Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda'yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…
Şişli’de eski sevgili dehşeti! Nilda'yı kurşun yağdırarak vahşice katletti: Meğer cani haftalarca takip edip…
İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olay yürekleri dağladı. 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski sevgilisi tarafından silahla vurularak canice katledildi. Eski sevgilisini bir aydır takip ettiği iddia edilen cinayet şüphelisi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondururken acılı baba Turan Şahin'in 'İyilikle ekmeğimizi paylaştık' ifadeleri yürekleri dağladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 15:11Son Güncelleme: 05 Ağustos 2026 15:16