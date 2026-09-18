Ankara'da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız'ın cansız bedeni barajda bulundu

YÜREK DAĞLAYAN NOT

Yıldız'ın kaybolmasının ardından ailesinin yaptığı araştırmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Kemal'in evden ayrılmadan önce yastığının altına ailesine hitaben bir not bıraktığı belirlendi. El yazısıyla kaleme alınan notta, "Selamün Aleyküm. Hepimizin gideceği aynı yer. Hakkınızı helal edin. Sizden son isteğim bir aile olarak bir arada yaşamanız. Belki rüyanıza, belki bir kuş olarak pencerenize sizi görmeye gelirim. Kemal." ifadeleri yer aldı. Notun ortaya çıkmasının ardından ailesinin Kemal'in hayatından endişe etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.