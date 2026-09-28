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  • Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

Uzun süredir yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobil piyasasında yatırım aracı dönemi giderek zayıflamaya başladı. A Haber'de otomotiv piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Göksel Erkoyuncu, ikinci el piyasasında stabil bir görünüm olduğunu belirterek sıfır araçlarda yeni indirim kampanyası için tarih verdi. İşte ayrıntılar...

01 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Son bir yılda ikinci el araç fiyatlarındaki artışın genel ekonomik göstergelerin altında kalması, araçların yatırım amacıyla tercih edilmesini geri plana itti. İkinci el piyasasında yaşanan durgunluğa ilişkin Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

02 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

A Haber'de otomotiv piyasasındaki son durumu ve yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerini açıklayan Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu, otomobilin artık yatırım amacıyla alınan bir araçtan ziyade ihtiyaca hizmet eden bir emtia olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erkoyuncu, tüketicilerin gözünü ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanması beklenen kampanyalara çevirdiğini söyledi.

Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi | Video

03 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Pandemi döneminin otomotiv piyasası üzerindeki etkilerinin sürdüğünü belirten Erkoyuncu, otomobilin tasarruf veya yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin artık doğru olmadığını dile getirdi.

Erkoyuncu, "Eskiden olduğu gibi artık ihtiyaca hizmet veren bir emtia gibi düşünmek lazım bunu. Yatırım aracını da belki şuraya bağlayabiliriz: Herhangi bir ihtiyaç olduğunda nakde dönemeyeceğiniz, belki güvenli alan anlamında doğru bir araç ama 'alayım, değeri yükselsin, yarın bu konudaki tasarrufum bir yerlere gelsin' düşüncesi çok arabada doğru yeri bulmaz açıkçası" şeklinde konuştu.

04 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK SINIRLI

Piyasadaki mevcut durumu TÜİK'in ağustos ayı verileri üzerinden değerlendiren Erkoyuncu, ikinci el piyasasında temmuza kıyasla yüzde 3,5'lik artış yaşandığını, ancak geçen yılın aynı dönemine göre düşüş seyrinin görüldüğünü belirtti.

Piyasada şu anda durgun ve stabil bir görünüm bulunduğunu ifade eden Erkoyuncu, "Şu an genel manada çok hızlı, hareketli bir piyasanın olduğu yerde değiliz. Şu an bir stabil diyebilirim" dedi.

05 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

YIL SONU KAMPANYALARI BEKLENİYOR

Tüketicilerin araç alım kararlarını ertelemiş olabileceğine dikkat çeken Erkoyuncu, yılın son çeyreğinde otomotiv piyasasında hareketlilik beklentisinin arttığını söyledi.

Özellikle sıfır araçlarda markaların daha cazip kampanyalar ve indirimler sunmasının beklendiğini belirten Erkoyuncu, "Kampanyaların daha bol olduğu, özellikle sıfır araçlarda kampanyaların daha iyi indirimlerle çıkacağı beklentileri var. Herkes Ekim, Kasım, Aralık ayına kilitlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

06 Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi

Küresel ve bölgesel gelişmelerin de otomotiv piyasası üzerindeki etkisine değinen Erkoyuncu, yılın son üç ayına ilişkin beklentisini ise şu sözlerle aktardı:

"İnşallah bugünlerin hızlı, hareketli; hem iyi indirimlerin olduğu, alıcıların da faydalanabileceği, satıcının mutlu olacağı bir son 3 ay bekliyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OTOMOBİL

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