SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

"PARAMI ALAMADIM, MAĞDUR EDİLEN BENİM"

Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, "Deprem zamanında kendi şirketim üzerinden tırlarla resmi kanallar üzerinden şahsi yardımlarda bulundum. Ben kendim deprem zamanı zaten oradaki depremzedelere kendi otelimde aylarca misafir ettim. Bunları şahsen yaptım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikâyette bulundum ayrıca tedbir talepli hukuk davası açtım ve bu tedbirler tapulara konuldu. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim." dedi.