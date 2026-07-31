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  • Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"

Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınan Gizem Güven, yıllardır ekranlardan uzak kalan Cansu Demirci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven'in "Konuşmuyoruz" itirafı gündem oldu.

01 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz
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2006 yılında izleyiciyle buluşan Selena, fantastik ve macera türündeki hikâyesiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde çocukların ve gençlerin favori yapımları arasında yer alarak hafızalara kazındı.

02 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamaya başlamıştı.

03 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıkmıştı. Oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen Cansu Demirci, yıllardır merak edilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Selena dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven, eski dostu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

04 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk olan Gizem Güven, çocukluk yıllarında yer aldığı projelerden ve Selena döneminden bahsetti. Programda, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Demirci ile olan ilişkisine dair samimi itiraflarda bulundu.

05 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Selena dizisinde üç kız kardeşi canlandırdıklarını hatırlatan Güven, Cansu Demirci'nin uzun zamandır ekranlardan ve sosyal medyadan uzak durmasının tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi.

'Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.', 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum.'

06 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Yıllar içinde eski rol arkadaşlarıyla yollarının doğal olarak ayrıldığını dile getiren Gizem Güven, aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını da vurguladı. Daha önce çıkan "düğününe davet edilmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen oyuncu, yaşananların yanlış anlaşıldığını belirtti.

07 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

"ZAMAN İÇİNDE KOPTUK"

Güven, "Konuşmuyoruz ama kötü anlamda değil, zaman içinde koptuk. Sonra Cansu, İstanbul'da evlendi. O dönemde ben de TikTok'ta çok alakasız bir video paylaştım, 'yazmadı-yazmadı' diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, 'Gizem, Cansu'nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı', 'Gizem ve Dilara çok üzülmüş' diye yazdı. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek. Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca.' sözleriyle Cansu Demirci ile arasındaki durumu açıklarken, haklarında çıkan söylentilere de son noktayı koydu.

08 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

09 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Dizide Nazlı karakterini canlandıran diğer çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, büyüdü de gelin oluyor.Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

10 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı romantik teklife "I said yes" (Evet dedim) yanıtını vererek hayatının en özel anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

11 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

ZEYNEP ÖZKAYA

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

12 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu.

13 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

ZEYNEP ÖZKAYA

14 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

ZEYNEP ÖZKAYA

15 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

ZEYNEP ÖZKAYA

16 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

GİZEM GÜVEN

'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler.

17 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın.

18 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

İŞTE MİNİK 'CEREN'İN ŞİMDİKİ HALİ...

19 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

GİZEM GÜVEN

20 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

NAZ TEMEL

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Naz Temel, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

21 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve oyunculuğu bırakarak gözlerden kaybolan Temel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

22 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken eski oyuncunun şimdi ne yaptığı ise merak konusu olmuştu.

23 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

Naz Temel, yıllar sonra herkesi şaşırtan kariyer tercihiyle ortaya çıktı. Ekranlara veda eden Temel'in meslek olarak denizciliği seçtiği öğrenildi. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer eden Temel, şimdi gemi kaptanlığı yapıyor.

İşte Asmalı Konak'ın Zeliş'i Naz Temel'in son hali

24 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÇOCUK ÜNLÜ: ALİŞ

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.

25 Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz

3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.