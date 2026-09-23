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  • Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI'yi düşüren 3 önemli gelişme

Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI'yi düşüren 3 önemli gelişme

Hürmüz Boğazı çevresinde artan çatışmalarla 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, bölgede artan umutlarla 2 hafta sonra yeniden kritik rakamın altına geriledi. İşte Brent ve WTI'de son durum...

01 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki görüşmeler ve küresel arz görünümüne ilişkin gelişmelerin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Brent Petrol Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik umutlarla 2 haftanın ardından 100 doların altına geriledi.

02 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

BRENT PETROL 3'LÜ RAKAMLARIN ALTINA GERİLEDİ

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,07 düşerek varil başına 99,18 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,39 kayıpla 90,17 dolara indi.

Brent petrol ve WTI son 5 işlem gününde yüzde 10'dan fazla düşüş kaydetti. Bugün de düşüş sürerse petrol fiyatlarında Ağustos 2025'ten bu yana en uzun günlük düşüş serisi yaşanacak.

03 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ PETROLÜ GERİ ÇEKTİ

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında ekibinin İran temsilcileriyle üç saatlik bir toplantıyı yeni tamamladığını açıkladı.

Trump, görüşmede ABD'nin en üst düzey dış politika müzakerecisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın yer aldığını söyledi.

Görüşmenin ilerleme sağlandığına ilişkin işaret olarak değerlendirilmesiyle petrol fiyatları yeniden yaklaşık yüzde 1 geriledi.

04 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

SUUDİ ARABİSTAN'IN BORU HATTI PETROLÜ BASKILADI

Petrol fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların Suudi Arabistan'ın kritik Doğu-Batı petrol boru hattının beklenenden daha erken yeniden faaliyete geçebileceğine ilişkin haberlerden duyduğu rahatlama da etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerle tırmanan çatışmalar sırasında boru hattının "birden fazla saldırı" nedeniyle kapatıldığını duyurmuştu.

Uzmanlar başlangıçta kapatmanın aylar sürebileceğinden endişe etmişti. Bu durum, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlık devam ederken petrol ihracatı için önemli bir alternatif güzergahın devre dışı kalması anlamına geliyordu.

05 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

İRAN'DAN HÜRMÜZ TEKLİFİ

Tahran yönetimi, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmak ve askeri baskıyı azaltmak yönünde ilk adımları atması halinde, Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde açmayı teklif etti. Bu iddia henüz doğrulanamasa da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma umudu fiyatları baskıladı.

06 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

PETROLDE GÖZLER GÖZLER TRUMP-Şİ CİNPİNG ZİRVESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Washington'da üç günlük bir zirvede ağırlamaya hazırlanıyor. Analistler, görüşmenin iki ülke arasındaki mevcut kırılgan ateşkesi korumasını beklerken, büyük bir ilerleme sağlanacağına ilişkin beklentilerin düşük olduğunu belirtiyor.

Everbright Securities International stratejisti Kenny Ng, zirvenin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu zirvenin sonucu, önümüzdeki dönemde ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin, teknoloji sektöründeki rekabetin ve jeopolitik görünümün tonunu doğrudan belirleyecek."

07 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

ÇİN'İN PETROL TALEBİ YAKINDAN İZLENİYOR

Goldman Sachs analistleri, salı günü yayımladıkları notta Çin'in yılın son üç ayında petrol ithalatını önemli ölçüde artırmasının beklenmediğini belirtti.

Analistler, Çin'in stratejik rezervlerini kullanmasının küresel piyasalardaki baskıyı azalttığını ifade etti.

Goldman Sachs analistleri, "Orta Doğu'daki ham petrol üretim ve ihracat altyapısına yönelik saldırıların olası şekilde tırmanmasını, Çin'in ithalatındaki artıştan ziyade ham petrol fiyat tahminimiz açısından temel yukarı yönlü risk olarak görmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

08 Petrol yeniden 100 doların altında! İşte Brent ve WTI’yi düşüren 3 önemli gelişme

TAHVİL PİYASALARINDA ENERJİ ENFLASYONU ETKİSİ

Küresel tahvil piyasaları çarşamba günü yatay bir seyir izledi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 0,01 puan artarak yüzde 4,96 seviyesine yükseldi.

Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini artırırken küresel tahvil getirilerinin de yükselmesine neden oluyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise bu hafta yaptığı açıklamada, mevcut enflasyon dalgasının petrol fiyat şokundan daha kalıcı unsurlardan kaynaklandığının anlaşılması halinde ABD Merkez Bankası'nın "agresif" ve "önden yüklemeli" bir politika tepkisi vermesi gerekeceğini söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #BRENT PETROL #SUUDİ ARABİSTAN

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