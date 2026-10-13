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  • SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet'te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet'te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

Emekli maaşı hesaplama 2026 e- Devlet kapısı üzerinden uygun adımlar takip edilerek yapılabiliyor. Çalışan kişinin hizmet koluna göre (4A, 4B veya 4C) maaş hesabı değişiklik gösterebiliyor. (2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası dönemlere göre aylık bağlama sistemi de değişebiliyor. Ancak ekranda görülen maaş banka hesabınıza yansımayabilir. Çünkü, tahmini maaş ile bağlanan maaş arasında farklılıklar olabilir. İşte iki maaş hesabı arasındaki fark neden olan 4 madde…

01 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

Emekli maaşı hesaplama 2026 ekranı e- Devlet üzerinden 4A, 4B veya 4C emeklileri için görülebiliyor. Maaş bağlama miktarı pek çok farklı etkene göre değişebiliyor. Tahmini maaş ile bağlanan maaş arasında farklılıklar maaş hesabında dikkat çeken bir ayrıntı… İşte detaylar…

02 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

1.Adım: Öncelik şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılıyor.
2. Adım: e- Devlet sistemi üzerinden çalışılan işi koluna ait bilgiler arama çubuğuna yazılır?

03 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni
Örneğin
  • SSK (4A) çalışanları için: 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranını açın.
  • Bağ-Kur (4B) çalışanları için: 4B Emekli Aylığı Hesaplama hizmetini kullanın.
  • Memur (4C) çalışanları için: 4C Emekli Aylık Bilgisi veya ilgili SGK simülasyon araçlarını değerlendirin.
04 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

Açılan ekran üzerinden sigortalının prim gün sayısı, prime esas kazanç tutarları ve çalışma dönemleri (2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası) şeklindeki bilgiler otomatik olarak açılır.

05 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

Hesapla butonuna basıldığında tahmini maaş hesaplaması sistem tarafından kendiliğinden yapılır..

06 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

TAHMİNİ MAAŞ İLE BAĞLANAN MAAŞ NEDEN FARKLI OLUR?

e- Devlet üzerinden yapılan maaş hesaplamada ile gerçekte bağlanan aylık arasında zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Burada görülen rakam SGK tarafından oluşturulan tahmini bir sonuçtur. İki maaş arasında oluşan farkın 4 temel nedeni var.

07 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

DÖNEM FARKI VE GÜNCELLEME KATSAYISI: Sigorta girişinin yapıldığı 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası dönemler için farklı yasalar söz konusu. Belirtilen tarihlerden hangisinde sigortalı girişi yapılmışsa aylık bağlama oranları da değişiyor.

08 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

e- Devlet üzerindeki hesaplamalarda son veriler dikkate alınır. SGK tahsis işlemi sırasında primlerin tam işlenip işlenmediğini, eksik günleri veya sonradan eklenen borçlanmaları detaylıca inceler.

09 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

HAZİNE DESTEĞİ FARKLILIKLARI: En düşük emekli maaşı 2026 yılı için 23 bin 552 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı enflasyon zammına rağmen 23 bin 552 lira sınırının altında kalanların maaşı Hazine desteği ile en düşük maaşa tamamlanıyor. E- Devlet hesaplama ekranında zaman zaman sigortalının kök maaşı görülebilir. Hazine desteği ile hesaba yatan maaş bu durumda farklı olacaktır.

10 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

SON VERİLER: Emeklilik dilekçesi verilen tarih ile e-Devlet sisteminden yapılan hesaplama tarihide maaş hesabının değişmesine neden olur. İşveren prim bildirgelerindeki küsuratlar, ek ödemeler veya son prime esas kazanç tutarındaki farkı ortaya çıkarır.

11 SON DAKİKA | 2026 emekli maaşı hesaplama ekranı: e-Devlet’te nasıl öğrenilir? Tahmini maaş ile bağlanan maaş farkının 4 nedeni

RESMİ SÜREÇ: Kesin net maaş, yalnızca emeklilik başvurusunun ardından SGK Tahsis Servisi tarafından dosyanızın fiziki ve dijital olarak incelenip onaylanmasından sonra kesinleşir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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