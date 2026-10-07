Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

SUUDİ ARABİSTAN'A YENİ HUSİ SALDIRILARI
Petrol piyasasının yakından izlediği bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar oldu.
Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran havalimanları pazartesi akşamı iki saldırının hedefi oldu. Saldırılar, Riyad'ın Husilere karşı hava saldırılarını artırdığı ve Suudi destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla kapsamlı bir operasyon yürüttüğü dönemde gerçekleşti.
X Analysts'ın Sydney merkezli Baş Petrol Analisti Mukesh Sahdev, saldırılar ve rafineri kesintilerinin ürün marjlarını yüksek tutmasının yanı sıra arz sıkışıklığının ham petrol fiyatlarına yansımasının beklendiğini belirtti.
Sahdev, önemli bir gerilimin azaltılması gerçekleşmediği sürece petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi.