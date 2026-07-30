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  • SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

SON DAKİKA… AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding sahibi iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'in deprem bölgesinde okul, yurt ve konut projeleri yaptığını, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden gelecek fonlarla yeni projeleri finanse edeceği sözlere güvenerek değeri 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olan 22 taşınmazı Yeliz Kaya üzerine devrettiğini anlattı. Yalnızca 151 milyon 680 bin lira ödeme aldığını belirten Başaran, taşınmazların kısa süre içinde üçüncü kişilere devredilip üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu görünce dolandırıldığından şüphelendiğini vurguladı. Levent'in ödeme yapması için ısrarda bulunduğu zamanda ise "Mide kanseriyim" dediğini açıkladı.

01 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce bir belediye konseri için Trabzon'a geldiği dönemde otelin terasında birlikte çay içtiklerini anlatan iş insanı, daha sonra uzun bir süre görüşmediklerini söyledi.

02 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

GÖKTÜRK'TE YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Şubat 2026'da Göktürk'teki bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada Haluk Levent'i başka bir masada gördüğünü, Levent'in kendisini fark ederek yanına geldiğini ve "Hüseyin abi nasılsın?" diyerek konuşmaya başladığını belirten iş insanı, daha sonra ofiste görüştüklerini anlattı.

03 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

ABD VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE ETKİLEDİ

Başaran, "Dairelere bakmak istediğini söyledi. Satıştaki arkadaşlara yönlendirdim. Daireleri gezdikten sonra tekrar yanıma geldi. Deprem bölgesinde yapmış olduğu yardımlardan başlayarak kendi yardımlarını anlatmaya başladı. Kız yurdu, okullar, depremzedelere ev yaptıklarını ve yapmaya da devam etmek istediklerini söyledi. Elinde bir yığın proje olduğunu söyledi. Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden yardım fonlarından bahsetti ve bana Amerika'daki Birleşmiş Milletler Topluluğunun Genel Sekreter Yardımcısıyla beraber resimlerini ve gitar çalarken ki videosunu gösterdi. Bu kişilerin kendisine çok güvendiğini çeşitli zamanlarda deprem bölgesi için fonlar yollandığını söyledi. Ben de bu resim ve videoları görünce durumu ciddiye aldım." dedi.

04 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

BARTER HAVUZ SİSTEMİ

İş insanı Levent'in yurt dışındaki fonların 6 ila 9 ay gibi sürelerde Türkiye'ye gelebildiğini, ancak fonlardan yararlanabilmek için taşınmazların kendisine ait bir "Barter Havuzu"nda toplanması gerektiğini söylediğini aktardı. Başaran, "Barter Havuzu şu şekilde işlemekte; bir yurt yapılacağı zaman bunun bedelini taşınmaz olarak ödenmesidir. Bu sistemin benimle alakası yoktur. Haluk Levent kullandığı sistemi anlattı." dedi.

05 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

FONLARIN YETKİLİSİ YELİZ KAYA

Başaran, Haluk Levent'in öncelikle kendisinden taşınmaz satın almak istediğini, bu taşınmazlar üzerinden fon alınacağını ve fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediğini, bu nedenle vadeli satış yapmaya karar verdiğini anlattı. Başaran, "Normalde peşin satışlar yapmaktayım. Ancak daha sonra yine aynı satış ofisine asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya isimli kişiyle geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplam 602 milyon lira karşılığında 4 taşınmazın Yeliz Kaya üzerine devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin yurt dışından gelen fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Bizde devrettik" dedi.

06 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

"KIZIMA OLAN HASSASİYETİMİ BİLİYORDU"

Senetlerin vade günü gelmeden Yeliz Kaya'nın hesabından ilk ödemenin erken yatırıldığını, bu durumun kendisinde ayrıca güven oluşturduğundan bahseden Başaran, "Neredeyse her gün evime geliyordu. Hatay'daki bir okulun resmini getirerek 'Bu okul tamamlandığında rahmetli kızının adını verelim abi' dedi. Ramazan çadırı yaptırdığını ve üzerinde kızımın adının yazdığına dair fotoğraf gösterdi. Tüm bunların kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum." dedi.

07 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

22 TAŞINMAZ 2 MİLYAR 298 MİLYON LİRA

İş insanı, Levent'in başka taşınmazlar almak istemesiyle Şubat 2026'dan Nisan ayı sonuna kadar toplam 22 taşınmazın satışını yaptığını söyledi. Taşınmazların tamamının Yeliz Kaya'ya devredildiğini belirten iş insanı, toplam satış bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira olduğunu ifade etti. Başaran, buna karşılık yalnızca 4 ayrı işlemle toplam 151 milyon 680 bin lira ödeme alabildiğini söyledi.

08 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

"RAYİÇ DEĞERLERİN ÇOK ALTINDA GÖSTERİLDİ"

Taşınmazların tapuda rayiç değerlerinin farklı gösterildiğini belirten iş insanı, Trabzon Çimentoya ait Fındık Fabrikası'nın normal değerinin 12 milyon dolar olduğunu, bu taşınmazın da Yeliz Kaya'ya devredildiğini söyledi. Son satışla birlikte ödemelerin her geçen gün daha fazla aksadığını ve bu nedenle şüphelenmeye başladığını söyledi.

09 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

"ISRARLA ARAYINCA KANSER OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Son satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça Haluk Levent'in kendilerini oyalamaya başladığını ve ödeme yapmadığını söyleyen Başaran, "Bu ödemeler konusunda kendisi ile iletişim kurmaya çalıştım fakat telefonlarıma çıkmamaya başladı. İrtibat kurduğumuzda da Amerika'da olduğunu, 'fon yetkilileri ile toplantıyım, bir iki güne döneceğim, her şeyi hallediyorum abi merak etme' dedi. Ancak gelmedi. Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Sonuç olarak ben de artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım.

10 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

Araştırmalarım sonucunda tapu kayıtlarını incelettiğimizde Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların 1-2 gün içerisinde Ankara'daki Esin Önder Çağlayan isimli kişiye veya bu kişinin sahibi olduğu Kanat Savunma ve Globus Savunmaya devredildiğini, daha ötesi onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 4 ayrı işlemde yapılan ödemelerin 3 tanesi Yeliz Kaya'dan gelirken son ödeme Esin Önder Çağlayan'nın sahibi olduğu Globus Savunmadan Yeliz Kaya adına daire satış bedeli işlem açıklaması ile yapıldı. Bu da zaten bu 3 kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir." dedi.

11 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

"PARAMI ALAMADIM, MAĞDUR EDİLEN BENİM"

Ahbap Derneği'ne hiç bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, "Deprem zamanında kendi şirketim üzerinden tırlarla resmi kanallar üzerinden şahsi yardımlarda bulundum. Ben kendim deprem zamanı zaten oradaki depremzedelere kendi otelimde aylarca misafir ettim. Bunları şahsen yaptım. Taşınmazlara dair tüm işlemler hakkında savcılığa şikâyette bulundum ayrıca tedbir talepli hukuk davası açtım ve bu tedbirler tapulara konuldu. Ben çok uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Ben sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim." dedi.

12 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

ARADAKİ MİLYONLUK FARK SORULDU

Başaran'da, "Tarafınızdan 60 milyon dolar olarak beyan edilen taşınmaz dairelerin ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu belirtilmiştir. Beyanınızdaki değer ile diğer beyan edilen değer arasında yüksek miktarda fark olması hakkında ifadenizi veriniz?" denildi.

13 SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı gelişme! Hüseyin Başaran ifadesinde tek tek anlattı: 2 ayda 2 milyar liralık taşınmazı devretmiş!

Başaran bu soruya, "Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL'dir. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL'dir. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur." dedi.

#AVRUPA BİRLİĞİ #BİRLEŞMİŞ MİLLETLER #YELİZ KAYA #HALUK LEVENT #ABD

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