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  • Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin etkisiyle salı günü üst üste ikinci seansta da yükseldi. ABD petrol rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, gözler arz endişelerinin sona ermesi için Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

01 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Petrol, ABD-İran çatışmasının bölgedeki petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişelerle yükselişini sürdürüyor. Üst üste ikinci seansta yükselen Brent Petrol, 106 doları aşarken, ABD rezervleri alarm vermeye başladı.

02 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Brent ham petrol vadeli kontratları 03.26 GMT itibarıyla 1,49 dolar veya yüzde 1,4 artarak varil başına 106,77 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 1,34 dolar veya yüzde 1,5 yükselerek 93,94 dolara çıktı.

Her iki gösterge de önceki seansta yaklaşık 1 dolar yükselerek kapanmıştı.

03 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Körfez'den yapılan petrol ihracatındaki artışa ilişkin daha net bir tablonun ortaya çıktığını ancak yükselişin önemli bölümünün gemiden gemiye transfer gibi alternatif yöntemlere dayandığını belirtti.

Waterer, bu yöntemlerin normal operasyonlara göre daha verimsiz ve maliyetli olması nedeniyle ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

04 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

ABD REZERVLERİ 1982'DEN BU YANA EN DÜŞİÜK SEVİYEDE

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 18 Eylül'de sona eren haftada Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stoku 284,6 milyon varil oldu. Bir önceki hafta stok 285 milyon varil, bir yıl önce ise 406 milyon varil seviyesindeydi.

Enerji Bakanlığı verileri, rezervin takip eden hafta da gerileyerek 283,8 milyon varile indiğini gösterdi. Böylece stoklar Ekim 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Rezerv, bu yıl iki kez yeni çok yıllı dip seviyeyi gördü. Stoklar ilk olarak ağustos ayının başında 300 milyon varilin altına inerken, aynı zamanda 1983 seviyesinin de altına geriledi.

05 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ SÜRÜYOR

UOB analistleri, enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri açısından ABD-İran geriliminin temel risk olmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki durum daha da kötüleşmeden önce anlaşmaya varılması konusunda kötümser olduklarının bildirildiğine dikkat çekti. Bu durumun petrol arzına ilişkin belirsizliği yüksek tutmaya devam ettiği ifade edildi.

06 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Şubat sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, petrol ve doğal gaz sevkiyatları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeleri artırdı. Boğazda yaşanabilecek bir aksamanın enerji piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

07 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

HÜRMÜZ'DEKİ AKIŞLAR SAVAŞ ÖNCESİNİN ÜÇTE BİRİ SEVİYESİNDE

MST Marquee analisti Saul Kavonic ise rezervlerdeki düşüşü "petrol piyasasında kredi kartıyla yaşamak" şeklinde nitelendirdi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık üçte biri kadar olduğu ve kriz boyunca Brent petrolün 110 doların altında kalmasında yeni arzdan ziyade stokların kullanılmasının etkili olduğu belirtildi.

08 Petrolde 1982 alarmı! Brent petrolde yükseliş sürüyor! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

ORTA DOĞU'DAN PETROL İHRACATI TOPARLANIYOR

Bölgedeki önemli petrol üreticilerinin ham petrol ihracatı, Kpler'ın öncü verilerine göre eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Bu seviye, şubat ayından bu yana görülen en yüksek ihracat miktarı oldu.

İhracattaki artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sevkiyatların yükselmesi etkili oldu.

Ancak bölgedeki arzın normale dönmesine ilişkin belirsizlik devam ediyor. ABD ve İranlı yetkililer, yedi aydır devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla yeniden başlayan girişimler kapsamında arabulucularla ayrı ayrı görüştü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #EIA

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