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  • SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Son dakika: İstanbul Valiliği'nin hazırladığı LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren 5 derneğe yönelik mali ve tüzük denetimlerine SABAH ulaştı. Dernek gelirlerinin ezici çoğunluğunu yurt dışı fonlarından elde ettiği belirlenen dernekler hakkında "örgüt kurma", "müstehcenlik" ve "ailenin korunması ilkesine aykırılık" suçlamalarıyla fesih ve soruşturma süreçlerinin değerlendirilmesi için hazırlanan inceleme raporlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

01 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT

Son dakika... Türkiye genelinde "Ailem Güvende" adıyla başlatılan 5 il merkezli 15 ilde; 162 şüpheli,9 dernek ve 13 işletmeye işlem yapıldı. Operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyururken soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talep üzerine İstanbul Valiliği tarafında LGBTİ+ kuruluşları hakkındaki 5 derneği mercek altına alarak denetmenler görevlendirdi.

02 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler sonucunda hazırlanan raporlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na bildirildi.

03 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Yapılan usulsüzlükler ve kanunen zorunlu olmasına rağmen eksik bilgiler raporda yer alırken derneklerin, kuruluş amaçlarından farklı hareket ettikleri değerlendirildi. Ayrıca raporda derneklerin finansal yapısına da özellikle vurgu yapıldı.

04 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

RAPOR KAÇAKÇILIK, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR BÜROSU'NDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yazısı üzerine harekete geçen Valilik müfettişleri; HEVİ LGBTİ+, LİSTAG, Pozitif İz, Pozitif Yaşam ve SPoD derneklerinin hesaplarını ve tüzük faaliyetlerini denetledi.

05 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Soruşturma dosyasında derneklerin "toplum ahlakını bozmak amacıyla fonlandığı", "çocukların ve ailenin korunmasını düzenleyen Anayasa'nın 41. Maddesi ("Ailenin korunması ve çocuk hakları") aykırı hareket edildiği" yönündeki iddialar yer aldı.

06 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

AĞIR SUÇLAMALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

İstanbul Valiliği Dernek Denetleme Komisyonu'nun gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, yurt dışından yüksek miktarlarda fon sağlayan ve LGBTİ+ alanında faaliyet gösteren dernekler hakkında hazırlanan denetim raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

07 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

"Örgüt kurma", "müstehcenlik" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarının yer aldığı soruşturma kapsamında, derneklerin mali hesapları ve mevzuat ihlalleri mercek altına alındı.

08 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

GELİRLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT DIŞI KAYNAKLI

Denetim raporlarındaki mali tablolara göre, incelenen derneklerin bütçelerinin ezici bir çoğunluğunun yabancı kurum, kuruluş ve büyükelçilik fonlarından oluştuğu öğrenildi.

09 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

SPoD (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği): 2025 yılı toplam 12,7 milyon TL'lik gelirinin 11,1 milyon TL'den fazlasını yurt dışı yardımlarından elde etti.

Pozitif Yaşam Derneği: 11,5 milyon TL'lik bütçesinin 7,2 milyon TL'sini Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Komisyonu ve ABD merkezli kuruluşlardan aktarılan fonlar oluşturdu.

HEVİ LGBTİ+ Derneği: 10,8 milyon TL'lik bütçesinin 7,4 milyon TL'si yurt dışı yardım geliri olarak kayıtlara geçti.

LİSTAG: Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Başkonsolosluğu, İsveç Başkonsolosluğu ve Belçika merkezli kurumlar üzerinden 2,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi fon sağladı.

10 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

DEFTER İBRAZ EDİLEMEYİNCE MAHKEMEYE BİLDİRİM YAPILDI

Denetimler sırasındaki usulsüzlüklerden biri de Pozitif İz Derneği'nde tespit edildi. Derneğin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait İşletme Hesabı / Yevmiye Defterleri ile gider belgelerini denetim komisyonuna ibraz edememesi üzerine tutanak tutularak durum ilgili mahkemeye bildirildi.

11 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Karar defterlerinin usulüne uygun tutulmaması, üye kayıtlarındaki eksiklikler ve toplantı imzalarındaki usulsüzlükler nedeniyle Pozitif İz Derneği Başkanı Çiğdem Ş. ile Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Mehmet O. hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca 15'er bin TL para cezası uygulandı.

12 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

TÜZÜK VE FAALİYET DEĞERLENDİRİLDİ: "ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜM"

Raporların sonuç bölümlerinde yer alan eğitim ve propaganda faaliyetlerinin kamu düzeni, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleri açısından risk taşıdığı vurgulandı.

13 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Faaliyetlerin "azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonucunu doğuracak minvalde şekillendiği" iddia edilerek Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi (Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırılığı) kapsamında fesih ve faaliyetten alıkoyma süreçlerinin başsavcılıkça değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

14 SON DAKİKA! Ailem Güvende operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Yabancıların fonladığı tespit edildi

Denetim sonuçlarının tamamı nihai hukuki değerlendirme ve soruşturma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na iletildi.

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