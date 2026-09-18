Satıcılardan 'sahte noterle kapora' oyunu: Araç sahibi dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

'POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Yaşadıklarını anlatan Mesut Tengiz, "Alıcıyla görüşmemizden kısa süre sonra sözde noter beni aradı. 'İnternet bankacılığına girer misiniz' dedi. Araç bilgilerini de not etti. İnternet bankacılığına neden girmem gerektiğini sordum. 'Beyefendi ilk defa mı yapıyorsunuz bu işlemi' diye baskı kurmaya çalıştı. İlk defa yaptığımı söyledim. 'Hesabınızdaki parayı net olarak bilmem gerekiyor' dedi. Küsuratıyla birlikte hesabımdaki parayı söyledim. 'Birazdan kod gelecek size. O kodu bana söylemeniz gerekiyor' dedi. 'Niçin kod gelecek' diye sordum. 'Sizin hesabınızdan da 17 bin 500 lira çekilecek. 35 bin lira üzerinden kapora anlaşıldı' dedi. 'Hesabımdan neden para çekiliyor, ben alıcı değilim satıcıyım' dedim. O zaman kapora dolandırıcıları olduğunu anladım, telefonu kapattım. Polise şikayet ettim. Vatandaşlar temkinli olsunlar. Böyle durumlarda herhangi bir işlem yapmasınlar" dedi.