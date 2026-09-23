Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI'yi düşüren 3 önemli gelişme

PETROLDE GÖZLER GÖZLER TRUMP-Şİ CİNPİNG ZİRVESİNDE
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Washington'da üç günlük bir zirvede ağırlamaya hazırlanıyor. Analistler, görüşmenin iki ülke arasındaki mevcut kırılgan ateşkesi korumasını beklerken, büyük bir ilerleme sağlanacağına ilişkin beklentilerin düşük olduğunu belirtiyor.
Everbright Securities International stratejisti Kenny Ng, zirvenin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu zirvenin sonucu, önümüzdeki dönemde ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin, teknoloji sektöründeki rekabetin ve jeopolitik görünümün tonunu doğrudan belirleyecek."