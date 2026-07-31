Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven’den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! Konuşmuyoruz
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınan Gizem Güven, yıllardır ekranlardan uzak kalan Cansu Demirci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven'in "Konuşmuyoruz" itirafı gündem oldu.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınan Gizem Güven, yıllardır ekranlardan uzak kalan Cansu Demirci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven'in "Konuşmuyoruz" itirafı gündem oldu.