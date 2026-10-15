Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent'te 120 dolar senaryosu

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SALDIRILAR ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar, küresel petrol arzına ilişkin riskleri artırdı. WTI, Husilerin Saudi Aramco'nun merkezine saldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almak için yeni taktikler uyguladığını açıklamasının ardından önceki seansta son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Denizcilik yetkililerinin verdiği bilgilere göre çarşamba günü boğaz yakınlarında ayrı olaylarda mühimmatla vurulan bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisi battı.

Son 10 günde bölgedeki saldırıların arttığı belirtilirken İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı abluka ve geçen ay sıkılaştırılan yaptırımlara karşılık saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi.