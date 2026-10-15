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  • Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent'te 120 dolar senaryosu

Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent'te 120 dolar senaryosu

Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırılar arz endişelerini artırırken ABD'nin petrol taşımacılığı maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı yaptırımları hafifletmeyi değerlendirmesi fiyatları aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 1 doların üzerinde gerilese de 100 dolarlık eşiğin üzerinde seyrediyor.

01 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu
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Küresel petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik risklerine rağmen ABD'nin petrol taşımacılığına yönelik yaptırımları hafifletme seçeneğini değerlendirmesiyle perşembe günü erken işlemlerde 1 doların üzerinde geriledi.

02 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

PETROLDE 1 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,31 düşüşle 104,67 dolara, WTI ham petrolün fiyatı ise yüzde 1,07 kayıpla 94,07 dolara indi.

Böylece WTI, önceki seansta elde ettiği kazanımları geri verirken petrol piyasasında arz güvenliği ve taşımacılık maliyetlerine ilişkin gelişmeler fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

03 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SALDIRILAR ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar, küresel petrol arzına ilişkin riskleri artırdı. WTI, Husilerin Saudi Aramco'nun merkezine saldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almak için yeni taktikler uyguladığını açıklamasının ardından önceki seansta son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Denizcilik yetkililerinin verdiği bilgilere göre çarşamba günü boğaz yakınlarında ayrı olaylarda mühimmatla vurulan bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisi battı.

Son 10 günde bölgedeki saldırıların arttığı belirtilirken İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı abluka ve geçen ay sıkılaştırılan yaptırımlara karşılık saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

04 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

ABD'DEN PETROL TAŞIMACILIĞI İÇİN YAPTIRIM SEÇENEĞİ

İran savaşı, deniz taşımacılığını aksatırken navlun maliyetlerini de rekor seviyelere çıkardı. Trump yönetiminin ise petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol taşıyan ve "gölge filo" olarak adlandırılan gemilere yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiği bildirildi.

05 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI 11,1 MİLYON VARİL AZALDI

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, geçen hafta ham petrol ve damıtılmış ürün stoklarının gerilediğini, benzin stoklarının ise arttığını ortaya koydu.

9 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 11,1 milyon varil azaldı. Stoklardaki düşüş, petrol piyasasında arz görünümü açısından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

06 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

PETROL TAŞIMACILIĞINDA VARİL BAŞINA 38 DOLAR

Savaş öncesinde VLCC tipi tankerlerin taşıma ücretleri varil başına 3 ila 6 dolar arasında değişiyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte ABD'den Asya'ya ham petrol taşıyan tankerlerin navlun ücretleri varil başına yaklaşık 38 dolara yükseldi.

07 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

Teknik analiz değerlendirmelerine göre WTI petrolün 96,50 doların üzerine çıkması halinde 102,50 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Haftalık kapanışın 102,50 doların üzerinde gerçekleşmesi ise 120 dolar bölgesine doğru yeni bir yükselişin önünü açabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 93 ve 90 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak öne çıkıyor.

08 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

Brent petrolde 110 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 120 dolara doğru yükseliş ihtimali gündeme gelebilir. Haftalık grafikte son iki haftada 100 doların üzerinde oluşan pozitif fiyat hareketleri de yükseliş eğilimini destekleyen işaretler arasında değerlendiriliyor.

Haftalık kapanışların 110 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde 120 ve 125 dolar seviyeleri hedef olarak öne çıkıyor.

09 Petrolde 1 dolarlık düşüş! Tanker ücretleri katlandı: Brent’te 120 dolar senaryosu

PETROL PİYASASINDA GÖZLER İKİ GELİŞMEDE

Petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından ABD'nin resmî stok verileri ve tanker yaptırımlarının hafifletilmesine ilişkin olası karar belirleyici olacak.

Yaptırımların gevşetilmesi ve taşımacılık maliyetlerinin düşmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Buna karşılık stoklardaki azalışın doğrulanması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıların yeni arz kesintilerine yol açması, petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL

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