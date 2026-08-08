Son dakika | 80 milyonluk zincirleme rüşvet fezlekesi: Detaylara SABAH ulaştı! Veli Ağbaba'nın şüpheli para trafiği

Bu ihale usulsüzlüğü karşılığında aracı olan Turgut Koç, Ataköy Marina'da elden 300 bin dolar nakit para aldı; bu paranın 150 bin dolarlık kısmı Veli Ağbaba'nın Malatya'daki seçim kampanyasında harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi.

İZMİR'DE DANIŞMANI ÜZERİNDEN RÜŞVET

İzmir ve çevresindeki belediyelerde Veli Ağbaba'nın resmi danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan üzerinden para transferleri yapıldığı öne sürüldü. Seferihisar'da 500 bin lira Mercan'ın hesabına gönderildi, 1 saat 41 dakika sonra Ağbaba'nın hesabına aktarıldı. Nermin Günay'ın hesabından Mercan'a 500 bin lira gönderildi, 100 bin lirası Ağbaba'ya aktarıldı.