SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu
SON DAKİKA | 11 aylık Büşra bebeğin annesinden korkunç itiraf! 2. günde kanlı ve parçalanmış elbiseleri bulundu
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'nden Sivas'ın Divriği ilçesi Gündüren köyü yaylalarına sürülerini götüren hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra Balıkçı, çadırda uyurken kayboldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde Büşra bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşıldı. İfadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu. İşte korkunç olayın detayları!
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2026 12:53Son Güncelleme: 13 Eylül 2026 12:54