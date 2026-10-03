Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede
Petrol fiyatlarında güvenlik baskısı: Tanker kiraları rekor seviyede
Orta Doğu'dan petrol ihracatı savaş öncesi seviyelerin yüzde 80'ine kadar toparlanırken, tanker sıkıntısı ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri piyasadaki endişeleri sona erdirmedi. Artan sigorta ve navlun maliyetleri petrol taşımacılığını pahalılaştırırken, tanker kiraları rekor seviyelere ulaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2026 09:00Son Güncelleme: 03 Ekim 2026 09:05