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  • Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da petrol sevkiyatlarına yönelik saldırıların artması ve ABD'de yaklaşan kasırganın açık deniz üretimini tehdit etmesiyle 100 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Küresel arz riski derinleşirken, IMF'den 2027 için uyarı geldi.

01 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki tanker saldırılarının artması petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden güçlendirdi. ABD'de kasırga nedeniyle üretimin azaltılması ve ham petrol stoklarındaki beklenenden yüksek düşüş de fiyatları destekledi.

02 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Brent petrol yüzde 2,28 artışla 102,28 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 1,88 yükselişle 89,94 dolara çıktı.

03 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER SALDIRILARI ARTIYOR

Petrol piyasasında yükselişin ana nedenlerinden biri, dünyanın önemli petrol üretim bölgelerinden Orta Doğu'da arz güvenliğine yönelik endişelerin yeniden artması oldu.

Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki petrol taşımacılığına yönelik saldırılar ekim ayında hız kazanırken, savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda riskler yükseldi.

İran ile yaşanan savaşın sekizinci ayına girilirken, Körfez'den petrol ihracatı artmasına rağmen yüksek maliyet ve güvenlik riskleri nedeniyle sevkiyat koşulları zorlaşıyor.

Geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar, savaşın başlamasından bu yana herhangi bir haftadaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Son saldırıda Katar'ın kuzeyindeki bir tanker çok sayıda merminin hedefi oldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları kurumu, saldırıda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığını bildirdi.

MST Marquee enerji birimi başkanı Saul Kavonic,

"İran'ın gemilere yönelik saldırılarının sıklığı, savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve muhtemelen daha da artacak." dedi.

Kavonic, "Sınırlı ürün akışları, aşırı lojistik maliyetleri ve İran'ın gerilimi tırmandırma ihtimalinin yüksek olması fiyatları yüksek tutuyor." ifadelerini kullandı.

04 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

IEA'NIN STOK KARARI FİYATLARI SINIRLADI

Petrol fiyatları çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol stoklarının piyasaya sürülmesini hızlandırma kararı sonrasında gerilemişti.

IEA, mart ayında başlatılan plan kapsamında petrol stoklarının kullanımını hızlandırırken, dizel arzına öncelik verilmesini kararlaştırdı. Hükümetler, İran savaşı nedeniyle rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatları ve yaşanan arz kesintileriyle mücadele etmeye çalışıyor.

ANZ analisti Daniel Hynes ise IEA'nın petrol stokları kararının büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın başında açıklanan 400 milyon varillik orijinal rezerv kullanım planının bir parçası olan petrolü kapsayacağını belirtti.

Hynes, "Ultimately, strategic stock releases can augment supply flows temporarily but do not create new production capacity" dedi.

Bu nedenle stratejik rezervlerin piyasaya petrol sağlayarak arzı geçici olarak artırabileceği, ancak yeni üretim kapasitesi oluşturamayacağı vurgulanıyor.

05 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

KASIRGA ABD PETROL ÜRETİMİNİ VURDU

Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan bir diğer gelişme ise ABD'de açık deniz petrol üretimini tehdit eden kasırga oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de şirketler, yaklaşan Isaias Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki faaliyetlerini azaltmaya başladı.

Shell ve Chevron, çarşamba günü kasırganın yaklaşması nedeniyle Körfez'deki açık deniz operasyonlarını kısacaklarını açıkladı.

Marine Minerals Administration verilerine göre, ABD Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üreticileri çarşamba itibarıyla fırtına nedeniyle mevcut petrol üretiminin yüzde 25,08'ini, doğal gaz üretiminin ise yüzde 16,37'sini durdurdu.

Bu gelişme, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken Brent ve WTI fiyatlarını destekleyen unsurlar arasına girdi.

06 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

ABD PETROL STOKLARI BEKLENENDEN FAZLA AZALDI

ABD'den gelen stok verileri de petrol fiyatlarını destekledi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol stokları, beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 2 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 3,2 milyon varil azalarak 424,1 milyon varile geriledi.

Dizel ve jet yakıtını kapsayan distilat stokları da 42 bin varil azalarak 105,14 milyon varile geriledi. Distilat stoklarının bu dönemde son beş yılın seviyelerinin oldukça altında bulunması, yakıt piyasasındaki arz sıkılığının devam ettiğine işaret etti.

07 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

IMF'DEN 2027 UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin 2027'de de devam edebileceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petrolün yaklaşık 100 dolar seviyesinde bulunması, enerji altyapısındaki hasar, düşük stoklar ve bozulan ticaret rotaları nedeniyle fiyatların savaş sona erse bile kısa sürede normalleşmeyebileceğini söyledi.

08 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

IMF'nin temmuz ayında yayımladığı küresel görünüm tahminleri, mevcut tabloya göre daha olumlu bir enerji senaryosuna dayanıyordu.

Fon, o dönemde Hürmüz Boğazı'nın temmuz ortasından itibaren kademeli şekilde yeniden açılacağını ve petrol akışlarının Mart 2027'ye kadar savaş öncesi koşullara döneceğini varsaymıştı.

Bu senaryoda petrol fiyatlarının 2026 genelinde ortalama 89 dolar, 2027'de ise 78 dolar seviyesinde olması bekleniyordu.

09 Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

Ancak Hürmüz'deki normalleşmenin beklenenden yavaş ilerlemesi, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve petrol ürünlerindeki düşük stoklar nedeniyle Brent petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı.

IMF henüz yeni petrol fiyat tahminini açıklamadı. Ancak Georgieva'nın açıklamaları, mevcut piyasa koşullarının temmuz ayında kullanılan varsayımlardan daha olumsuz hale geldiğini ortaya koyuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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