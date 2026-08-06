Petrol barış rüzgarıyla düşüşe geçti! WTI ve Brent'te kritik eşikler belli oldu

WTI İÇİN 74-75 DOLAR KRİTİK
Teknik analizlere göre WTI ham petrolünde kısa vadede 74-75 dolar bandı kritik destek konumunda bulunuyor.
Analistler, bu seviyenin korunması halinde fiyatların yeniden 83 dolar ve ardından 90 dolar seviyesine yönelme ihtimalinin güçlenebileceğini belirtiyor.
Ancak 74-75 dolar desteğinin kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların önce 70 dolara, ardından 66 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) orta seviyenin altına inmesi ise aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor.