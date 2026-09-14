SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

SPoD (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği): 2025 yılı toplam 12,7 milyon TL'lik gelirinin 11,1 milyon TL'den fazlasını yurt dışı yardımlarından elde etti.



Pozitif Yaşam Derneği: 11,5 milyon TL'lik bütçesinin 7,2 milyon TL'sini Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Komisyonu ve ABD merkezli kuruluşlardan aktarılan fonlar oluşturdu.



HEVİ LGBTİ+ Derneği: 10,8 milyon TL'lik bütçesinin 7,4 milyon TL'si yurt dışı yardım geliri olarak kayıtlara geçti.



LİSTAG: Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu ve Belçika merkezli kurumlar üzerinden 2,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi fon sağladı.

