Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

ORTA DOĞU'DAN PETROL AKIŞI ARTIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan önemli unsurlardan biri ise Orta Doğu'dan artan petrol arzı oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, salı günü yaptığı açıklamada Doğu-Batı Boru Hattı'ndan geçen petrol akışının günlük 5,8 milyon varile ulaştığını söyledi.

Vitol Başkanı da son 7-10 günlük dönemde Orta Doğu'dan tankerlerle günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ve 2 milyon varil rafine ürün taşındığını belirtti.