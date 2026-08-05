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  • Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda'yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda'yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski sevgilisi tarafından silahla vurularak canice katledildi. Eski sevgilisini bir aydır takip ettiği iddia edilen cinayet şüphelisi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondururken acılı baba Turan Şahin'in 'İyilikle ekmeğimizi paylaştık' ifadeleri yürekleri dağladı. İşte detaylar…

01 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…
Semih KARA Semih KARA

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.

02 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı.

03 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

04 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

'EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİ KIZIMA PLATONİK AŞIK OLUYOR'

Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor."

05 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

"Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar. Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi.

06 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

"KIZ KARDEŞİNE İLAÇ ALIRKEN TAKİP EDİYOR"

Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy'de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor."

07 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

"Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi.

08 Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda’yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…

BAŞKA BİR KADINI DA BIÇAKLA YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞİŞLİ

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