Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Pandemi döneminin otomotiv piyasası üzerindeki etkilerinin sürdüğünü belirten Erkoyuncu, otomobilin tasarruf veya yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin artık doğru olmadığını dile getirdi.

Erkoyuncu, "Eskiden olduğu gibi artık ihtiyaca hizmet veren bir emtia gibi düşünmek lazım bunu. Yatırım aracını da belki şuraya bağlayabiliriz: Herhangi bir ihtiyaç olduğunda nakde dönemeyeceğiniz, belki güvenli alan anlamında doğru bir araç ama 'alayım, değeri yükselsin, yarın bu konudaki tasarrufum bir yerlere gelsin' düşüncesi çok arabada doğru yeri bulmaz açıkçası" şeklinde konuştu.