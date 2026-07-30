SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

Yapılan değerlendirmede 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı için toplam 12 dersten 7 sinin açılması onaylandı. Siyasal ve Toplumsal Değişim Kuramları, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Siyaset Biliminin Temel Kavramları, Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma, Türk Siyasal Hayatında Güncel Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler derslerinin açılmamasına karar verildi. İdari Yargı ve Uygulamaları dersinin mahkeme başkanı hakim S.A. tarafından, diğer dersleri ise 7 dersin üniversitenin öğretim görevlileri tarafından verilmesi kabul edildi. Alınan kararlar, açılacak lisansüstü dersler ve öğretim görevlileri listesi Lisansüstü Enstitüsü'ne gönderildi.