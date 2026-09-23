Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI'yi düşüren 3 önemli gelişme

TAHVİL PİYASALARINDA ENERJİ ENFLASYONU ETKİSİ

Küresel tahvil piyasaları çarşamba günü yatay bir seyir izledi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 0,01 puan artarak yüzde 4,96 seviyesine yükseldi.

Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini artırırken küresel tahvil getirilerinin de yükselmesine neden oluyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise bu hafta yaptığı açıklamada, mevcut enflasyon dalgasının petrol fiyat şokundan daha kalıcı unsurlardan kaynaklandığının anlaşılması halinde ABD Merkez Bankası'nın "agresif" ve "önden yüklemeli" bir politika tepkisi vermesi gerekeceğini söyledi.