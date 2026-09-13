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  • SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'nden Sivas'ın Divriği ilçesi Gündüren köyü yaylalarına sürülerini götüren hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra Balıkçı, çadırda uyurken kayboldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde Büşra bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşıldı. İfadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu. İşte korkunç olayın detayları!

01 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu
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Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'nden Sivas'ın Divriği ilçesi Gündüren köyü yaylalarına sürülerini götüren hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra Balıkçı, çadırda uyurken kayboldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde Büşra bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşıldı.

02 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

Olay 11 Eylül akşamı saat 21.00 sularında meydana geldi. Akşam saatlerinde bebeğine yemeğini yediren anne Elif Balıkçı, daha sonra çocuğunu çadırda uyuttu. Büşra bebek uyurken anne Elif Balıkçı da (27) o sırada yan taraflarında bulunan başka bir çadıra geçti. Kısa bir süre sonra çadıra geri dönen anne Elif Balıkçı, çocuğunun çadırda olmadığını gördü.

03 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

Çadırda ve çevresinde çocuğunu bulamayan anne, durumu sürülerini yaylaya otlatmaya götüren eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi. Baba Yusuf Balıkçı da çadırda ve çevresinde tüm aramalarına rağmen bebek Büşra'yı bulamadı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden aramalarda Büşra bebeğin izine rastlanılmadı.

04 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

Dünkü arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Jandarma, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisi ile oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi.

05 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF

Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu.

06 SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu

İtiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba ve aileden toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.

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