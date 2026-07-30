SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!
SON DAKİKA… AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding sahibi iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'in deprem bölgesinde okul, yurt ve konut projeleri yaptığını, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden gelecek fonlarla yeni projeleri finanse edeceği sözlere güvenerek değeri 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olan 22 taşınmazı Yeliz Kaya üzerine devrettiğini anlattı. Yalnızca 151 milyon 680 bin lira ödeme aldığını belirten Başaran, taşınmazların kısa süre içinde üçüncü kişilere devredilip üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu görünce dolandırıldığından şüphelendiğini vurguladı. Levent'in ödeme yapması için ısrarda bulunduğu zamanda ise "Mide kanseriyim" dediğini açıkladı.