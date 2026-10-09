Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?
Petrol piyasasında diplomasi etkisi: ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali! Brent ne kadar oldu?
ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanması ve Donald Trump'ın saldırı planına ilişkin açıklamaları petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol 103,53 dolara, WTI ham petrolü ise 90,97 dolara gerilerken, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve Isaias Kasırgası'nın ABD üretimine etkisi piyasaların odağında kaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 07:09Son Güncelleme: 09 Ekim 2026 07:20