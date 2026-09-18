Satıcılardan 'sahte noterle kapora' oyunu: Araç sahibi dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

SAHTE NOTER SATICIDAN DA PARA İSTEDİ
Kısa süre sonra farklı bir numaradan kendisini noter olarak tanıtan başka bir şüpheli, araç sahibi Mesut Tengiz'i aradı. Sahte noter, aracın marka ve modeline ilişkin bilgileri aldı. Kapora işlemleri için sözde prosedür gereği işleme geçti. Ardından Tengiz'e hesabındaki para miktarını soran şüpheli, hesapta 17 bin 500 TL bulunduğunu öğrendi. Daha sonra Tengiz'den hesabındaki parayı göndermesini istedi. Hem alıcının hem de satıcının eşit miktarda kapora göndereceği yalanını söyleyen sahte noter, ısrarla Tengiz'in hesabındaki parayı talep etti. Satıcı tarafın kapora göndermesini mantıksız bulan ve şüphelilerin ısrarından şüphelenen Tengiz, telefondakilerin dolandırıcı olabileceğini düşünerek görüşmeyi sonlandırdı. Tengiz'in şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.