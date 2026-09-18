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  • Ankara'da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız'ın cansız bedeni barajda bulundu

Ankara'da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız'ın cansız bedeni barajda bulundu

Ankara'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kemal Yıldız, 7 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kayboldu. SABAH'ın duyurduğu olayla ilgili yapılan araştırmalarda Yıldız'ın ailesine bir not bıraktığı, aynı gün Antalya'ya gitmek için akrabasından para istediği ve telefonunu satacağını söylediği öğrenildi. Yapılan araştırmada Yıldız'ın kaybolduğu gece saat 21.30 sıralarında Kahramankazan'daki Kurtboğazı Barajı'nda görüldüğü belirlendi. Jandarma ve ASKİ ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarında Yıldız'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, su üzerinde kayalara sıkışmış halde bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporuyla belirlenmesi bekleniyor.

01 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Ankara'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan Kemal Yıldız, 7 Eylül 2026 tarihinde ailesinin bulunduğu evden ayrıldı. Yıldız'ın o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

02 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

Hasan Yıldız (Baba)

Oğluna ulaşamayan baba Hasan Yıldız, önce Kemal'i telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunun arkadaşı Furkan ile iletişime geçti. Furkan'ın verdiği bilgiye göre Kemal, aynı gün öğle saatlerinde arkadaşıyla görüşmüş ve paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Genç adamın kullandığı telefonu satacağını da ifade ettiği öğrenilmişti.

03 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

Kemal Yıldız

AYNI GÜN ANTALYA'YA GİTMEK İÇİN PARA İSTEDİ

Kemal Yıldız'ın kaybolduğu gün bir akrabasını da telefonla aradığı belirlendi. Yıldız'ın bu görüşmede Antalya'ya gitmek için para istediği öğrenildi. Akrabasının ise o sırada yanında para bulunmadığını, daha sonra para ayarlayabileceklerini söylediği belirtildi. Görüşmenin, akrabanın iş yerinde yaşanan bir olay nedeniyle kısa sürdüğü öğrenildi.

04 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

YÜREK DAĞLAYAN NOT

Yıldız'ın kaybolmasının ardından ailesinin yaptığı araştırmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Kemal'in evden ayrılmadan önce yastığının altına ailesine hitaben bir not bıraktığı belirlendi. El yazısıyla kaleme alınan notta, "Selamün Aleyküm. Hepimizin gideceği aynı yer. Hakkınızı helal edin. Sizden son isteğim bir aile olarak bir arada yaşamanız. Belki rüyanıza, belki bir kuş olarak pencerenize sizi görmeye gelirim. Kemal." ifadeleri yer aldı. Notun ortaya çıkmasının ardından ailesinin Kemal'in hayatından endişe etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

05 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

KAYIP PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Kemal Yıldız'ın bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılırken, ailesi de sosyal medyadan yardım istedi. Ankara'daki bir sosyal medya hesabında Yıldız'ın kayıp olduğuna ilişkin paylaşım yapıldı. Bu süreçte yapılan araştırmalarda Kemal'in 7 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Kurtboğazı Barajı'nda görüldüğüne ilişkin bilgiye ulaşıldı.

06 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

ARAMALAR KURTBOĞAZI BARAJI'NDA YOĞUNLAŞTIRILDI

Yıldız'ın barajda görüldüğü bilgisinin ortaya çıkmasının ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kurtboğazı Barajı'nda yapılan araştırmalarda jandarma ekipleri ile ASKİ ekipleri görev aldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kemal Yıldız Kurtboğazı Barajı'nda arama ve tarama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalara 2 jandarma asayiş timi ile 1 ASKİ devriye teknesi katıldı. Ekiplerin barajdaki arama çalışması sırasında su üzerinde, kayalara sıkışmış halde bir ceset bulundu. İlk değerlendirmede cesedin günlerdir aranan Kemal Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

07 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ ÇAĞRILDI

Cesedin bulunmasının ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme Timi sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili adli süreç de başlatıldı. Yıldız'ın cansız bedeninin sudan çıkarılmasının ardından kesin kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

08 Ankara’da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız’ın cansız bedeni barajda bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELİRLENECEK

Yıldız'ın ölümünün kesin nedeni henüz netleşmedi. Ceset üzerinde yapılacak otopsi ve Adli Tıp incelemesinin ardından ölüm sebebinin kesinlik kazanması bekleniyor. Olay, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturulmaya başlanırken, Yıldız'ın ölümüne ilişkin tüm ayrıntıların araştırıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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