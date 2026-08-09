Siyonist İsrail Gazze’deki ateşkesi baltalıyor! Netanyahu 15 maddelik planı reddetti
Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Barış Kurulu tarafından açıklanan 15 maddelik yol haritasını kabul etmediklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini belirterek, "Düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.