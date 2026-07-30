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  • SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale'de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen öğretim görevlisi O.S.'nin mahkeme tarafından görevine iade edilmesiyle başlayan tartışma, yeni bir boyut kazandı. Kararın altında imzası bulunan mahkeme başkanının üniversitede vereceği dersler SABAH'ın haberinin ardından iptal edildi. Üniversite yönetiminin mahkemenin kararına itirazını, sürenin dolmasına dakikalar kala yaptığı ortaya çıktı.

01 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN

SABAH'ın ilk kez Türkiye'nin gündemine taşıdığı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşanan taciz skandalının ardından yürütülen soruşturmada YÖK, 16.10.2025 tarihinde öğretim görevlisi O.S.'yi Kamu görevinden çıkarma cezası vermişti. Bu karar; O.S.'ye 24.04.2026 tarihinde tebliğ edildi ve O.S.'nin üniversiteyle olan ilişiği de kesildi.

02 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

5 GÜNDE KARAR ÇIKTI

Kararın eline ulaşmasının ardından O.S., Çanakkale İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması için dava açtı. 03.07.2026 tarihinde dosyayı inceleyen mahkeme, 5 gün gibi kısa sürede 08.07.2026 tarihinde kararını verdi. Mahkeme O.S.'yi görevine iade etti.

03 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

Kararda "Davacının çalışma hayatının uzun vadede olumsuz etkileneceği ve bu sebeple de telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği kuvvetle muhtemel olduğundan hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2557 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 08.07.2026 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir" dendi.

04 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

DAKİKALAR KALA KARARA İTİRAZ

Mahkeme Başkanı S.A., üye hakim M.Ö.Ö. ve E.A.'nın aldığı bu karar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne 14.07.2026 tarihinde ulaştı. Rektörlük yedi günlük itiraz sürecine dakikalar kala Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne UYAP sistemi üzerinden başvurarak yürütmenin durdurulmasının iptaline karşı dava açtı.

05 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

BAŞKANIN DERS VERMESİ ONAYLANDI

Taciz davasında bu gelişmeler yaşanırken, mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde İdari Yargı ve Uygulamaları alanında yüksek lisans dersleri verme süreci de 23.06. 2026 tarihinde bölüm kurulunca onaylandı.

06 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

Yapılan değerlendirmede 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı için toplam 12 dersten 7 sinin açılması onaylandı. Siyasal ve Toplumsal Değişim Kuramları, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Siyaset Biliminin Temel Kavramları, Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma, Türk Siyasal Hayatında Güncel Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler derslerinin açılmamasına karar verildi. İdari Yargı ve Uygulamaları dersinin mahkeme başkanı hakim S.A. tarafından, diğer dersleri ise 7 dersin üniversitenin öğretim görevlileri tarafından verilmesi kabul edildi. Alınan kararlar, açılacak lisansüstü dersler ve öğretim görevlileri listesi Lisansüstü Enstitüsü'ne gönderildi.

07 SABAH Türkiye’nin gündemine taşımıştı: Çanakkale’de yaşanan üniversitedeki taciz skandalında yeni detaylar

SABAH'IN HABERİNİN ARDINDAN İPTAL ETTİLER

SABAH'ın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri tüm Türkiye'ye duyurmasının ardından üniversitede yeni bir gelişme yaşandı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderdiği yazıyla mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın vereceği dersi iptal etti. Enstitü, görevlendirmelerin güncellenerek tekrar gönderilmesini istedi. Öte yandan mahkeme başkanı Dr. S.A.'nın Adalet Bakanlığı'na ders vermek için başvuru yapmadığı ortaya çıktı.

#SABAH

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