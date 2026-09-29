Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı'nda

ABD REZERVLERİ 1982'DEN BU YANA EN DÜŞİÜK SEVİYEDE

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 18 Eylül'de sona eren haftada Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stoku 284,6 milyon varil oldu. Bir önceki hafta stok 285 milyon varil, bir yıl önce ise 406 milyon varil seviyesindeydi.

Enerji Bakanlığı verileri, rezervin takip eden hafta da gerileyerek 283,8 milyon varile indiğini gösterdi. Böylece stoklar Ekim 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Rezerv, bu yıl iki kez yeni çok yıllı dip seviyeyi gördü. Stoklar ilk olarak ağustos ayının başında 300 milyon varilin altına inerken, aynı zamanda 1983 seviyesinin de altına geriledi.