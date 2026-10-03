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  • Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Orta Doğu'dan petrol ihracatı savaş öncesi seviyelerin yüzde 80'ine kadar toparlanırken, tanker sıkıntısı ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri piyasadaki endişeleri sona erdirmedi. Artan sigorta ve navlun maliyetleri petrol taşımacılığını pahalılaştırırken, tanker kiraları rekor seviyelere ulaştı. İşte detaylar...

01 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede
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Orta Doğu'dan petrol sevkiyatları, savaşın ardından yaşanan sert düşüşün ardından yeniden toparlanmaya başladı. Bölgenin petrol ihracatı savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 80'ine kadar yükselmesine karşın, enerji piyasalarındaki riskler henüz ortadan kalkmadı.

02 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Tanker arzındaki sıkışıklık, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik endişeleri ve hızla yükselen taşıma maliyetleri petrol piyasası üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

03 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 102,72 DOLAR SEVİYESİNDE BULUNUYOR.

TP ICAP Group bünyesinde faaliyet gösteren PVM Oil Associates'in değerlendirmesine göre, Orta Doğu'nun petrol ihracatı eylül ayında günlük ortalama 12,8 milyon varile ulaştı.

04 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı günlük yaklaşık 6 milyon varile yükselerek ülkenin 2025 yılı aylık ortalamasına yaklaştı. Irak'ta ise güney terminallerinden gerçekleştirilen sevkiyatların artmasıyla petrol üretimi ağustos ayında günlük 3,5 milyon varile çıktı.

05 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

PETROL TAŞIMACILIĞINDA YENİ YÖNTEM

Petrol ihracatındaki toparlanmaya rağmen sevkiyatların gerçekleştirilmesi daha karmaşık ve maliyetli hale geliyor.

06 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Bölgedeki petrolün taşınmasında gemiden gemiye transfer yöntemi giderek daha fazla kullanılıyor. Körfez'de petrol yükleyen tankerler, kargolarını Hürmüz Boğazı'nın dışında başka gemilere aktarıyor. Bu transferler özellikle Umman'ın Sohar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre bölgeleri açıklarında gerçekleştiriliyor.

07 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Bu yöntemle taşınan petrol miktarının eylül ayında günlük yaklaşık 2,5 milyon varile ulaşması bekleniyor. Ağustos ayında ise gemiden gemiye transfer yoluyla günlük yaklaşık 1,4 milyon varil petrol taşınmıştı.

08 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Ancak sevkiyatın iki aşamalı hale gelmesi daha fazla tankere ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra sigorta ve gemi kiralama giderlerinin yükselmesi, petrol taşımacılığındaki maliyetleri artırıyor.

09 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

TANKER KİRALARINDA REKOR ARTIŞ

Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri tanker piyasasında da ciddi bir maliyet artışına yol açtı.

10 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre, çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz çevresinde ticari gemilere yönelik 80 saldırı doğrulandı. Bu saldırılarda en az 22 denizci hayatını kaybetti.

11 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

LSEG verileri ise tanker piyasasındaki maliyet artışını ortaya koyuyor. Körfez'den hareket ederek Hürmüz Boğazı'nı geçen çok büyük ham petrol tankerlerinin günlük kiralama maliyeti 1 milyon ila 1,27 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece tanker kiraları rekor seviyelere ulaştı.

12 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

NAVLUN MALİYETLERİ DE YÜKSELDİ

Deniz taşımacılığındaki maliyet artışı yalnızca petrol tankerleriyle sınırlı kalmadı.

13 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Uzak Doğu ile Kuzey Avrupa arasındaki spot konteyner navlun fiyatları, İran savaşının başlamasından bu yana yüzde 85 yükselerek ortalama 4.100 dolara çıktı.

14 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Petrol taşımacılığında tanker kullanımının daha yüksek gelir sağlaması, gemilerde depolanan petrol miktarının da önemli ölçüde azalmasına yol açtı.

15 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

DENİZDEKİ PETROL STOKLARI GERİLEDİ

Küresel yüzer petrol stokları nisan ayında 145 milyon varil seviyesindeyken, yaklaşık 88 milyon varile kadar geriledi.

16 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Orta Doğu'dan gerçekleştirilen petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere yaklaşması piyasadaki riskleri tamamen ortadan kaldırmadı. Tanker arzındaki daralma, yükselen sigorta maliyetleri ve rekor seviyelerde seyreden navlun ücretleri, petrol taşımacılığında maliyet baskısının devam etmesine neden oluyor.

17 Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede

Bu nedenle enerji piyasalarında yalnızca petrol ihracatının miktarı değil, petrolün hangi koşullarda ve ne kadar maliyetle taşınabildiği de yakından izleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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