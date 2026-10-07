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  • Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

ABD petrol üretim bölgelerini tehdit eden fırtına ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrol 101,51 dolara yükselirken, petrol fiyatları için üst üste uyarı geldi.

01 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Petrol fiyatları, Meksika Körfezi'nde etkili olan fırtınanın ABD'nin petrol üretim ve rafinaj faaliyetlerini aksatabileceği endişesi ile Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle çarşamba günü 100 doların üzerine yeniden yükseldi.

02 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

PETROL 1 GÜNDE YENİDEN 100 DOLARIN ÜSTÜNDE

G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden petrol piyasaya sürmesiyle salı sabahı 100 doların altına çekilen Brent petrol, yüzde 0,92 artışla varil başına 101,51 dolara, ABD ham petrolü WTI ise yüzde 0,92 yükselişle 90,25 dolara çıktı.

03 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

FIRTINA PETROL ÜRETİMİNİ TEHDİT EDİYOR

ABD'li meteoroloji yetkilileri, Meksika Körfezi'nde oluşan fırtınanın iki gün içinde 2026'nın ilk Atlantik kasırgasına dönüşmesinin beklendiğini ve bölgedeki petrol ile doğalgaz üretim tesislerini etkileyebileceğini açıkladı.

Fırtınanın güzergahında bulunan açık deniz sahaları, ABD'nin ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini ve doğalgaz üretiminin yüzde 5'ini karşılıyor.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, fırtınanın petrol piyasası açısından "istenmeyen bir komplikasyon" olduğunu belirtti. Waterer, piyasada arz tarafında zaten yeterince sorun bulunduğu bir dönemde fırtınanın üretim ve rafinaj faaliyetlerinde kesinti ihtimalini artırdığını söyledi.

04 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

6 RAFİNERİ ETKİLENEBİLİR

Fırtınanın 6 rafineriyi etkileyebileceği belirtilirken, ABD'nin Körfez eyaletlerindeki rafinerilerin ülkenin günlük 18,2 milyon varillik toplam rafinaj kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturduğu bildirildi.

Piyasa kaynakları da Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayanarak, ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta gerilediğini, distilat stoklarının ise sınırlı arttığını aktardı.

05 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

ORTA DOĞU'DAN PETROL AKIŞI ARTIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan önemli unsurlardan biri ise Orta Doğu'dan artan petrol arzı oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, salı günü yaptığı açıklamada Doğu-Batı Boru Hattı'ndan geçen petrol akışının günlük 5,8 milyon varile ulaştığını söyledi.

Vitol Başkanı da son 7-10 günlük dönemde Orta Doğu'dan tankerlerle günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ve 2 milyon varil rafine ürün taşındığını belirtti.

06 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

SUUDİ ARABİSTAN'A YENİ HUSİ SALDIRILARI

Petrol piyasasının yakından izlediği bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar oldu.

Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran havalimanları pazartesi akşamı iki saldırının hedefi oldu. Saldırılar, Riyad'ın Husilere karşı hava saldırılarını artırdığı ve Suudi destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla kapsamlı bir operasyon yürüttüğü dönemde gerçekleşti.

X Analysts'ın Sydney merkezli Baş Petrol Analisti Mukesh Sahdev, saldırılar ve rafineri kesintilerinin ürün marjlarını yüksek tutmasının yanı sıra arz sıkışıklığının ham petrol fiyatlarına yansımasının beklendiğini belirtti.

Sahdev, önemli bir gerilimin azaltılması gerçekleşmediği sürece petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi.

07 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

UBS 120 DOLARA İŞARET ETTİ

UBS, Orta Doğu'daki sevkiyat aksaklıkları nedeniyle petrol tahminlerini yükseltti. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin beklentisini 80 dolardan 100 dolara çıkarırken, Hürmüz Boğazı'ndaki toparlanmanın kırılgan kaldığını vurguladı. Petrol akışının 2027'nin ilk yarısında kademeli olarak normalleşmesini bekleyen UBS'ye göre yeni saldırılar ve arz kesintileri fiyatı 120 doların üzerine taşıyabilir.

08 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

LONDRA'DA 200 DOLAR SENARYOSU MASADA

Vitol Üst Yöneticisi Russell Hardy'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hardy, son 7-10 günde Orta Doğu'dan günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ile 2 milyon varil rafine ürün sevk edildiğini belirterek, bu akışın devam etmemesi halinde petrol fiyatlarında 200 dolar senaryosunun gündeme gelebileceğini söyledi.

09 Petrolde dengeler 1 günde değişti! 100 doları yeniden aştı, 200 dolar riski masada

Hardy, Londra'daki Energy Intelligence Forum'da yaptığı değerlendirmede, günlük 10 milyon ila 14 milyon varillik petrol akışının kış öncesinde enerji piyasasının dengesini koruduğunu ifade etti. Batılı ülkelerdeki petrol stoklarının büyük ölçüde tükendiğini belirten Hardy, söz konusu sevkiyatların devam etmesinin kritik olduğunu söyledi.

Hardy, "Bunun olmaması halinde varil başına 200 dolar senaryosu söz konusu olur. Dolayısıyla bunun devam etmesi oldukça önemli" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #PETROL FİYATLARI

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