Ankara'da acı olay! SABAH duyurmuştu: Kayıp genç Kemal Yıldız'ın cansız bedeni barajda bulundu

ARAMALAR KURTBOĞAZI BARAJI'NDA YOĞUNLAŞTIRILDI
Yıldız'ın barajda görüldüğü bilgisinin ortaya çıkmasının ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kurtboğazı Barajı'nda yapılan araştırmalarda jandarma ekipleri ile ASKİ ekipleri görev aldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kemal Yıldız Kurtboğazı Barajı'nda arama ve tarama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalara 2 jandarma asayiş timi ile 1 ASKİ devriye teknesi katıldı. Ekiplerin barajdaki arama çalışması sırasında su üzerinde, kayalara sıkışmış halde bir ceset bulundu. İlk değerlendirmede cesedin günlerdir aranan Kemal Yıldız'a ait olduğu belirlendi.