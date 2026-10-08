Petrol piyasasında yeni alarm! IMF 2027 için uyardı, 100 dolar riski bitmedi

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER SALDIRILARI ARTIYOR

Petrol piyasasında yükselişin ana nedenlerinden biri, dünyanın önemli petrol üretim bölgelerinden Orta Doğu'da arz güvenliğine yönelik endişelerin yeniden artması oldu.

Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki petrol taşımacılığına yönelik saldırılar ekim ayında hız kazanırken, savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda riskler yükseldi.

İran ile yaşanan savaşın sekizinci ayına girilirken, Körfez'den petrol ihracatı artmasına rağmen yüksek maliyet ve güvenlik riskleri nedeniyle sevkiyat koşulları zorlaşıyor.

Geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar, savaşın başlamasından bu yana herhangi bir haftadaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Son saldırıda Katar'ın kuzeyindeki bir tanker çok sayıda merminin hedefi oldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları kurumu, saldırıda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığını bildirdi.

MST Marquee enerji birimi başkanı Saul Kavonic,

"İran'ın gemilere yönelik saldırılarının sıklığı, savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve muhtemelen daha da artacak." dedi.

Kavonic, "Sınırlı ürün akışları, aşırı lojistik maliyetleri ve İran'ın gerilimi tırmandırma ihtimalinin yüksek olması fiyatları yüksek tutuyor." ifadelerini kullandı.