut fiyatlamanın büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GOLDMAN SACHS #BRENT PETROL

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