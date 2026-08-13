Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

DOKTORLAR BİPOLAR İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRDİ

6 Aralık 2022'de Jollotta, Clancy ve eşi Patrick Clancy ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmede Jollotta, Clancy'de bipolar bozukluk olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Clancy'nin antidepresanlara verdiği yoğun tepkilerin yanı sıra, çok az uyumasına rağmen yorgunluk hissetmemesi de doktorun dikkatini çekmişti.

Jollotta, belirtilerin birbiriyle çeliştiğini ve Clancy'nin "karma manik veya hipomanik bir durumda" olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Buna karşın Jollotta, Clancy'nin psikoz yaşadığına dair bir endişesi olmadığını söyledi.