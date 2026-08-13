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  • Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu egzersiz bantlarıyla boğarak öldüren Lindsay Clancy'nin, dehşetten haftalar önce hemşiresine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Cani annenin "Ölecekmişim gibi hissediyorum ve umurumda değil" sözleri, cinayete giden süreçte yaşadığı ağır ruhsal çöküşü gözler önüne serdi.

01 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Lindsay Clancy'nin, cinayetlerden haftalar önce sağlık çalışanına gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Clancy'nin mesajlarında ağır depresyon, intihar düşünceleri, uykusuzluk ve kullandığı ilaçlara ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiği görüldü.

02 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

EGZERSİZ BANTLARIYLA KAN DONDURAN CİNAYET

Olay 24 Ocak 2023'te yaşandı. Lindsay Clancy, 5 yaşındaki kızı Cora'yı, 3 yaşındaki oğlu Dawson'ı ve henüz 8 aylık bebeği Callan'ı egzersiz bantlarıyla boğarak öldürdü.

Ardından Clancy evinin ikinci katından atlayarak intihar etmeye çalıştı. Hayatta kalan Clancy, saldırı sonrası kısmi felç geçirdi.

03 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

HEMŞİREYE GÖNDERDİĞİ TÜYLER ÜRPERTEN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Clancy'nin üç çocuğunun ölümüne ilişkin cinayet davası devam ederken, olaydan haftalar önce sağlık çalışanına gönderdiği mesajlar mahkemede gündeme geldi.

The New York Post'un aktardığı mesajlar, Clancy'nin cinayetlerden önce ciddi bir ruhsal kriz yaşadığını ortaya koydu.

Clancy, 29 Kasım 2022'de South Shore Hospital'ın Perinatal Davranış Sağlığı Kliniğinde görev yapan hemşire pratisyen Rebecca Jollotta'nın tedavisine girdi.

04 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Tedavinin başlamasından yalnızca bir gün sonra Clancy, Jollotta'ya "Gerçekte hissettiğim şey, bu şekilde devam edemeyeceğim" diye yazdı.

Takip eden günlerde ise uykusuzluğu, kullandığı ilaçların yan etkileri ve zihnine istemsiz şekilde gelen düşünceler nedeniyle giderek daha fazla endişelendiğini anlattı.

05 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

"ÇOK KORKUTUCU VE STRESLİ BİR DÖNEM"

30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gönderdiği mesajlarda Clancy, yeni ilaçlara başlamaktan korktuğunu belirtti.

"Çok korkutucu ve stresli bir dönem" yaşadığını söyleyen Clancy, ilaçların yan etkilerinin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

Clancy bir yandan da uykusuzluğunun giderek ağırlaştığını ve uygulanan tedavinin temel sorunu çözmediğini düşünüyordu.

06 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

"İLAÇLARA BAĞIMLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

2 Aralık'ta Clancy, ilaç içtiğini ve gece saat 00.15'te uyandığında yeniden rahatsız edici düşünceler yaşamaya başladığını söyledi.

"Her şeyin sona ermesini istemeye yönelik düşüncelerim vardı" diye yazdı.

Ardından kullandığı bir başka ilaca dair endişelerini Jollotta'ya aktardı.

"Gerçekten anksiyete ilacına bağımlı olma ihtimalini araştırmam gerekiyor" diyen Clancy, bu konuda kendisinin dinlenmediğini düşündüğünü belirtti.

Clancy'ye göre uykusuzluğunun temel nedeni kullandığı ilaçlara bağımlılık ihtimaliydi.

07 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

"ÖLECEKMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Aynı mesajlaşmada Clancy'nin ifadeleri daha da ağırlaştı.

"Tamamen hissizim" diyen Clancy, ardından şu ifadeyi kullandı:

"Ölecekmişim gibi hissediyorum ve umurumda değil. Bununla ilgili ne yapmalıyım?"

Jollotta, mahkemede bu mesajların Clancy'nin intihar düşünceleri yaşadığını gösterdiğini söyledi. Ancak hemşire pratisyen, Clancy'nin ilaçlara bağımlı olduğuna inanmadığını belirtti.

08 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

DOKTORLAR BİPOLAR İHTİMALİNİ GÜNDEME GETİRDİ

6 Aralık 2022'de Jollotta, Clancy ve eşi Patrick Clancy ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmede Jollotta, Clancy'de bipolar bozukluk olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Clancy'nin antidepresanlara verdiği yoğun tepkilerin yanı sıra, çok az uyumasına rağmen yorgunluk hissetmemesi de doktorun dikkatini çekmişti.

Jollotta, belirtilerin birbiriyle çeliştiğini ve Clancy'nin "karma manik veya hipomanik bir durumda" olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Buna karşın Jollotta, Clancy'nin psikoz yaşadığına dair bir endişesi olmadığını söyledi.

09 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

"İNTİHAR DÜŞÜNCELERİM VAR"

12 Aralık'ta Jollotta, Clancy'nin daha kapsamlı bir psikiyatrik tedavi almasını "çok güçlü" şekilde tavsiye etti.

15 Aralık'ta ise Clancy ve eşi Patrick, Jollotta'yı telefonla aradı.

Jollotta'nın mahkemede okuduğu notlara göre Clancy o sırada "ısrarcı ve müdahaleci intihar düşünceleri" yaşıyordu. Ancak kendisine zarar vermek için aktif bir planının bulunmadığını söylüyordu.

Çift, bunun üzerine acil servise gitmeye karar verdi.

10 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

HASTANEYE GİTTİ AMA TEDAVİ SÜRECİ YİNE DEĞİŞTİ

Clancy aynı gün Massachusetts General Hospital'ın acil servisine gitti.

Kendisine McLean Hospital gibi genel bir ruh sağlığı merkezinde yatarak tedavi görmesi önerildi. Ancak Clancy bunun yerine Rhode Island'daki Women and Infants Hospital'da ayaktan tedavi programına katılmayı tercih etti.

20 Aralık'ta söz konusu hastaneye gittiğinde ise kabul edilmedi.

Clancy'nin avukatı Kevin Reddington, duruşmada hastanenin Clancy'nin çok fazla reçeteli ilaç kullanıyor olabileceğinden endişe duyduğu için onu kabul etmediğini öne sürdü.

Jollotta ise diğer hastaneyle bağlantısı bulunmadığını belirterek bu konuda yorum yapamayacağını söyledi.

11 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

GÜNLÜĞÜNDE KENDİSİNİ SUÇLADI

Clancy'nin ruhsal durumuna ilişkin bir başka çarpıcı detay da kişisel günlüğünden çıktı.

Duruşmada okunan günlük bölümlerinde Clancy'nin doğum sonrası depresyon, kaygı ve uykusuzlukla mücadele ettiği görüldü.

Özellikle 8 aylık oğlu Callan'ın uyku eğitimi konusunda kendisini ağır biçimde suçladığı ortaya çıktı.

Clancy, Callan'ın uyku eğitimi süreci nedeniyle "korkunç bir Travma Sonrası Stres Bozukluğu" (PTSD) yaşadığını ve bebeğini emzirmeyi bırakmak zorunda kaldığı için kendisini suçlu hissettiğini yazmıştı.

12 Sekiz aylık bebeği dahil 3 çocuğunu katletti: Cani annenin vahşetten önceki mesajları ortaya çıktı

HAFTALAR SÜREN KRİZ 24 OCAK'TA DEHŞETE DÖNÜŞTÜ

Mahkemede ortaya çıkan mesajlar ve günlük kayıtları, Clancy'nin 24 Ocak 2023'te çocuklarını öldürmesinden önce haftalar boyunca ağır bir ruhsal kriz yaşadığını ortaya koydu.

O gün Clancy, çocukları Cora, Dawson ve Callan'ı öldürdü.

Daha sonra intihar girişiminde bulunan Clancy hayatta kaldı ancak saldırı nedeniyle kısmi felç geçirdi.

Şimdi cinayet davasında jüri, Clancy'nin çocuklarını öldürdüğü sırada ruhsal durumunun ne olduğunu ve yaşadığı ağır psikiyatrik sorunların eylemlerindeki etkisini değerlendiriyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD

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