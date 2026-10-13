SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet'te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

HAZİNE DESTEĞİ FARKLILIKLARI: En düşük emekli maaşı 2026 yılı için 23 bin 552 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı enflasyon zammına rağmen 23 bin 552 lira sınırının altında kalanların maaşı Hazine desteği ile en düşük maaşa tamamlanıyor. E- Devlet hesaplama ekranında zaman zaman sigortalının kök maaşı görülebilir. Hazine desteği ile hesaba yatan maaş bu durumda farklı olacaktır.