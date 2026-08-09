Siyonist İsrail Gazze’deki ateşkesi baltalıyor! Netanyahu 15 maddelik planı reddetti

Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." dedi.