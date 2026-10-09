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  • Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanması ve Donald Trump'ın saldırı planına ilişkin açıklamaları petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol 103,53 dolara, WTI ham petrolü ise 90,97 dolara gerilerken, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve Isaias Kasırgası'nın ABD üretimine etkisi piyasaların odağında kaldı. İşte detaylar...

01 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırı planlamadıklarını açıklaması ve iki ülke arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanmasıyla cuma günü düşüş kaydetti.

02 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,7 gerileyerek varil başına 103,53 dolara inerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 0,6 düşüşle 90,97 dolardan işlem gördü.

03 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINA YÖNELİK TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içerisinde yeniden açılmasını öngören teklife Washington yönetiminin verdiği yanıtı değerlendirdiklerini bildirdi.

04 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Savaş sekizinci ayına girerken ABD, İran üzerindeki ekonomik baskısını sürdürmeye devam ediyor.

05 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Washington yönetimi perşembe günü, İran petrolü, petrol ürünleri ve petrokimyasallarının taşınmasında rol oynayan kişi ve ağlarla birlikte 17 gemiyi kapsayan yeni yaptırımları duyurdu.

06 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM PETROL PİYASALARINI ETKİLİYOR

Körfez bölgesinde ve Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatına yönelik tehditler, hafta boyunca enerji piyasalarında fiyat hareketliliğine neden oldu.

07 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Savaş öncesinde dünya genelindeki petrol ve yakıt sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu.

08 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslardan gelen olumlu sinyaller fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bölgedeki sevkiyat güvenliğine ilişkin belirsizlikler petrol piyasalarının gündemindeki yerini koruyor.

09 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

ISAİAS KASIRGASI ABD'DE PETROL ÜRETİMİNİ AKSATTI

Petrol piyasalarını etkileyen bir diğer gelişme ise Meksika Körfezi'ndeki Isaias Kasırgası oldu.

10 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

ABD Deniz Mineralleri İdaresi verilerine göre, fırtınanın etkisiyle perşembe günü itibarıyla bölgedeki günlük petrol üretiminin yaklaşık 1,3 milyon varillik kısmı durduruldu.

11 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Bu miktar, Meksika Körfezi'ndeki günlük petrol üretiminin yüzde 62,9'una karşılık geliyor.

12 Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?

Böylece petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerinden kaynaklanan düşüş baskısının yanı sıra arz tarafındaki risklerin de etkisinde kaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN #PETROL FİYATLARI

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